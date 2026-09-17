Örökre elhallgatott a blues királya: Deák Bill Gyula életének legemlékezetesebb pillanatai képeken

Akadt és akad ma is néhány magyar énekes ezen a sártekén, akiknek a hangját akkor is azonnal felismertük, felismerjük, ha nem látjuk őt magát. Deák Bill Gyula ilyen előadó volt. Rekedtes, elementáris erejű hangja évtizedeken keresztül meghatározta a magyar blues világát, miközben ő maga soha nem akart másnak látszani, mint aki valójában volt: egy kőbányai srácnak, aki imádta a zenét és a színpadot.

Deák Bill Gyula halála az egész országot megrázta (Fotó: Mediaworks)

Deák Bill Gyula zenei sikereivel örökre szóló helyet biztosított magának a magyar könnyűzene panteonjában

Pályája a hetvenes években indult, majd a Hobo Blues Band tagjaként vált országosan ismertté. Földes László Hobóval nemcsak zenésztársak, hanem hosszú időre alkotótársakká és barátokká is váltak. Deák Bill Gyula zenei sikereivel örökre szóló helyet biztosított magának a magyar könnyűzene panteonjában. Torda szerepe az István, a királyban ugyancsak felejthetetlen emlékbarázdát vésett mindazok memóriájába, akik látták és hallották Bródy János és Szörényi Levente rockoperáját.

„Újra és újra bizonyítania kellett, hogy helye van a legnagyobbak között...”

Deák Bill Gyula pályáját nem lehet kizárólag sikerekben mérni. Megélt konfliktusokat, zenekari szakításokat, egészségi nehézségeket és olyan időszakokat is, amikor újra és újra bizonyítania kellett, hogy helye van a legnagyobbak között. Mégis mindig visszatért a színpadra. Most már csak a felvételek, a lemezek és a róla készült fotók őrzik azokat a különleges pillanatokat, amikor megszólalt a hangja, és a közönség átléphetett általa egy másik, egy szebb világba.

Képgalériánkban Deák Bill Gyula életének és pályafutásának emlékezetes pillanatait idézzük fel.