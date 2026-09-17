Megszólalt a főorvos, ez okozta Deák Bill Gyula halálát

Pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula - közölte a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa csütörtökön az MTI megkeresésére.

Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula halálát / Fotó: Markovics Gábor

Ez okozta Deák Bill Gyula halálát

Lupkovics Géza elmondta: az énekest mindössze két-három napig kezelték Zalaegerszegen, rutinműtétnek számító pacemaker-beültetést végeztek nála.

A műtétet követő éjszaka azonban "számunkra is váratlanul" halt meg - fogalmazott a főorvos. Hozzátette: az énekes hirtelen szívhalál miatt hunyt el.

Hogy miért éppen Zalaegerszegen zajlott a gyógykezelés, arról Lupkovics Géza a család felhatalmazása nélkül nem kívánt beszélni.

A zenész halálhíre Facebook-oldalán jelent meg csütörtök reggel. A szöveg írói így fogalmaztak: "egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blueskirálya, Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt".