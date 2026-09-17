Deák Bill Gyula a koncertjeire és nem a halálra készült: élete utolsó hónapjaiban is aktívan fellépett

Deák Bill Gyulát tépte az élet rendesen, de a „kőbányai vére” rendre átsegítette őt a nehézségeken. Felesége tavaly áprilisi halála rettenetesen megviselte, de a zene és a közönség iránt érzett szeretetet és elhivatottsága nem engedte, hogy a bánat feleméssze. Sőt, terveket szőtt és cselekedett. Belevágott a 2026-os Rossz vér turnéba, melynek öt állomását hatalmas elánnal és még nagyobb sikerrel teljesítette is. Utoljára szeptember 11-én lépett közönség elé Jászberényben, de Békéscsabára már nem jutott el… A turné, melyen még számos magyar városban szólt volna senkiével össze nem téveszthető érces orgánuma, most megszakadt, ahogy Deák Bill Gyula életének fonala is…

Deák Bill Gyula pár hete még nagy terveket dédelgetett (Fotó: Trenka Attila)

Deák Bill Gyula: „Mindenkit ölelek, és várok a koncertjeimre”

Deák Bill Gyula májusban a Borsnak adott interjújában még gyermeki lelkesedéssel mesélt a Rossz vér turné előkészületeiről:

„Megyek majd a Szigetre, Bródy koncertjére is. Ősszel pedig jön a nagy Rossz vér turné, ahol vendégem lesz Tátrai Tibor, Ferenczi György és Keresztes Ildikó is.

„Játszunk majd több sportcsarnokban, például Pécsen a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban, az Újszegedi Sportcsarnokban és Szombathelyen az AGORA Művelődési és Sportházban is. Mindenkit ölelek, és várok a koncertjeimre” – mesélte akkor a legenda, aki sajnos a felsorolt állomások egyikére sem jutott el, hiszen alig egy héttel a jászberényi buli után elhunyt.

Deák Bill Gyula halála előtt egy héttel még színpadra állt Jászberényben (Fotó: Facebook)

„Hála Istennek, a hangom ugyanúgy szól, mint régen...”

Deák Bill Gyulát komoly fájdalmak gyötörték az utolsó időkben, de mint mondta, a zene és az éneklés gyógyírként hatottak rá. „Fáj a térdem, sokáig már nem bírok állni a színpadon, de nem panaszkodom. Ez a korral jár, és az az igazság, hogy én még a mai napig is súlyzózom, meg tornázom, szóval rendben van minden. Hála Istennek, a hangom ugyanúgy szól, mint régen.”

Nagyon szeretek még mindig énekelni

– fogalmazott tavasszal az érces hangú énekes, aki kitért felesége elvesztése fölött érzett, nem múló gyászára is. „Voltak problémák… Nemrég halt meg a feleségem, úgyhogy ez azért benne van az emberben. Persze már könnyebb, eltelt egy év, de ez még korai... Nagyon szépen éltünk együtt” – nyilatkozta idén májusban.