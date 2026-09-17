Deák Bill Gyula utolsó vallomása Hobóról: „A feleségem mondta, hogy béküljünk ki erre a kis időre”

Deák Bill Gyula halálhírét csütörtök délelőtt jelentették be, a közlés szerint egy sikeresnek mondott műtét után hunyt el váratlanul 77 éves korában. A blueskirály tavaly még őszintén beszélt Andor Évának a Hobo Blues Bandről, Földes László Hobóval való kapcsolatáról és arról is, hogyan békültek ki hosszú idő után, amiben feleségének is fontos szerepe volt. Mindezek ellenére az énekes kendőzetlen őszinteséggel árulta el azt is, mi lehetett Hobóval konfliktusuk gyökere.

Deák Bill Gyula halála: Egyelőre annyit lehet tudni, hogy egy sikeres műtét után hunyt el váratlanul (Fotó: Szabolcs László)

Deák Bill Gyula felesége javasolta köztük a békülést

Deák Bill Gyula és Hobo pályafutásának fontos közös fejezete volt a Hobo Blues Band. Bill egy interjú keretében árulta el, miért működött jól az együttes, és arról is őszintén beszélt, miért lépett ki a formációból.

A Hobo Blues Band azért volt jó, mert abban ketten voltunk és kiegészítettük egymást, ő előadott, én énekeltem. Aztán kiléptem a Hobóból, mert én úgy éreztem, hogy nem becsülnek meg annyira. Az elején nagyon jó barátság meg minden volt, de utána már ez nem volt egy nagy kapcsolat

– nyilatkozta. Aztán azonban történt valami, ami sokat változtatott a helyzeten.

Deák Bill Gyula felesége tavaly hunyt el (Fotó: Markovics Gábor)

Az az igazság, hogy most éppen kibékültünk, mert mondta a feleségem is, hogy béküljünk ki erre a kis időre. Nem vagyunk most rosszban

– mondta körülbelül egy évvel ezelőtt. Ez a néhány mondat ma már különösen megrendítő, hiszen a beszélgetés idején még egyikük sem tudhatta, hogy Bill Kapitány életéből már csak rövid idő van hátra. Andor Éva arról is megkérdezte az énekest, nem az okozta-e a konfliktust közte és Hobo között, hogy két erős személyiségről volt szó. Deák Bill Gyula erre nem egy általánosan megfogalmazott választ adott.