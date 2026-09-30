Pataky Attila megható emléket idézett fel Deák Bill Gyuláról: "Ő már elmenni készült"

Szeptember 30-án végső búcsút vettek a Kapitánytól. Deák Bill Gyula temetése 13 órakor kezdődött az Új Köztemetőben, ahova rengetegen érkeztek. Családtagok, barátok, pályatársak és tisztelők együtt kísérték el utolsó útjára a legendás zenészt.

Pataky Attila természetesen elment Deák Bill Gyula temetésére (Fotó: Huszár Márk / ORIGO)

Deák Bill Gyula halála megrázta a magyar zeneipart és a közönséget is

A búcsúztatón megjelent többek között Takáts Tamás, Kovács Koko István, Tátrai Tibusz és Vikidál Gyula is.

A gyászolók között az elsők között érkezett Pataky Attila is, aki kollégánknak egy olyan közös emléket idézett fel, amelyet minden bizonnyal soha nem fog elfelejteni. Az énekes felidézte utolsó közös fellépésüket, amelyen még volt lehetőségük beszélgetni és megölelni egymást. Pataky szerint már akkor érzett valamit Billben, ami arra utalt, hogy talán készült az elmúlásra.

„Amikor október 3-án Komáromban az Erődben együtt játszottunk, az volt az utolsó közös megmozdulásunk. Akkor ott direkt hamarabb mentem, hogy bele tudjak hallgatni, ugyanis előttünk játszottak. Negyven percet élveztem azt a hangot. Aztán indultam az öltözők felé, ott ült a mikrobuszban, odamentem, átöleltem. Engem Főnöknek hívott, és azt mondta, hogy »Főnök, drága testvérem, segíts nekem, igyunk már meg valahol egy kávét, mert nem értem már ezt a világot.« Azt mondtam neki, hogy: Bill Kapitány, neked nincs más dolgod, csak énekelj. Csak énekelj, nekem is, csak ennyi a dolgunk. A világ meg úgy forog körülöttünk, ahogy akar – az meg az ő dolga, ez meg a mi dolgunk. A te hangod kell nagyon, hidd el nekem. De valahogy ott volt már benne, vagy ott éreztem benne valamit, ami mára itt, ez lett belőle. Ő már elmenni készült” – mondta az EDDA Művek frontembere az Origónak, miközben a könnyeivel küzdött.

Deák Bill Gyula temetése az Új Köztemetőben volt, a ravatalon pedig helyet kapott minden, ami jellemző volt rá élete során a fantasztikus hangján túl. A Fradi, a whisky, a napszemüveg és a mankó (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila Deák Bill Gyuláról: Boldogságot adott

Pataky Attila arról is beszélt, szerinte mi Deák Bill Gyula legfontosabb öröksége. Úgy fogalmazott, a Kapitány egész életében az érzéseket adta át a közönségének a zenén keresztül, miközben ő maga is rengeteget kapott a közönségtől.

Az én mesterem szerint a zene az egyik legmagasabb szintű rezgésforma, amivel lehetőség van átadni érzelmeket, ő ezt tette egy életen át. Boldogságot adott, és boldogságot kapott, ezért tudott a testi gyengeségek mellett is ilyen sokáig létezni. Sok-sok mindent adott, de kapott is, kerek életet élt. Ha ezt a hangot hallom, akkor belül a szívem vérzik meg mosolyog. Aztán meg úgyis tudjuk, hogy mindenki erre araszol… Jövünk mi is!

A búcsúzó énekes végül egy személyes üzenettel is elköszönt régi barátjától. Szavai egyszerre voltak fájdalmasak és szeretettel teliek, miközben azt üzente: hisz abban, hogy Bill odaát már békére lelt.