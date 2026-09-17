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Rossz vér

Deák Bill Gyula a koncertjeire és nem a halálra készült: élete utolsó hónapjaiban is aktívan fellépett

55 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A „legfeketébb hangú fehér énekes” nem titkolta, hogy fizikailag nem volt jó állapotban, de büszke volt rá, hogy minden lelki és testi fájdalma ellenére is elementáris erővel szólt a hangja. A Borsnak tavasszal nemcsak hanyatló egészségi állapotáról, de hatalmas, zenei terveiről is mesélt. A tervekről, melyek ugyan elindultak a megvalósulás útján, de célt már nem érhettek. Deák Bill Gyula turnéja közben tette le végleg a „lantot”…
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Rossz vérDeák Bill Gyulakoncert

Deák Bill Gyulát tépte az élet rendesen, de a „kőbányai vére” rendre átsegítette őt a nehézségeken. Felesége tavaly áprilisi halála rettenetesen megviselte, de a zene és a közönség iránt érzett szeretetet és elhivatottsága nem engedte, hogy a bánat feleméssze. Sőt, terveket szőtt és cselekedett. Belevágott a 2026-os Rossz vér turnéba, melynek öt állomását hatalmas elánnal és még nagyobb sikerrel teljesítette is. Utoljára szeptember 11-én lépett közönség elé Jászberényben, de Békéscsabára már nem jutott el… A turné, melyen még számos magyar városban szólt volna senkiével össze nem téveszthető érces orgánuma, most megszakadt, ahogy Deák Bill Gyula életének fonala is…

Deák Bill Gyula még elindította a Rossz vér turnét.
Deák Bill Gyula pár hete még nagy terveket dédelgetett (Fotó: Trenka Attila)

Deák Bill Gyula: „Mindenkit ölelek, és várok a koncertjeimre”

Deák Bill Gyula májusban a Borsnak adott interjújában még gyermeki lelkesedéssel mesélt a Rossz vér turné előkészületeiről: 

Megyek majd a Szigetre, Bródy koncertjére is. Ősszel pedig jön a nagy Rossz vér turné, ahol vendégem lesz Tátrai Tibor, Ferenczi György és Keresztes Ildikó is.

 „Játszunk majd több sportcsarnokban, például Pécsen a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban, az Újszegedi Sportcsarnokban és Szombathelyen az AGORA Művelődési és Sportházban is. Mindenkit ölelek, és várok a koncertjeimre” – mesélte akkor a legenda, aki sajnos a felsorolt állomások egyikére sem jutott el, hiszen alig egy héttel a jászberényi buli után elhunyt. 

Deák Bill Gyula a Rossz vér turnéjával járta volna az országot.
Deák Bill Gyula halála előtt egy héttel még színpadra állt Jászberényben (Fotó: Facebook)

Hála Istennek, a hangom ugyanúgy szól, mint régen...”

Deák Bill Gyulát komoly fájdalmak gyötörték az utolsó időkben, de mint mondta, a zene és az éneklés gyógyírként hatottak rá. „Fáj a térdem, sokáig már nem bírok állni a színpadon, de nem panaszkodom. Ez a korral jár, és az az igazság, hogy én még a mai napig is súlyzózom, meg tornázom, szóval rendben van minden. Hála Istennek, a hangom ugyanúgy szól, mint régen.” 

Nagyon szeretek még mindig énekelni 

fogalmazott tavasszal az érces hangú énekes, aki kitért felesége elvesztése fölött érzett, nem múló gyászára is. „Voltak problémák… Nemrég halt meg a feleségem, úgyhogy ez azért benne van az emberben. Persze már könnyebb, eltelt egy év, de ez még korai... Nagyon szépen éltünk együtt” – nyilatkozta idén májusban.

Deák Bill Gyula Facebook-oldalára még két nappal ezelőtt is posztoltak, melyben örömmel mutatták meg a Rossz vér turné óriásplakátjait. Sajnos élete utolsó fellépéssorozatát már nem tudta befejezni.

@origo_hu

Meghalt Deák Bill Gyula Szeptember 17-én érkezett a tragikus hír, hogy 77 éves korában váratlanul elhunyt a legfeketeébb hangú fehér énekes. #deákbillgyula #blues #énekes #gyász

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Deák Bill Gyula halála
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