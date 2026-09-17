Így telt Deák Bill Gyula utolsó napja: a legenda halálának körülményeiről fia vallott

Csütörtök kora reggel csörgött a TV2 Aktív című magazinműsoránál dolgozó riporter telefonja és egy meggyötört férfihang csak ennyit mondott: Meghalt Bill kapitány…! Ő volt Deák Bill Gyula fia, aki azért tartotta fontosnak, hogy jelezzen a csatorna munkatársának, mert édesapja éppen a napokban adott volna interjút az Aktívnak.
Deák Bill Gyula fia megtörte a csendet
A legendás énekes fia ezután röviden mesélt édesapja utolsó napjairól, majd óráiról és végül perceiről. Döbbenetes, de a blues műfaj királya nem sokkal a halála előtt jól, sőt kiválóan érezte magát, hiszen egy jól sikerült pacemaker beültetésen esett át, ami hirtelen és sokat javított az állapotán. Olyannyira így volt ez, hogy Deák Bill Gyulát az előzetes tervek szerint, éppen a halála napján engedték volna haza a kórházból, ahol már napok óta ápolták.
Deák Bill Gyula sikeres pacemaker beültetésen esett át a halála előtti napon
„Semmi gond nem volt vele… Éppen növekedett a pulzusszáma, de később az orvosai már azt közölték, hogy megint visszaesett úgy negyven, negyvenötre. Tegnap mondták, hogy be kell neki tenniük egy pacemakert. Ez meg is történt és a pulzusszáma fel is ment kilencvenre” – mesélte az Aktív riporterének telefonon Tamás, majd így folytatta: „Nagyon jól volt… Aztán az orvosa hajnal öt körül bement hozzá és azt látta, hogy el volt szürkülve egy kicsit.”
Végül a pacemaker adataiból látták, hogy hajnal kettőkor történt ez az egész…