Az igazság a városi legendák közt: így veszítette el a lábát Deák Bill Gyula

Deák Bill Gyula halála az egész országot megrázta, hiszen legendás előadó tehetségével, emberségével és örök vidámságával azonnal belopta magát a szívekbe. Pedig ahogy azt mondani szokták, mindig azok a legerősebbekre mérik a legtöbb csapást, és ez a blues magyar királyával sem volt másként. Bill kapitány számos sorscsapást élt át élete során, és bár talán a lába elvesztéséről beszélt a legnyíltabban, mégis ez az, amivel kapcsolatban a legtöbb teória kering. Most össze is gyűjtöttük, hogy milyen vélt és valós történetek kaptak már szárnyra karrierje során.

Deák Bill Gyula lába elvesztése miatt lett valójában zenész, korábban labdarúgó karrierről álmodott (Fotó: MTI / Kacsúr Tamás)

A legtöbbek számára szinte felfoghatatlan, hogy Deák Bill Gyula elhunyt, így a rajongók és a kollégái is sorra idézik fel a régi emlékeket vele kapcsolatban, hátha akkor úgy érzik, kaphatnak még egy kis időt vele. Így természetesen az életének egyik legmeghatározó pontja, a lába elvesztése is folyton szóba kerül. Ezzel kapcsolatban az évek során több pletyka látott napvilágot, mint hogy 11 évesen a vonat – vagy egyes történetekben a villamos – után futott, de megbotlott, a szerelvény pedig levágta a bal lábát. Emellett rendszeresen szóba kerül olyasmi is, hogy valamilyen szörnyű betegség támadta meg kisfiúként, ami miatt végül amputálni kellett a végtagot. És bár az énekes még valóban kisfiú volt, amikor sor került a műtétre, de az ok nem vonatbaleset vagy betegség volt. De akkor mi az igazság?

Számos pletyka röppent már fel az évek során arról, hogy Deák Bill Gyula hogy veszítette el a lábát, így sokan máig nem tudják az igazat (Fotó: Markovics Gábor)

Deák Bill Gyula lábát egy műhiba miatt amputálták

A kapitány kisfiúként még focista karrierről álmodozott, és ezért mindent meg is tett, ám ez a jövőkép egy pillanat alatt szertefoszlott. Mindössze 11 évesen egy esés következtében tályog keletkezett a lábán, amit, mivel egyre nőtt, muszáj volt megoperálni. A műtét során azonban az orvosok véletlenül átvágtak egy főütőeret a bal lábában, így abban a végtagban már nem tudták megfelelően helyreállítani a vérellátást, ezáltal pedig nem tehettek mást, mint hogy amputálták a lábát. Így a zenész az egész életét mankókkal és protézissel élte le, de az életkedvét ez sem tudta elmenni. Sőt, elmondása szerint, ha nincs ez a szörnyű hiba, valószínűleg sosem lett volna belőle zenész, pedig munkássága és jelenléte óriási hatással volt a magyar zeneiparra, örökségét pedig sosem felejtik a kollégái, a szerettei és a rajongók sem.