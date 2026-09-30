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Megérkeztek az első fotók Deák Bill Gyula temetéséről - Hatalmas tömeg búcsúzik a legendás énekestől

Deák Bill Gyula

Megérkeztek az első fotók Deák Bill Gyula temetéséről - Hatalmas tömeg búcsúzik a legendás énekestől

34 perce
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Gyászolókkal telt meg az Új Köztemető, ugyanis a mai napon kísérik utolsó útjára a magyar blues királyát. Deák Bill Gyula 77 éves korában hunyt el.
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Deák Bill Gyulatemetésgyász

Elérkezett a búcsú pillanata: ma, szeptember 30-án utolsó útjára kísérik a magyar blues legendáját. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el 77 éves korában Zalaegerszegen, miután megműtötték. Egy sikeresnek mondott pacemaker-beültetést követően váratlanul, hirtelen szívhalál miatt vesztette életét.

Elkezdődött Deák Bill Gyula temetése
Elkezdődött Deák Bill Gyula temetése (Fotó: MTI / Kacsúr Tamás)

Deák Bill Gyula halála megrázta az országot

A zenész halálhíre az egész országot megrázta. Deák Bill Gyula évtizedeken keresztül meghatározó alakja volt a magyar zenei életnek, senkivel össze nem téveszthető hangját és egyedi előadásmódját generációk ismerték és szerették. Távozása után rengetegen búcsúztak tőle a közösségi médiában, sokan közös fotókat osztottak meg vele, és személyes emlékekkel idézték fel, milyen élmények kötötték őket a legendás énekeshez.

A búcsúztatás időpontját Deák Bill Gyula közösségi oldalán is közzétették. A temetés szeptember 30-án, 13 órakor kezdődött a budapesti Új Köztemető 3-as számú ravatalozójában, ahová már most rengetegen érkeztek, hogy leróják kegyeletüket.

Rengeteg motoros érkezett Deák Bill Gyula temetésére (Fotó: Mediaworks)

Deák Bill Gyula temetésére sokan érkeztek

A család azt is megüzente, hogy akik szeretnének személyesen búcsút venni az énekestől, azok ezt a nyilvános temetésen megtehetik, méghozzá egy szál fehér rózsával. A különleges gesztussal a rajongók és tisztelők is kifejezhetik, mennyit jelentett számukra a magyar blues egyik legnagyobb alakja.

Deák Bill Gyula Temetése 2026.09.30.
Rengeteg kolléga, többek közt Pataky Attila is a gyászolók között van (Fotó: Huszar Márk)

A ravatalozóhoz egymás után érkeznek a gyászolók. Deák Bill Gyulát családja, barátai, pályatársai, zenésztársai és tisztelői kísérik utolsó útjára. Sokan közülük személyesen is hosszú éveken át ismerték az énekest, mások pedig a zenéjén keresztül kapcsolódtak hozzá, de a mai napon mindannyian ugyanazért érkeztek: hogy végső búcsút vegyenek tőle. A gyászolók közül elsőként érkezett Pataky Attila, Tátrai Tibusz, Vikidál Gyula, Kovács Koko István és Takáts Tamás.

A búcsúztatásra rengeteg motoros is érkezett, akik így tisztelegnek a legendás énekes emléke előtt. A helyszínen felállított kivetítőn Deák Bill Gyula életének legszebb és legemlékezetesebb pillanatait idézik fel, így a jelenlévők a felvételeken keresztül is végigkísérhetik a blueslegenda életútját.

Deák Bill Gyula temetése
Kivetítőn Deák Bill Gyula legszebb emlékeit láthatják a gyászolók (Fotó: Mediaworks)

Hobo lerótta a tiszteletét

A gyászolók között feltűnt Hobo is. Az énekes a temetés előtt fél órával érkezett, lerótta a tiszteletét, majd még a szertartás előtt távozott a helyszínről. A temetőben nyilatkozni nem akart, ő csak búcsúzni érkezett egykori pályatársától.

Hobo is megjelent Deák Bill Gyula temetése előtti percekben
Hobo is megjelent Deák Bill Gyula temetése előtti percekben (Fotó: Mediaworks)

Az Origo folyamatosan tudósít a szomorú eseményről.

Deák Bill Gyula Temetése 2026.09.30.
Deák Bill Gyula Temetése 2026.09.30.
Deák Bill Gyula Temetése 2026.09.30.
Deák Bill Gyula Temetése 2026.09.30.
Deák Bill Gyula Temetése 2026.09.30.
Deák Bill Gyula temetése, DeákBillGyula
Deák Bill Gyula temetése, DeákBillGyula
Deák Bill Gyula temetése, DeákBillGyula
Galéria: Deák Bill Gyula temetése
Fotó: ORIGÓ
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Pataky Attila, az EDDA frontembere az elsők között érkezett meg

 

 

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