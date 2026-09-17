Különleges módon tiszteleg a közmédia Deák Bill Gyula emléke előtt

A magyar zene egyik meghatározó alakjára, a Máté Péter-díjas bluesénekesre, Deák Bill Gyula életére és munkásságára emlékezik a közmédia. A Duna, a Duna World, az M5 kulturális csatorna, az M2 Petőfi TV, a Petőfi és a Szakcsi Rádió koncertfelvételekkel, portréműsorokkal és archív összeállításokkal idézi fel a legendás énekes életművét és pályafutásának fontos állomásait.

Deák Bill Gyula élete és munkássága előtt tiszteleg a közmédia több csatornája (Fotó: Kacsúr Tamás)

Deák Bill Gyula halála a közmédia műsorait is átírja

A Duna szeptember 17-én 21 órától a Kopaszkutya című alkotást tűzi műsorra. Szomjas György 1981-es kultuszfilmjében Deák Bill Gyula a korszak meghatározó zenészeivel, köztük Földes László Hobóval, Póka Egonnal és Pálmai Zoltánnal egy rockzenekar alapításának történetét meséli el. Az M5 kulturális csatornán szintén ezen a napon, 18:55-kor a Húrokon írt történelem című portrésorozat Deák Bill Gyulával készült epizódja látható.

A Duna World több műsorral is csatlakozik az emlékezéshez. Szeptember 17-én 19:05-től a Rockcsütörtök – Deák Bill Gyula című, 1998-as archív felvétel idézi fel a bluesénekes pályafutását. 19:30-tól, a Rockpódium – Deák Bill Gyula koncertje a Petőfi Csarnokban, 1992 című koncertfelvétel látható. 22 órától a Hogy volt?! – Deák Bill Gyula című műsorral emlékezik a csatorna a zenészre. A műsorban személyes történetek és pályafutásának meghatározó pillanatai is előtérbe kerülnek.

Az M2 Petőfi TV szintén szeptember 17-én 23:30-tól az Akusztik Legendák – Deák Bill Gyula című műsort adja. A különleges akusztikus produkcióban a legfeketébb hangú fehér énekesként emlegetett művész legismertebb dalait hallhatják új hangzásban. Szeptember 19-én, szombaton 22 órától az Ünnepi koncertek a Lánchídnál című, 2019-es koncertválogatás folytatja az emlékezést. A műsor a 2019. augusztus 20-i ünnepi programsorozat koncertjeiből válogat: a Póka–Tátrai ReGeneráció Baricz Gergővel lépett színpadra, míg a másik formációban Deák Bill Gyula zenészei álltak össze a fiatal generáció tagjaival. Szeptember 21-én, hétfőn 22 órakor az Esti Kornél című műsorban Deák Bill Gyula pályatársai, Schuszter Lóránt, Vörös István, Sáfár József Öcsi, valamint Debreczeni Ferenc Ciki emlékezik az énekesre.