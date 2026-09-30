Megérkeztek az első fotók Deák Bill Gyula temetéséről - Hatalmas tömeg búcsúzik a legendás énekestől

Elérkezett a búcsú pillanata: ma, szeptember 30-án utolsó útjára kísérik a magyar blues legendáját. Deák Bill Gyula szeptember 17-én hunyt el 77 éves korában Zalaegerszegen, miután megműtötték. Egy sikeresnek mondott pacemaker-beültetést követően váratlanul, hirtelen szívhalál miatt vesztette életét.

Elkezdődött Deák Bill Gyula temetése (Fotó: MTI / Kacsúr Tamás)

Deák Bill Gyula halála megrázta az országot

A zenész halálhíre az egész országot megrázta. Deák Bill Gyula évtizedeken keresztül meghatározó alakja volt a magyar zenei életnek, senkivel össze nem téveszthető hangját és egyedi előadásmódját generációk ismerték és szerették. Távozása után rengetegen búcsúztak tőle a közösségi médiában, sokan közös fotókat osztottak meg vele, és személyes emlékekkel idézték fel, milyen élmények kötötték őket a legendás énekeshez.

A búcsúztatás időpontját Deák Bill Gyula közösségi oldalán is közzétették. A temetés szeptember 30-án, 13 órakor kezdődött a budapesti Új Köztemető 3-as számú ravatalozójában, ahová már most rengetegen érkeztek, hogy leróják kegyeletüket.

Rengeteg motoros érkezett Deák Bill Gyula temetésére (Fotó: Mediaworks)

Deák Bill Gyula temetésére sokan érkeztek

A család azt is megüzente, hogy akik szeretnének személyesen búcsút venni az énekestől, azok ezt a nyilvános temetésen megtehetik, méghozzá egy szál fehér rózsával. A különleges gesztussal a rajongók és tisztelők is kifejezhetik, mennyit jelentett számukra a magyar blues egyik legnagyobb alakja.

Rengeteg kolléga, többek közt Pataky Attila is a gyászolók között van (Fotó: Huszar Márk)

A ravatalozóhoz egymás után érkeznek a gyászolók. Deák Bill Gyulát családja, barátai, pályatársai, zenésztársai és tisztelői kísérik utolsó útjára. Sokan közülük személyesen is hosszú éveken át ismerték az énekest, mások pedig a zenéjén keresztül kapcsolódtak hozzá, de a mai napon mindannyian ugyanazért érkeztek: hogy végső búcsút vegyenek tőle. A gyászolók közül elsőként érkezett Pataky Attila, Tátrai Tibusz, Vikidál Gyula, Kovács Koko István és Takáts Tamás.

A búcsúztatásra rengeteg motoros is érkezett, akik így tisztelegnek a legendás énekes emléke előtt. A helyszínen felállított kivetítőn Deák Bill Gyula életének legszebb és legemlékezetesebb pillanatait idézik fel, így a jelenlévők a felvételeken keresztül is végigkísérhetik a blueslegenda életútját.