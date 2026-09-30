Deák Bill Gyula fia megtörte a csendet – elmondta, mi történt az utolsó órákban

Deák Bill Gyula halála előtt néhány órával még jókedvű volt, a hazatérését és közelgő koncertjeit tervezte – erről fia, Deák Tamás beszélt a Blikknek. Elmondása szerint édesapja a zalaegerszegi kórházban sikeres pacemaker-beültetésen esett át, állapota a beavatkozást követően jónak tűnt, ám éjszaka súlyos szívinfarktust kapott.

Deák Bill Gyula halála előtt néhány órával még családjával beszélt a folytatásról és közelgő turnéjáról

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Deák Bill Gyula fia szerint édesapja a legjobb kezekben volt

Deák Tamás az interjúban külön hangsúlyozta, hogy családja nem hibáztatja az orvosokat az énekes haláláért. Mint mondta, édesapjára kiemelten figyeltek a zalaegerszegi kórházban, a beavatkozást pedig egy szívsebész ismerősük végezte.

A pacemaker beültetése után Deák Bill Gyula 36 órán át maradt az intenzív osztályon megfigyelés alatt. Később betegszobába került, fia szerint pedig ekkorra visszatért az életkedve is.

Fiam, olyan vagyok megint, mint egy húszéves

– idézte fel édesapja szavait Deák Tamás.

A család már abban bízott, hogy az énekes hamarosan hazatérhet.

Deák Tamás szerint édesapja egészségügyi problémáinak voltak előzményei. Augusztus 8-án egy szlovákiai koncert előtt Deák Bill Gyula váratlanul elájult, miközben a színpad felé tartott. Rövid időn belül azonban jobban lett, és megtartotta a koncertet.

A rosszullét után családja rábeszélte egy alapos kivizsgálásra, amelynek eredményei alapján szükségessé vált a pacemaker beültetése. Fia felidézte: az orvos akkor azt mondta az énekesnek, hogy a készülékkel legalább öt évvel meghosszabbíthatják az életét.

A műtét után minden arra utalt, hogy a beavatkozás sikeres volt. Deák Bill Gyula felkelt az ágyból, süteményt evett, viccelődött, és arról beszélt családjának, hogy érzi visszatérni az erejét.

Már a Rossz vér című koncertturné folytatását is szervezte, és a próbákról, valamint a zenésztársaival való egyeztetésekről beszélt. Fiát arra kérte, hogy másnap reggel nyolc órára menjenek érte a kórházba.

Deák Bill Gyula még éjfélkor is a hazatérést várta

Deák Tamás éjfél körül telefonon is beszélt édesapjával. Az énekes ekkor ismét azt mondta, hogy jól érzi magát, és várja, hogy reggel hazamehessen.