Détár Enikő párjáról vallott: olyan szabályt hozott a kapcsolatukban, ami nem mindenkinek tetszett volna

Détár Enikő és párja, Péter több mint egy évtizede alkotnak egy párt, kapcsolatuk pedig az évek során folyamatosan erősödött. A színésznő a Neshama TV-nek adott interjújában arról is beszélt, hogy egy ilyen mozaikcsalád felállás rengeteg alkalmazkodást és odafigyelést igényel, ő azonban már a kapcsolatuk kezdetén pontosan lefektette a számára legfontosabb szabályt.

Détár Enikő számára a gyerekei az elsők (Fotó: MW Bulvár)

Détár Enikő gyerekeit tartja az elsőnek, csak utánuk jön Péter

Détár Enikőnek mindig is első helyen álltak a gyermekei. Amikor Péterrel megismerkedtek, számára természetes volt, hogy az új párkapcsolat nem jelentheti azt, hogy a gyerekei háttérbe szorulnak. Ezt már az elején egyértelművé tette, és párja szerencsére elfogadta, hogy nála az anyaság mindenek felett áll.

A színésznő azt sem titkolja, hogy meglehetősen gyorsan hoztak nagy döntéseket: hamar összeköltöztek, ami egy mozaikcsalád esetében különösen nagy lépés lehet. Az idő azonban őket igazolta, hiszen immár több mint tizenkét éve működik a közös életük.

Bátor vagyok vagy felelőtlen, de mi nagyon hamar összeköltöztünk, de ez már 12 és fél éve működik. Voltak azért nehéz percek, de azt a legelején kifejtettem, hogy a gyerekeim az elsők. Péterem mondta, hogy jó, neki a dobogós hely az elég

– árulta el Détár Enikő.

A humorral átszőtt válaszból is jól látszik, hogy Péter kezdettől fogva tisztában volt azzal, milyen fontos szerepet töltenek be Enikő életében a gyermekei. A színésznő szerint náluk az sem jelent problémát, ha egyszerre az összes gyermekük náluk szeretne lenni. Persze egy ilyen helyzet némi kreativitást is igényel, de Enikő számára az a legfontosabb, hogy a család együtt lehessen.

„Ha az összes gyerek jön, akkor is elférünk, lehet, hogy akkor az öregek a nappaliban alszanak, de arra is van mód. Ezt tudatosan így alakítottam ki az új életemben” – fogalmazott.