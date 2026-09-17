Pataky Attila Deák Bill Gyuláról: „Felnéztem és továbbra is felnézek rá, oda fel, az égre”

„Elnémult a mikrofon” – ezzel a mondattal kezdődik az a bejelentés Deák Bill Gyula közösségi oldalán, melyben tudatták a szomorú hírt: elhunyt az énekes. Ott úgy fogalmaztak, hogy egy sikeresnek mondott műtéten esett át a legendás énekes, ám a magyar blueskirály váratlanul végleg elaludt. A hír hallatán lapunk felkereste Pataky Attilát, akivel hosszú ideje tartó barátságot ápolt. Az énekes tőlünk értesült a szomorú hírről és lapunknak mesélt a szép közös pillanatokról.

Deák Bill Gyula halála lesokkolta Pataky Attilát (Fotó: Mediaworks)

Deák Bill Gyula itt találkozott utoljára Pataky Attilával

Zenészként a hangját tudom felidézni és az megremegteti a szívem. Egyedülálló és világszínvonalú hangja volt és az is marad. Hála Istennek legalább a hang megmarad az ember után. Emlékszem a pillanatra, amikor először láttam őket a Budapesti Ifjúsági Napokon és utána, amikor először léptünk fel együtt. Akkor döbbentem rá, hogy óriási blues hangja van és én próbáltam kapaszkodni utána

– jegyezte meg az Origónak az Edda frontembere.

Pataky Attila felidézte utolsó találkozását is a magyar blueskirállyal. „Éppen a komáromi erődben játszottunk és ők voltak az előzenekar. Itt van a szemem előtt, ahogy átöleltük egymást és kérdezte, hogy mit fogunk most csinálni. Én csak annyit tudtam felelni rá, hogy ebből is kimászunk majd” – mesélte.

Deák Bill Gyula és Pataky Attila nemrég közösen léptek fel, ahol öleléssel üdvözölték egymást (Fotó: Bencsik Ádám)

Pataky Attila egy utolsó üzenetet küldött barátjának az Origón keresztül

Jó utat kívánok neki és biztos, hogy a hosszú évek alatt nagyon sok embernek okozott ő boldogságot. Mindenki valamit átvisz a túloldalra a kis puttonyában és ő ezzel megy oda. Kicsit megrövidítette az élet fizikailag, de lélekben teljesen egyben volt. Tette a dolgát becsületesen és mindig a saját útját járta, akkor is, amikor nem az ő műfaja volt a legfelkapottabb. Felnéztem és továbbra is felnézek rá, oda fel, az égre

– üzente Deák Bill Gyulának Pataky Attila.

A hír mindenkit lesújtott a zene világában, mivel Deák Bill Gyula nem egy egyszerű énekes volt, hanem egy generáció alapköve, aki a mai napig óriási tömegeket nyűgözött le felejthetetlen rekedtes hangjával.