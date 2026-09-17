Így telt Deák Bill Gyula utolsó napja: a legenda halálának körülményeiről fia vallott

Csütörtök kora reggel csörgött a TV2 Aktív című magazinműsoránál dolgozó riporter telefonja és egy meggyötört férfihang csak ennyit mondott: Meghalt Bill kapitány…! Ő volt Deák Bill Gyula fia, aki azért tartotta fontosnak, hogy jelezzen a csatorna munkatársának, mert édesapja éppen a napokban adott volna interjút az Aktívnak.

Deák Bill Gyula már tervezte a hazatérését, amikor az éjszaka közepén megtörtént a baj (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

Deák Bill Gyula fia megtörte a csendet

A legendás énekes fia ezután röviden mesélt édesapja utolsó napjairól, majd óráiról és végül perceiről. Döbbenetes, de a blues műfaj királya nem sokkal a halála előtt jól, sőt kiválóan érezte magát, hiszen egy jól sikerült pacemaker beültetésen esett át, ami hirtelen és sokat javított az állapotán. Olyannyira így volt ez, hogy Deák Bill Gyulát az előzetes tervek szerint, éppen a halála napján engedték volna haza a kórházból, ahol már napok óta ápolták.