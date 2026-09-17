Deák Bill Gyula a koncertjeire és nem a halálra készült: élete utolsó hónapjaiban is aktívan fellépett

Deák Bill Gyulát tépte az élet rendesen, de a „kőbányai vére” rendre átsegítette őt a nehézségeken. Felesége tavaly áprilisi halála rettenetesen megviselte, de a zene és a közönség iránt érzett szeretetet és elhivatottsága nem engedte, hogy a bánat feleméssze. Sőt, terveket szőtt és cselekedett. Belevágott a 2026-os Rossz vér turnéba, melynek öt állomását hatalmas elánnal és még nagyobb sikerrel teljesítette is. Utoljára szeptember 11-én lépett közönség elé Jászberényben, de Békéscsabára már nem jutott el… A turné, melyen még számos magyar városban szólt volna senkiével össze nem téveszthető érces orgánuma, most megszakadt, ahogy Deák Bill Gyula életének fonala is…
Deák Bill Gyula: „Mindenkit ölelek, és várok a koncertjeimre”
Deák Bill Gyula májusban a Borsnak adott interjújában még gyermeki lelkesedéssel mesélt a Rossz vér turné előkészületeiről:
„Megyek majd a Szigetre, Bródy koncertjére is. Ősszel pedig jön a nagy Rossz vér turné, ahol vendégem lesz Tátrai Tibor, Ferenczi György és Keresztes Ildikó is.
„Játszunk majd több sportcsarnokban, például Pécsen a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban, az Újszegedi Sportcsarnokban és Szombathelyen az AGORA Művelődési és Sportházban is. Mindenkit ölelek, és várok a koncertjeimre” – mesélte akkor a legenda, aki sajnos a felsorolt állomások egyikére sem jutott el, hiszen alig egy héttel a jászberényi buli után elhunyt.
„Hála Istennek, a hangom ugyanúgy szól, mint régen...”
Deák Bill Gyulát komoly fájdalmak gyötörték az utolsó időkben, de mint mondta, a zene és az éneklés gyógyírként hatottak rá. „Fáj a térdem, sokáig már nem bírok állni a színpadon, de nem panaszkodom. Ez a korral jár, és az az igazság, hogy én még a mai napig is súlyzózom, meg tornázom, szóval rendben van minden. Hála Istennek, a hangom ugyanúgy szól, mint régen.”
Nagyon szeretek még mindig énekelni
– fogalmazott tavasszal az érces hangú énekes, aki kitért felesége elvesztése fölött érzett, nem múló gyászára is. „Voltak problémák… Nemrég halt meg a feleségem, úgyhogy ez azért benne van az emberben. Persze már könnyebb, eltelt egy év, de ez még korai... Nagyon szépen éltünk együtt” – nyilatkozta idén májusban.
Deák Bill Gyula Facebook-oldalára még két nappal ezelőtt is posztoltak, melyben örömmel mutatták meg a Rossz vér turné óriásplakátjait. Sajnos élete utolsó fellépéssorozatát már nem tudta befejezni.