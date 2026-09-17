Nem betegség, hanem az összetört szíve vitte el Deák Bill Gyulát?

Szeptember 17-én, 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula. A szomorú hírt a családja tudatta a nyilvánossággal: az Artisjus-díjas énekes egy sikeresnek mondott műtétet követően, váratlanul hunyt el. Bár a színpadon mankójára támaszkodva is megrendíthetetlen jelenlétet mutatott, élete utolsó másfél évében egy olyan hiánnyal kellett együtt élnie, amely alapjaiban forgatta fel a mindennapjait.

Deák Bill Gyula felesége halála után azt érezte, mindennek vége (Fotó: Bors)

Deák Bill Gyula halálával újra találkozhat odaát szeretett feleségével

Felesége, Marika 2025 tavaszán hunyt el, 45 évnyi házasság után. Ez a kapcsolat nem csupán a magánéletét határozta meg, hanem az énekes teljes napi rutinját és művészi pályáját is. Marika volt az a szilárd háttér, aki gondoskodott a háztartásról, aki összecsomagolta a fellépésekhez szükséges holmikat, útnak indította egy öleléssel és egy csókkal, majd várta haza a koncertről. Amikor ő eltávozott, ez a fél évszázada olajozottan működő struktúra szűnt meg létezni:

Most egészen más a helyzet. Nem szoktam panaszkodni, de idén valahogy másképpen történik minden. Marika elment, akkor azt hittem, mindennek vége.

– nyilatkozta Deák Bill 2025 júliusában. Szavai mögött nem teátrális dráma, hanem a megszokott életkeretek hirtelen és szinte elviselhetetlen eltűnése állt. Bár a fia és családja azonnal hozzá költöztek, hogy ne maradjon egyedül a csendes házban a gondolataival, a mindennapok megszokott ritmusa végleg felborult.