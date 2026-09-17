„Meg sem fordult a fejemben, hogy ez valaha megtörténhet” – Varga Miklós képtelen felfogni Deák Bill Gyula halálát

Varga Miklós és Deák Bill Gyula évtizedek óta ismerték egymást, ami alatt megannyiszor álltak együtt színpadra. Sőt, a blues magyar királyának idei, Rossz vér című turnéján újra közösen zenéltek volna, ám erre sajnos már soha nem kerülhet sor. Deák Bill Gyula halála mélyen megrázta az énekest, amiről most az Origónak beszélt először.

Sem a rajongók, sem pedig a barátok nem tudják felfogni, hogy Deák Bill Gyula meghalt (Fotó: Markovics Gábor / MW)

Az országon tornádóként söpört végig a hír ma délelőtt, hogy Deák Bill Gyula elhunyt. A legendás zenész egy „sikeresnek mondott” műtét után, váratlanul veszítette életét, amit szerettei és barátai szinte képtelenek felfogni. Varga Miklós alig néhány hete fogadta el a felkérését, hogy az őszi turné néhány koncertjén vendégeskedjen, így teljesen letaglózta, amikor megtudta, mikor történt.

Egy pár héttel ezelőtt beszéltünk utoljára, ugyanis Billnek most ősszel indult volna a Rossz vér című országos turnéja, és én azon megtiszteltek közé tartoztam, akiket meghívott, hogy tartsanak vele. Ez számomra természetesen egy óriási megtiszteltetés volt, és nem volt kérdés, hogy elvállalom. Szóval ennek fényében még inkább letaglózott a hírt, hogy Bill Kapitányt többé nem hallhatjuk

– mesélte a döbbenet és a szomorúság fájdalmas elegyével a hangjában Varga Miklós.

Varga Miklós István hangjaként szerepelt a legendás rockopera bemutatóján, ahol Deák Bill Gyula Torda szerepét játszotta, barátságuk pedig azóta is töretlen volt (Fotó: Mediaworks)

Deák Bill Gyula élete tele volt csapásokkal

Az ikonikus zenész barátja azt is elárulta lapunknak, pontosan tudta, élete során mennyi csapás érte Deák Bill Gyulát, így számára csaknem elképzelhetetlen volt, hogy ő ne élje túl mindannyijukat.

Billt annyi sorscsapás érte életében, hogy egyszerűen meg sem fordult a fejemben, hogy ez valaha megtörténhet, és ezt teljesen komolyan mondom. Bármelyik másik pályatársamról sokkal könnyebben el tudtam volna képzelni, de ezután a rengeteg nehézség után eszembe sem jutott soha, hogy ő bárkinél előbb itthagy minket. Egyelőre csak teljes döbbenetet érzek

– vallotta be Varga Miklós.

„Mindig egy nagyon jókedélyű és fantasztikus ember volt, aki egyébként a balsorsa ellenére hatalmas önbizalommal rendelkezett. Nyilvánvalóan azt a sok-sok csapást, amit az élet rá mért, úgy tudta túlélni, hogy megerősítette magát, és ezzel az önbizalommal élte az életét, persze teljesen jogosan, hiszen kétség sem fér hozzá, hogy ő volt az ország egyik legnagyobb hangja. Szóval összességében nagyon pozitív ember volt, nem hallottam őt soha panaszkodni. Még akkor sem, amikor a szívével volt probléma. Sosem a depresszióba menekült, hanem az élet naposabb oldalára próbált helyezkedni” – idézte fel szomorú mosollyal.