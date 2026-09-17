"Köszönünk mindent, Kapitány!" – megható szavakkal búcsúznak pályatársai Deák Bill Gyulától

Szomorú hír rázta meg a magyar zenei életet csütörtökön: 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues legendás alakja. A zenész halálának hírére sorra szólaltak meg pályatársai, akik közös fotókkal és néhány szívből jövő szóval emlékeznek a legendára.

Deák Bill Gyula 77 éves volt (Fotó: Mediaworks)

Deák Bill Gyula halála megrázta az országot

A szomorú hírt Deák Bill Gyula közösségi oldalán jelentették be. A bejegyzés megrendítő szavakkal adta hírül, hogy „Elnémult a mikrofon”. A magyar blues királya egy sikeresnek mondott műtétet követően, 77 éves korában hunyt el.

A hír hallatán szinte azonnal megérkeztek az első búcsúzó sorok. Demjén Ferenc egy közös emléket osztott meg, rövid üzenetéből pedig érezhető, mennyire megrendítette pályatársa elvesztése.

Nyugodj békében Bill kapitány!

– írta.

A zenészlegenda előtt Ganxsta Zolee is egy különleges közös fotóval tisztelgett. A fekete-fehér felvételen szeretetteljes pillanat látható, amelyen Ganxsta Zolee éppen egy puszit ad a Kapitány fejére. A képhez mindössze néhány szót fűzött, de azok sokat elárulnak a kapcsolatukról.

Jó utat, Kapitány!

– búcsúzott.

Deák Bill Gyulát sokan tisztelték

Curtis szintén egy régi közös emléket idézett fel. A rapper egy korábbi közös fotót választott, hogy elköszönjön attól az előadótól, aki generációk számára jelentett meghatározó alakot.

Ég veled Bill

– írta a képhez.

Tóth Gabi is fekete-fehér fotóval emlékezett meg Deák Bill Gyuláról. Rövid, ám annál érzelmesebb üzenetben búcsúzott a magyar blues egyik legnagyobb alakjától.

Elmentél… Köszönünk mindent, Kapitány!

– írta.

Nagy Feró a Blikknek nyilatkozott megtörten: „Hú, ez most nagyon kemény...Édes Istenem! A szívem szakad meg... Egy hónapja találkoztunk egy bulin, és nem gondoltam volna, hogy akkor látom utoljára ezt a csodálatos embert. Hányszor és hányszor ettünk nagyokat nevetve húsgombócot, amit felesége, Marika készített utánozhatatlanul. Amikor Bill eltemette a párját, ezt a drága asszonyt, kicsit ő is belehalt. Aggódtunk miatta, hogyan vészeli át a magányt. Folyamatosan küszködött a köszvénnyel, ilyen-olyan bajok kínozták, de látszólag valahogy mindig tartotta magát.”