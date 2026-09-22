Deák Bill Gyula így vélekedett a fiatal zenészekről: „Nekem ez a mai zene nem mond semmit”

A fiatalokat azért nagyon szerette

A bluesénekes ugyanakkor nem fordított hátat a fiatal generációnak. Sőt, külön kiemelte azokat a pályakezdő zenészeket, akikkel együtt is dolgozott, és akik a Kőbányai Zenei Stúdióban, vagyis a legendás Póka-iskolában tanultak.

Azért szeretem a fiatalokat, mert még bennük van a lendület, lehet velük dolgozni, nagyon tehetségesek

– mondta. Deák Bill Gyula tavalyi beszélgetésében nemcsak a zenéről, hanem pályája fontos állomásairól és Hobóval való kapcsolatáról is őszintén mesélt.

Deák Bill Gyula felesége tavaly áprilisban hunyt el (Fotó: Markovics Gábor)

A Hobo Blues Bandről azt mondta, azért működött jól a formáció, mert ők ketten kiegészítették egymást: „Ő előadott, én énekeltem”. Később azonban úgy érezte, nem becsülik meg eléggé, ezért kilépett a zenekarból. A két zenész kapcsolata később rendeződött, Deák Bill pedig azt is elárulta, hogy ebben feleségének is szerepe volt: „Az az igazság, hogy most éppen kibékültünk, mert mondta a feleségem is, hogy béküljünk ki erre a kis időre. Nem vagyunk most rosszban.” A legendás énekes 2026 szeptemberében, 77 éves korában hunyt el váratlanul egy sikeresnek mondott műtét után. Élete utolsó időszakában is aktív maradt, és még koncertterveket szőtt.