"A szívem szakad meg..." - lesokkolta Nagy Ferót Deák Bill Gyula halála

A zenész Facebook-oldalán jelentették be csütörtök délelőtt, hogy meghalt Deák Bill Gyula, a magyar blues kiemelkedő alakja. A bejegyzésben szerint a legendás énekes egy sikeresnek mondott műtét után, 77 éves korában hunyt el. A tragikus hír kapcsán megszólalt Nagy Feró is, akinek pályafutása szorosan összefonódott Bill Kapitányéval.

Deák Bill Gyula 77 éves korában örökre elment / Fotó: Gyuricza Ferenc/Zalai Hírlap

Sokkolta Deák Bill Gyula halála Nagy Ferót

Hú, ez most nagyon kemény...Édes Istenem! A szívem szakad meg... Egy hónapja találkoztunk egy bulin és nem gondoltam volna, hogy akkor látom utoljára ezt a csodálatos embert. Hányszor és hányszor ettünk nagyokat nevetve húsgombócot, amit felesége, Marika készített utánozhatatlanul

- mondta el a döbbent Nagy Feró, aki a Blikktől tudta meg, hogy örökre elment a barátja.

Az énekes ezután elárulta, Bill Kapitány kicsit maga is belehalt abba, amikor elvesztette szeretett párját, a környezete és a barátai pedig nagyon aggódtak amiatt, vajon hogyan vészeli át a magányt.

Folyamatosan küszködött a köszvénnyel, ilyen-olyan bajok kínozták, de látszólag valahogy mindig tartotta magát

- tette hozzá a Beatrice frontembere, majd kifejtette, miként fonódott össze kettejük pályafutása, miután fiatalkorukban találkoztak Kőbányán.

Ő ott élt, s akkoriban én is sok időt töltöttem ott. Amikor meghallottam énekelni, azt gondoltam, ez a srác egyszer világhírű lesz. És most is azt mondom, a halála pillanatában, hogy a tehetsége, az a különleges hangja igenis feljogosíthatta volna őt arra, hogy a blues szerelmesei ne csak itthon, hanem szerte a világban ismerjék és elismerjék őt. Álltam vele egy színpadon jó néhány koncerten, de az én hangom semmi volt az övéhez képest. Sok mindent kapott az élettől Bill barátom, az István a királlyal, velem együtt, történelmet írt, de mégsem lett belőle a blues utolsó európai királya, pedig megérdemelte volna. Ég Veled, drága barátom!

- búcsúzott Nagy Feró.

A többszörös arany-, platina és gyémántlemezes Deák Bill Gyula pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban, 1979-től a Hobo Blues Band (HBB) tagjaként lett országszerte ismert. Miután a HBB-ből kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra. Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda, a táltos volt.