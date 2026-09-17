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Deák Bill Gyula

„Meg sem fordult a fejemben, hogy ez valaha megtörténhet” – Varga Miklós képtelen felfogni Deák Bill Gyula halálát

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Varga Miklós 40 évvel ezelőtt az István, a király címszereplőjeként vált országosan ismertté, ahol számos kollégájával szoros barátságot kötött. Köztük volt az akkor Tordát alakító Deák Bill Gyula is, akivel még idén ősszel is közös koncertre készültek, a sors azonban elszólított a Kapitányt. Varga Miklós az Origónak mesélt kettejük barátságáról.
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Deák Bill GyulagyászVarga Miklós

Varga Miklós és Deák Bill Gyula évtizedek óta ismerték egymást, ami alatt megannyiszor álltak együtt színpadra. Sőt, a blues magyar királyának idei, Rossz vér című turnéján újra közösen zenéltek volna, ám erre sajnos már soha nem kerülhet sor. Deák Bill Gyula halála mélyen megrázta az énekest, amiről most az Origónak beszélt először.

Deák Bill Gyula egészségügyi állapota nem utalt a tragédiára.
Sem a rajongók, sem pedig a barátok nem tudják felfogni, hogy Deák Bill Gyula meghalt (Fotó: Markovics Gábor / MW)

Az országon tornádóként söpört végig a hír ma délelőtt, hogy Deák Bill Gyula elhunyt. A legendás zenész egy „sikeresnek mondott” műtét után, váratlanul veszítette életét, amit szerettei és barátai szinte képtelenek felfogni. Varga Miklós alig néhány hete fogadta el a felkérését, hogy az őszi turné néhány koncertjén vendégeskedjen, így teljesen letaglózta, amikor megtudta, mikor történt.

Egy pár héttel ezelőtt beszéltünk utoljára, ugyanis Billnek most ősszel indult volna a Rossz vér című országos turnéja, és én azon megtiszteltek közé tartoztam, akiket meghívott, hogy tartsanak vele. Ez számomra természetesen egy óriási megtiszteltetés volt, és nem volt kérdés, hogy elvállalom. Szóval ennek fényében még inkább letaglózott a hírt, hogy Bill Kapitányt többé nem hallhatjuk 

– mesélte a döbbenet és a szomorúság fájdalmas elegyével a hangjában Varga Miklós.

Varga Miklós Deák Bill Gyula turnéján is szerepelt volna.
Varga Miklós István hangjaként szerepelt a legendás rockopera bemutatóján, ahol Deák Bill Gyula Torda szerepét játszotta, barátságuk pedig azóta is töretlen volt (Fotó: Mediaworks)

Deák Bill Gyula élete tele volt csapásokkal

Az ikonikus zenész barátja azt is elárulta lapunknak, pontosan tudta, élete során mennyi csapás érte Deák Bill Gyulát, így számára csaknem elképzelhetetlen volt, hogy ő ne élje túl mindannyijukat.

Billt annyi sorscsapás érte életében, hogy egyszerűen meg sem fordult a fejemben, hogy ez valaha megtörténhet, és ezt teljesen komolyan mondom. Bármelyik másik pályatársamról sokkal könnyebben el tudtam volna képzelni, de ezután a rengeteg nehézség után eszembe sem jutott soha, hogy ő bárkinél előbb itthagy minket. Egyelőre csak teljes döbbenetet érzek

 – vallotta be Varga Miklós.

„Mindig egy nagyon jókedélyű és fantasztikus ember volt, aki egyébként a balsorsa ellenére hatalmas önbizalommal rendelkezett. Nyilvánvalóan azt a sok-sok csapást, amit az élet rá mért, úgy tudta túlélni, hogy megerősítette magát, és ezzel az önbizalommal élte az életét, persze teljesen jogosan, hiszen kétség sem fér hozzá, hogy ő volt az ország egyik legnagyobb hangja. Szóval összességében nagyon pozitív ember volt, nem hallottam őt soha panaszkodni. Még akkor sem, amikor a szívével volt probléma. Sosem a depresszióba menekült, hanem az élet naposabb oldalára próbált helyezkedni” – idézte fel szomorú mosollyal.

Deák Bill Gyula teljes erőbedobással készült a koncertsorozatra.
Deák Bill Gyula Rossz vér turnéja idén ősszel kezdődött volna, de erre már sosem kerülhet sor (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Deák Bill Gyula műtétjéről sem tudott senki

A rajongók és kollégák mind értetlenül állnak a haláleset előtt, hiszen Varga Miklós elmondása szerint ő maga sem tudott róla, hogy baj lenne Bill egészségével.

Nyilvánvalóan fogalma sem volt arról, hogy baj van, neki ez eszébe sem jutott. Óriási lelkesedéssel készült erre az őszi turnéra, ami a kollégáimmal együtt - akiket felkért erre - mindannyiunknak egy csodálatos élmény lett volna, ahogy természetesen a közönségnek is. Borzasztó, hogy erről már csak múlt időben beszélhetünk

 – mondta.

„Az viszont, hogy egy fantasztikus életmű és pálya áll mögötte, senki sem vitathatja, és mi így is fogunk emlékezni rá, mindig” – tette még hozzá.

@origo_hu

Meghalt Deák Bill Gyula Szeptember 17-én érkezett a tragikus hír, hogy 77 éves korában váratlanul elhunyt a legfeketeébb hangú fehér énekes. #deákbillgyula #blues #énekes #gyász

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Deák Bill Gyula halála
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