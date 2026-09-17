Hobo felfedte: Deák Bill Gyulával nagy terveik voltak a blueslegenda halála előtt

Jómagam éppen csak felsírtam 1979-ben, amikor Deák Bill Gyula először lépett színpadra az egyébként alig egy évvel korábban alakult Hobo Blues Band zenekarral. Akkor, mint vendégművész jelent meg Földes László „Hobo”, Póka Egon, Döme Dezső, Szénich János és Kőrös József mellett, de hamarosan már állandó tagként szerepelt a koncertplakátokon. 1983-ig minden remekül alakult a Banda életében. Ekkor jelent meg Deák Bill Gyula első szóló lemeze Rossz vér címmel, ami végül éket vert a zenekar és az énekes közé. A korong hatalmas siker lett, de Gyula úgy érezte, nem kapja meg azt az elismerést, ami járna neki. Végül 1985-ben hátat fordított a Hobo Blues Bandnek. Bill később szerzői jogi vitákra is utalt, ha az az időszak szóba került. A két zenész végül békejobbot nyújtott egymásnak és rendezték soraikat. Olyannyira, hogy éppen a közelmúltban merült fel köztük egy újabb közös munka lehetősége. Földes László „Hobo” erről is írt közösségi oldalán, miután csütörtök reggel értesült Deák Bill Gyula haláláról.

Deák Bill Gyula 77 éves volt (Fotó: Trenka Attila)

Hobo megtört szívvel búcsúzik Deák Bill Gyulától

„Meghalt Deák Bill Gyula! Megdöbbenve értesültem, hogy elhunyt Bill. 1979-ben Póka Egon (1953-2021) hozta el a Hobo Blues Band próbájára és vendégként kezdett velünk fellépni.”

Majd, mikor az Országos Rendező Iroda nem járult hozzá, hogy az Omega – HBB turnén velünk tarthasson, bevettük a zenekarba.

„Egonnal elhatároztuk, hogy addig segítjük, amíg szüksége van rá. Öt évig volt velünk, azután kivált" – emlékezett vissza kapcsolatuk hajnalára Földes László „Hobo”, aki számos zenei emléket őriz Deák Bill Gyuláról.

Deák Bill Gyula halála mélyen megrázta Hobót (Fotó: Molnár Péter/Hajdú-Bihari Napló)

Deák Bill Gyula és Hobo rengetegszer álltak együtt színpadra

„A közösen eltöltött időszak alatt a „Középeurópia hobo blues“‘, a betiltott „Kopaszkutya“, a „Még élünk“ és a „Vadászat“ HBB albumokon énekelt, valamint első szólólemezét, a „Rossz vért“, majd később, 1993-ban a „Bűnön, börtönön, bánaton túl“ albumot is neki írtuk Pókával. Így tulajdonképpen elértük az eredeti célt. Távozása óta is folyamatosan játszottunk együtt, például 2017-ben a „Bill és Hobo újra együtt” turné során.”

Úgy gondolom, hogy a neki írt dalaink tökéletesen illettek fantasztikus humorú egyéniségéhez

– fogalmazott a közösségi oldalán megosztott posztjában Hobo, aki elárulta, komoly terveket dédelgettek Billel a halála előtt.