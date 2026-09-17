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Különleges módon tiszteleg a közmédia Deák Bill Gyula emléke előtt

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Az egész országot megrázta a legendás énekes váratlan halála. Ezért érthetően azonnali műsorváltozást jelentett be a közmédia több csatornája, hogy méltó módon megemlékezzenek Deák Bill Gyula életéről.
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A magyar zene egyik meghatározó alakjára, a Máté Péter-díjas bluesénekesre, Deák Bill Gyula életére és munkásságára emlékezik a közmédia. A Duna, a Duna World, az M5 kulturális csatorna, az M2 Petőfi TV, a Petőfi és a Szakcsi Rádió koncertfelvételekkel, portréműsorokkal és archív összeállításokkal idézi fel a legendás énekes életművét és pályafutásának fontos állomásait.

Baja, 2026. július 12.Deák Bill Gyula koncertje a Bajai Halfőző Fesztiválon 2026. július 11-én.MTI/Kacsúr Tamás
Deák Bill Gyula élete és munkássága előtt tiszteleg a közmédia több csatornája (Fotó: Kacsúr Tamás)

Deák Bill Gyula halála a közmédia műsorait is átírja

A Duna szeptember 17-én 21 órától a Kopaszkutya című alkotást tűzi műsorra. Szomjas György 1981-es kultuszfilmjében Deák Bill Gyula a korszak meghatározó zenészeivel, köztük Földes László Hobóval, Póka Egonnal és Pálmai Zoltánnal egy rockzenekar alapításának történetét meséli el. Az M5 kulturális csatornán szintén ezen a napon, 18:55-kor a Húrokon írt történelem című portrésorozat Deák Bill Gyulával készült epizódja látható.

 

A Duna World több műsorral is csatlakozik az emlékezéshez. Szeptember 17-én 19:05-től a Rockcsütörtök – Deák Bill Gyula című, 1998-as archív felvétel idézi fel a bluesénekes pályafutását. 19:30-tól, a Rockpódium – Deák Bill Gyula koncertje a Petőfi Csarnokban, 1992 című koncertfelvétel látható. 22 órától a Hogy volt?! – Deák Bill Gyula című műsorral emlékezik a csatorna a zenészre. A műsorban személyes történetek és pályafutásának meghatározó pillanatai is előtérbe kerülnek.

 

Az M2 Petőfi TV szintén szeptember 17-én 23:30-tól az Akusztik Legendák – Deák Bill Gyula című műsort adja. A különleges akusztikus produkcióban a legfeketébb hangú fehér énekesként emlegetett művész legismertebb dalait hallhatják új hangzásban. Szeptember 19-én, szombaton 22 órától az Ünnepi koncertek a Lánchídnál című, 2019-es koncertválogatás folytatja az emlékezést. A műsor a 2019. augusztus 20-i ünnepi programsorozat koncertjeiből válogat: a Póka–Tátrai ReGeneráció Baricz Gergővel lépett színpadra, míg a másik formációban Deák Bill Gyula zenészei álltak össze a fiatal generáció tagjaival. Szeptember 21-én, hétfőn 22 órakor az Esti Kornél című műsorban Deák Bill Gyula pályatársai, Schuszter Lóránt, Vörös István, Sáfár József Öcsi, valamint Debreczeni Ferenc Ciki emlékezik az énekesre.

Deák Bill Gyula
Deák Bill Gyula dalai örökre a közönséggel maradnak (Fotó: Trenka Attila)

A Petőfi Rádió szeptember 17-i élő műsoraiban és zenei kínálatával is Deák Bill Gyula életműve előtt tiszteleg, a Szakcsi Rádióban ezen a napon az énekes Mindhalálig Blues című lemezét adják le teljes egészében. Az M1 Híradóban Földes László Hobo emlékezik egykori zenésztársára.

 

Deák Bill Gyula több mint fél évszázados pályafutásával a magyar blues és rockzene megkerülhetetlen alakjává vált: a Hobo Blues Band meghatározó énekeseként, a Kopaszkutya és az István, a király rockopera szereplőjeként is maradandót alkotott. Hangját Chuck Berry is különlegesnek találta. Pályája során számos rangos állami és szakmai elismerést kapott, köztük a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést, a Máté Péter-díjat és a Fonogram Életműdíjat.

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Meghalt Deák Bill Gyula Szeptember 17-én érkezett a tragikus hír, hogy 77 éves korában váratlanul elhunyt a legfeketeébb hangú fehér énekes. #deákbillgyula #blues #énekes #gyász

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Deák Bill Gyula halála
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