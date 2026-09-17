Nem betegség, hanem az összetört szíve vitte el Deák Bill Gyulát?

Szeptember 17-én, 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula. A szomorú hírt a családja tudatta a nyilvánossággal: az Artisjus-díjas énekes egy sikeresnek mondott műtétet követően, váratlanul hunyt el. Bár a színpadon mankójára támaszkodva is megrendíthetetlen jelenlétet mutatott, élete utolsó másfél évében egy olyan hiánnyal kellett együtt élnie, amely alapjaiban forgatta fel a mindennapjait.
Deák Bill Gyula halálával újra találkozhat odaát szeretett feleségével
Felesége, Marika 2025 tavaszán hunyt el, 45 évnyi házasság után. Ez a kapcsolat nem csupán a magánéletét határozta meg, hanem az énekes teljes napi rutinját és művészi pályáját is. Marika volt az a szilárd háttér, aki gondoskodott a háztartásról, aki összecsomagolta a fellépésekhez szükséges holmikat, útnak indította egy öleléssel és egy csókkal, majd várta haza a koncertről. Amikor ő eltávozott, ez a fél évszázada olajozottan működő struktúra szűnt meg létezni:
Most egészen más a helyzet. Nem szoktam panaszkodni, de idén valahogy másképpen történik minden. Marika elment, akkor azt hittem, mindennek vége.
– nyilatkozta Deák Bill 2025 júliusában. Szavai mögött nem teátrális dráma, hanem a megszokott életkeretek hirtelen és szinte elviselhetetlen eltűnése állt. Bár a fia és családja azonnal hozzá költöztek, hogy ne maradjon egyedül a csendes házban a gondolataival, a mindennapok megszokott ritmusa végleg felborult.
Lelassított, visszavett a tempóból
Abban a nyári időszakban a korábban megszokott nyüzsgés helyett a csend vette át az uralmat. A koncertmentes hetekben a tévé előtt ülve, a klubvilágbajnokság meccseit és szeretett csapata, a Fradi szezonkezdetét várva próbálta elütni az időt, de mint mondta: „Most nem a Marikára gondolok, mert ő örökre velem marad, még ha nincs is itt mellettem. De most nincs dolgom. Nincs koncert, szinte megállt az élet. De ahogy hallom, a többiek sem cikáznak az országban.”
A rajongók szeretete és a belső küzdelem
A fellépések iránti mély felelősségérzet és a közönség ragaszkodása adtak neki erőt a folytatáshoz. Készült a nagy novemberi Aréna-koncertjére és az őszi turnéjára, és tudta, hogy a rajongói elvárják tőle a megszokott energiát: „Ne gondolja senki, hogy szétszakítom magam, de azért össze kell szednem magam, még akkor is, ha ez egyelőre még nehezen megy” – mondta őszintén. Bár a színpadra lépés belső tartást adott neki, a korábbi biztonsági háló, amelyet negyvenöt éven át a felesége jelentett, már nem volt alatta.
Váratlan búcsú
A család közleménye szerint a 77 éves énekes váratlanul aludt el örökre. Halálával a magyar blueszene történetének egyik legkarakteresebb, utánozhatatlan hangú előadója távozott. Deák Bill Gyula utolsó életszakasza nem a hangos drámáról, hanem a méltósággal viselt csendes hiányról szólt – arról a folyamatos küzdelemről, amikor az embernek úgy kell fellépnie a színpadra, hogy a legfontosabb támasza már nincs ott a színfalak mögött.