Deák Bill Gyula így vélekedett a fiatal zenészekről: „Nekem ez a mai zene nem mond semmit”

Deák Bill Gyula nem kertelt, amikor Andor Éva tavaly arról kérdezte, hogyan vélekedik a mai zenészekről, és alkotásaikról. A magyar blues legendája őszintén elmondta, hogy az újabb zenei irányzatok közül kevés az, ami igazán megszólítja, és meglehetősen sarkos véleményt fogalmazott meg a dalok egy részéről. Ugyanakkor a fiatal zenészek között is látott olyan tehetségeket, akiket kifejezetten nagyra tartott.
Deák Bill Gyula kendőzetlen véleménye
Deák Bill Gyula halála az egész országot megrendítette. Az előadóművésztől rengeteg pályatársa búcsúzott a közösségi oldalakon, de többezernyi rajongója is kifejezte részvétét. A blues király egy korábbi interjúban pályafutásáról mesélt, ahol felmerült az a kérdés is, mit gondol az új generációs zenészekről.
A mai zene olyan, amilyenek mi is voltunk egy időbe. Csináltunk a magunk dolgát. Az is furcsa volt akkor. Nekem ez a mai zene nem mond semmit. De én elmaradott ember vagyok. Egy két ember van, aki esetleg olyan, de amúgy nem jelent semmit. Hát az a három akkord (..)
– fogalmazott Deák Bill Gyula az interjúban.
A fiatalokat azért nagyon szerette
A bluesénekes ugyanakkor nem fordított hátat a fiatal generációnak. Sőt, külön kiemelte azokat a pályakezdő zenészeket, akikkel együtt is dolgozott, és akik a Kőbányai Zenei Stúdióban, vagyis a legendás Póka-iskolában tanultak.
Azért szeretem a fiatalokat, mert még bennük van a lendület, lehet velük dolgozni, nagyon tehetségesek
– mondta. Deák Bill Gyula tavalyi beszélgetésében nemcsak a zenéről, hanem pályája fontos állomásairól és Hobóval való kapcsolatáról is őszintén mesélt.
A Hobo Blues Bandről azt mondta, azért működött jól a formáció, mert ők ketten kiegészítették egymást: „Ő előadott, én énekeltem”. Később azonban úgy érezte, nem becsülik meg eléggé, ezért kilépett a zenekarból. A két zenész kapcsolata később rendeződött, Deák Bill pedig azt is elárulta, hogy ebben feleségének is szerepe volt: „Az az igazság, hogy most éppen kibékültünk, mert mondta a feleségem is, hogy béküljünk ki erre a kis időre. Nem vagyunk most rosszban.” A legendás énekes 2026 szeptemberében, 77 éves korában hunyt el váratlanul egy sikeresnek mondott műtét után. Élete utolsó időszakában is aktív maradt, és még koncertterveket szőtt.