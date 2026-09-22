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Deák Bill Gyula

Deák Bill Gyula így vélekedett a fiatal zenészekről: „Nekem ez a mai zene nem mond semmit”

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Őszinte véleményét fejtette ki a magyar blues legendája. Deák Bill Gyula a mai zenéről, és a fiatal zenészekről vallott röviddel halála előtt.
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Deák Bill Gyulafiatal zenészőszinte vélemény

Deák Bill Gyula nem kertelt, amikor Andor Éva tavaly arról kérdezte, hogyan vélekedik a mai zenészekről, és alkotásaikról. A magyar blues legendája őszintén elmondta, hogy az újabb zenei irányzatok közül kevés az, ami igazán megszólítja, és meglehetősen sarkos véleményt fogalmazott meg a dalok egy részéről. Ugyanakkor a fiatal zenészek között is látott olyan tehetségeket, akiket kifejezetten nagyra tartott.

Deák Bill Gyula napszemüvegel a fején, fekete ruházatban könyököl.
Deák Bill Gyula halála: Egy sikeresnek vélt műtét után hunyt el (Fotó: Markovics Gábor)

Deák Bill Gyula kendőzetlen véleménye

Deák Bill Gyula halála az egész országot megrendítette. Az előadóművésztől rengeteg pályatársa búcsúzott a közösségi oldalakon, de többezernyi rajongója is kifejezte részvétét. A blues király egy korábbi interjúban pályafutásáról mesélt, ahol felmerült az a kérdés is, mit gondol az új generációs zenészekről.

A mai zene olyan, amilyenek mi is voltunk egy időbe. Csináltunk a magunk dolgát. Az is furcsa volt akkor. Nekem ez a mai zene nem mond semmit. De én elmaradott ember vagyok. Egy két ember van, aki esetleg olyan, de amúgy nem jelent semmit. Hát az a három akkord (..)

 – fogalmazott Deák Bill Gyula az interjúban.

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A fiatalokat azért nagyon szerette

A bluesénekes ugyanakkor nem fordított hátat a fiatal generációnak. Sőt, külön kiemelte azokat a pályakezdő zenészeket, akikkel együtt is dolgozott, és akik a Kőbányai Zenei Stúdióban, vagyis a legendás Póka-iskolában tanultak.

Azért szeretem a fiatalokat, mert még bennük van a lendület, lehet velük dolgozni, nagyon tehetségesek

 – mondta. Deák Bill Gyula tavalyi beszélgetésében nemcsak a zenéről, hanem pályája fontos állomásairól és Hobóval való kapcsolatáról is őszintén mesélt.

Bill kapitány mankójára támaszkodva énekel a mikrofonba.
Deák Bill Gyula felesége tavaly áprilisban hunyt el (Fotó: Markovics Gábor)

A Hobo Blues Bandről azt mondta, azért működött jól a formáció, mert ők ketten kiegészítették egymást: „Ő előadott, én énekeltem”. Később azonban úgy érezte, nem becsülik meg eléggé, ezért kilépett a zenekarból. A két zenész kapcsolata később rendeződött, Deák Bill pedig azt is elárulta, hogy ebben feleségének is szerepe volt: „Az az igazság, hogy most éppen kibékültünk, mert mondta a feleségem is, hogy béküljünk ki erre a kis időre. Nem vagyunk most rosszban.” A legendás énekes 2026 szeptemberében, 77 éves korában hunyt el váratlanul egy sikeresnek mondott műtét után. Élete utolsó időszakában is aktív maradt, és még koncertterveket szőtt.

@origo_hu

Meghalt Deák Bill Gyula Szeptember 17-én érkezett a tragikus hír, hogy 77 éves korában váratlanul elhunyt a legfeketeébb hangú fehér énekes. #deákbillgyula #blues #énekes #gyász

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