Az igazság a városi legendák közt: így veszítette el a lábát Deák Bill Gyula

Deák Bill Gyula halála az egész országot megrázta, hiszen legendás előadó tehetségével, emberségével és örök vidámságával azonnal belopta magát a szívekbe. Pedig ahogy azt mondani szokták, mindig azok a legerősebbekre mérik a legtöbb csapást, és ez a blues magyar királyával sem volt másként. Bill kapitány számos sorscsapást élt át élete során, és bár talán a lába elvesztéséről beszélt a legnyíltabban, mégis ez az, amivel kapcsolatban a legtöbb teória kering. Most össze is gyűjtöttük, hogy milyen vélt és valós történetek kaptak már szárnyra karrierje során.
A legtöbbek számára szinte felfoghatatlan, hogy Deák Bill Gyula elhunyt, így a rajongók és a kollégái is sorra idézik fel a régi emlékeket vele kapcsolatban, hátha akkor úgy érzik, kaphatnak még egy kis időt vele. Így természetesen az életének egyik legmeghatározó pontja, a lába elvesztése is folyton szóba kerül. Ezzel kapcsolatban az évek során több pletyka látott napvilágot, mint hogy 11 évesen a vonat – vagy egyes történetekben a villamos – után futott, de megbotlott, a szerelvény pedig levágta a bal lábát. Emellett rendszeresen szóba kerül olyasmi is, hogy valamilyen szörnyű betegség támadta meg kisfiúként, ami miatt végül amputálni kellett a végtagot. És bár az énekes még valóban kisfiú volt, amikor sor került a műtétre, de az ok nem vonatbaleset vagy betegség volt. De akkor mi az igazság?
Deák Bill Gyula lábát egy műhiba miatt amputálták
A kapitány kisfiúként még focista karrierről álmodozott, és ezért mindent meg is tett, ám ez a jövőkép egy pillanat alatt szertefoszlott. Mindössze 11 évesen egy esés következtében tályog keletkezett a lábán, amit, mivel egyre nőtt, muszáj volt megoperálni. A műtét során azonban az orvosok véletlenül átvágtak egy főütőeret a bal lábában, így abban a végtagban már nem tudták megfelelően helyreállítani a vérellátást, ezáltal pedig nem tehettek mást, mint hogy amputálták a lábát. Így a zenész az egész életét mankókkal és protézissel élte le, de az életkedvét ez sem tudta elmenni. Sőt, elmondása szerint, ha nincs ez a szörnyű hiba, valószínűleg sosem lett volna belőle zenész, pedig munkássága és jelenléte óriási hatással volt a magyar zeneiparra, örökségét pedig sosem felejtik a kollégái, a szerettei és a rajongók sem.