"Köszönünk mindent, Kapitány!" – megható szavakkal búcsúznak pályatársai Deák Bill Gyulától

Szomorú hír rázta meg a magyar zenei életet csütörtökön: 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues legendás alakja. A zenész halálának hírére sorra szólaltak meg pályatársai, akik közös fotókkal és néhány szívből jövő szóval emlékeznek a legendára.
Deák Bill Gyula halála megrázta az országot
A szomorú hírt Deák Bill Gyula közösségi oldalán jelentették be. A bejegyzés megrendítő szavakkal adta hírül, hogy „Elnémult a mikrofon”. A magyar blues királya egy sikeresnek mondott műtétet követően, 77 éves korában hunyt el.
A hír hallatán szinte azonnal megérkeztek az első búcsúzó sorok. Demjén Ferenc egy közös emléket osztott meg, rövid üzenetéből pedig érezhető, mennyire megrendítette pályatársa elvesztése.
Nyugodj békében Bill kapitány!
– írta.
A zenészlegenda előtt Ganxsta Zolee is egy különleges közös fotóval tisztelgett. A fekete-fehér felvételen szeretetteljes pillanat látható, amelyen Ganxsta Zolee éppen egy puszit ad a Kapitány fejére. A képhez mindössze néhány szót fűzött, de azok sokat elárulnak a kapcsolatukról.
Jó utat, Kapitány!
– búcsúzott.
Deák Bill Gyulát sokan tisztelték
Curtis szintén egy régi közös emléket idézett fel. A rapper egy korábbi közös fotót választott, hogy elköszönjön attól az előadótól, aki generációk számára jelentett meghatározó alakot.
Ég veled Bill
– írta a képhez.
Tóth Gabi is fekete-fehér fotóval emlékezett meg Deák Bill Gyuláról. Rövid, ám annál érzelmesebb üzenetben búcsúzott a magyar blues egyik legnagyobb alakjától.
Elmentél… Köszönünk mindent, Kapitány!
– írta.
Nagy Feró a Blikknek nyilatkozott megtörten: „Hú, ez most nagyon kemény...Édes Istenem! A szívem szakad meg... Egy hónapja találkoztunk egy bulin, és nem gondoltam volna, hogy akkor látom utoljára ezt a csodálatos embert. Hányszor és hányszor ettünk nagyokat nevetve húsgombócot, amit felesége, Marika készített utánozhatatlanul. Amikor Bill eltemette a párját, ezt a drága asszonyt, kicsit ő is belehalt. Aggódtunk miatta, hogyan vészeli át a magányt. Folyamatosan küszködött a köszvénnyel, ilyen-olyan bajok kínozták, de látszólag valahogy mindig tartotta magát.”
Arról is beszélt, hogy amikor fiatalon először meghallotta a hangját, azt gondolta róla, hogy egy nap biztosan világhírű zenész lesz belőle: „Sok mindent kapott az élettől Bill barátom, az István, a királlyal, velem együtt, történelmet írt, de mégsem lett belőle a blues utolsó európai királya, pedig megérdemelte volna. Ég veled, drága barátom!” – zárta gondolatait.
Deák Bill Gyula pályafutása évtizedeken átívelt, hangja és előadásmódja pedig összetéveszthetetlenné tette őt a hazai zenei életben. A blues egyik legfontosabb magyar képviselőjeként nemcsak zenésztársaira, hanem rajongók generációira is maradandó hatással volt. Most pedig sorra érkeznek a búcsúüzenetek azoktól, akik ismerték, dolgoztak vele, vagy egyszerűen csak nagyra tartották a művészetét.