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gyászhír

Pataky Attila Deák Bill Gyuláról: „Felnéztem és továbbra is felnézek rá, oda fel, az égre”

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Szomorú hír rázta meg az országot ma, csütörtök délelőtt. Örökre lehunyta szemeit a magyar blues legismertebb hangja, Deák Bill Gyula. Pataky Attila az Origónak mesélt utolsó találkozásukról.
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gyászhírDeák Bill Gyulapataky attila

„Elnémult a mikrofon” – ezzel a mondattal kezdődik az a bejelentés Deák Bill Gyula közösségi oldalán, melyben tudatták a szomorú hírt: elhunyt az énekes. Ott úgy fogalmaztak, hogy egy sikeresnek mondott műtéten esett át a legendás énekes, ám a magyar blueskirály váratlanul végleg elaludt. A hír hallatán lapunk felkereste Pataky Attilát, akivel hosszú ideje tartó barátságot ápolt. Az énekes tőlünk értesült a szomorú hírről és lapunknak mesélt a szép közös pillanatokról.

Deák Bill Gyula tragikus hirtelenséggel hunyt el.
Deák Bill Gyula halála lesokkolta Pataky Attilát (Fotó: Mediaworks)

Deák Bill Gyula itt találkozott utoljára Pataky Attilával

Zenészként a hangját tudom felidézni és az megremegteti a szívem. Egyedülálló és világszínvonalú hangja volt és az is marad. Hála Istennek legalább a hang megmarad az ember után. Emlékszem a pillanatra, amikor először láttam őket a Budapesti Ifjúsági Napokon és utána, amikor először léptünk fel együtt. Akkor döbbentem rá, hogy óriási blues hangja van és én próbáltam kapaszkodni utána

– jegyezte meg az Origónak az Edda frontembere.

Pataky Attila felidézte utolsó találkozását is a magyar blueskirállyal. „Éppen a komáromi erődben játszottunk és ők voltak az előzenekar. Itt van a szemem előtt, ahogy átöleltük egymást és kérdezte, hogy mit fogunk most csinálni. Én csak annyit tudtam felelni rá, hogy ebből is kimászunk majd” – mesélte.

Pataky Attila lapunknak mesélt az első és az utolsó találkozásáról Deák Bill Gyulával.
Deák Bill Gyula és Pataky Attila nemrég közösen léptek fel, ahol öleléssel üdvözölték egymást (Fotó: Bencsik Ádám)

Pataky Attila egy utolsó üzenetet küldött barátjának az Origón keresztül

Jó utat kívánok neki és biztos, hogy a hosszú évek alatt nagyon sok embernek okozott ő boldogságot. Mindenki valamit átvisz a túloldalra a kis puttonyában és ő ezzel megy oda. Kicsit megrövidítette az élet fizikailag, de lélekben teljesen egyben volt. Tette a dolgát becsületesen és mindig a saját útját járta, akkor is, amikor nem az ő műfaja volt a legfelkapottabb. Felnéztem és továbbra is felnézek rá, oda fel, az égre

– üzente Deák Bill Gyulának Pataky Attila.

A hír mindenkit lesújtott a zene világában, mivel Deák Bill Gyula nem egy egyszerű énekes volt, hanem egy generáció alapköve, aki a mai napig óriási tömegeket nyűgözött le felejthetetlen rekedtes hangjával.

@origo_hu

Meghalt Deák Bill Gyula Szeptember 17-én érkezett a tragikus hír, hogy 77 éves korában váratlanul elhunyt a legfeketeébb hangú fehér énekes. #deákbillgyula #blues #énekes #gyász

♬ eredeti hang – Origo - Origo
Deák Bill Gyula halála
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