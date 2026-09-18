Exkluzív! Deák Bill Gyula alig egy hete adta utolsó interjúját: A blueskirály feleségének hiányáról vallott

Szeptember 17-én, 77 éves korában elhunyt a „magyar blueskirály”, Deák Bill Gyula. Halálhírét a gyászoló család jelentette be az énekes közösségi oldalán. Mint kiderült, a hot! magazinnak adta utolsó interjúját, amely még meg sem jelent, amikor a legendás zenész elhunyt.

Deák Bill Gyula felesége hiányáról beszélt utolsó interjújában

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula , a magyar blues legendás alakja.

, a magyar blues legendás alakja. A zenész halálhírét családja jelentette be.

Felesége, Marika 2025-ös halála mélyen megrázta az énekest.

A hot! magazinnak adott utolsó interjújában is felesége hiányáról vallott.

Deák Bill Gyula halála megrázta az országot

Gyászol az ország: meghalt Deák Bill Gyula. A magyar blues ikonikus alakja, többszörös arany-, platina- és gyémántlemezes előadója pályafutását Kőbányán kezdte, majd 1979-től a Hobo Blues Band tagjaként vált országszerte ismertté. Később saját együtteseivel folytatta, első önálló albuma, a Rossz vér 1984-ben jelent meg. Nemcsak zenészként, hanem színpadi szereplőként is emlékezeteset alkotott: az István, a király Tordájaként, valamint több musicalben és rockoperában is láthatta a közönség.

Felesége halála nagyon megrázta

A rocklegenda számára a zene mellett mindig a közönség szeretete és felesége jelentette a legnagyobb erőt. Nemrég jelentette be legújabb turnéját, amely a Rossz vér címet kapta. Deák Bill Gyula felesége, Marika 2025 tavaszán hunyt el, 45 évnyi házasság után, ami nagyon megviselte az énekest. A hot! magazinnak adott utolsó interjújában elárulta, mennyire hiányzik neki imádott felesége, akinek elvesztését haláláig nem tudta feldolgozni. Így nyilatkozott halála előtt kilenc nappal a hot!-nak:

Igen, több mint egy éve ment el Marikám. Negyvenöt év nagyon hosszú idő, gyakorlatilag egy egész élet, úgyhogy ezen nem lehet csak úgy túllépni. A mai napig része az életemnek. A gyerekeim nagyon sokat segítenek: ide költöztek hozzám, mert nem akarták, hogy egyedül maradjak és teljesen összeroppanjak. Így sokkal könnyebb. Nagyon jó érzés, hogy ilyen családom van. Együtt vagyunk, segítenek a mindennapokban

– mondta Deák Bill Gyula a halála előtt. Azt is elárulta, hogy imádott Marikája a nyaralásukon is velük volt.

Nemrég elmentünk együtt egy hétre Törökországba pihenni, de ott is velünk volt lélekben a feleségem. Vittük magunkkal a képét és más dolgokat is. Nagyon mély szeretet volt közöttünk, ezt a veszteséget semmivel nem lehet pótolni.

A 77 éves korában elhunyt énekes utolsó interjújában többek között beszélt unokáiról, valamint arról is, miként szeretné, hogy emlékezzenek rá halála után. A további részletek a szeptember 23-án megjelenő hot! magazinban olvasható majd!