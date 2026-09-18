Vikidál Gyula megtörten nyilatkozott Deák Bill Gyuláról: szoros barátságot ápoltak

Tegnap délelőtt került ki Deák Bill Gyula közösségi oldalára, hogy egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul örökre lehunyta szemeit a legendás énekes. Később kiderült, hogy egy rutinműtétnek számító pacemaker beültetés után hirtelen szívhalál miatt hunyt el Zalaegerszegen. Nagy Feró és Vikidál Gyula az RTL Híradónak meséltek barátjuk és zenésztársuk elvesztéséről.

Deák Bill Gyula halála után Nagy Feró és Vikidál Gyula is megrendülve számoltak be zenésztársukról (Fotó: Markovics Gábor)

Deák Bill Gyula tragédiája után Nagy Feró visszaidézte a szép emlékeket róla

Egy hónapja találkozott a két legenda egy buliban, ahol Feró nem gondolta volna, hogy utoljára látja pályatársát és barátját.

Talán a leghíresebb nótája neki volt ebben a darabban és ezt szerettem a legjobban. Mindig azt mondtam, hogy akkora szerencsém van, mert ilyen emberek mellett játszhatok, mint Gyuszi

– jegyezte meg Nagy Feró.

A Beatrice frontembere korábban azt is kiemelte, hogy az Istán, a királlyal együtt írtak történelmet és pályafutásuk szinte már összeforrt. Az tagadhatatlan, hogy Feró és Deák Bill Gyula generációkat szerettettek meg a rock és a blues zenékkel.

Deák Bill Gyula egy sikeresnek mondott műtét után vesztette életét (Fotó: Kiss János)

Vikidál Gyula megtörten mesélt elhunyt barátjáról

Az István, a király rockopera Koppánya nemcsak zenésztársaként, hanem közeli barátjaként mesélt Deák Bill Gyula emberi oldaláról.

Nemcsak egy énekes volt, aki mások szövegeit elénekli, hanem egy olyan srác, aki akar valamit és abban a műfajban, amit ő már akkor elképzelt

– emelte ki Vikidál Gyula, aki számtalanszor állt egy színpadon a legendás énekessel.

A tegnapi napon a szörnyű hír hallatán Deák Bill Gyula fia elárulta, hogy pontosan mi is zajlott le a blues király utolsó óráiban. „Semmi gond nem volt vele… Éppen növekedett a pulzusszáma, de később az orvosai már azt közölték, hogy megint visszaesett úgy negyven, negyvenötre. Tegnap mondták, hogy be kell neki tenniük egy pacemakert. Ez meg is történt és a pulzusszáma fel is ment kilencvenre. Nagyon jól volt… Aztán az orvosa hajnal öt körül bement hozzá és azt látta, hogy el volt szürkülve egy kicsit. Végül a pacemaker adataiból látták, hogy hajnal kettőkor történt ez az egész…” – mesélte az Aktívnak Tamás.