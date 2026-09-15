Détár Enikő korábbi hangszalag-műtétjéről vallott! „Meg kellett tanulnom újra beszélni”

A színészeknek és énekeseknek a két legfontosabb ajándék az életben a mozgás és a hang. Détár Enikő egy pillanatban közel került ahhoz, hogy mindkettőt elveszítse. A híres színésznő két komoly műtéten is átesett, amikből a mai napra már semmi sem látszik, mivel még mindig képes a közönséget nagyszerű tánc- és énektudásával lenyűgözni. Most Megyeri Jonatánnak mesélt a Neshama TV podcast műsorában erről a nehéz időszakról.

Détár Enikő műtétjei során többször hibáztatott másokat, azonban manapság inkább magában is keresi a hibát (Fotó: MW Bulvár)

Détár Enikő korábbi beavatkozásairól számolt be

Nekem volt egy komoly ortopédiai műtétem. Visszaküzdöttem magam olyan szintre, hogy a Mamma Miát is végig tudom táncolni

– mesélte a színésznő.

Korábban a műtét után a Borsnak nyilatkozott erről Détár Enikő, akinek akkor egy porc vált le a bal térdéből. Elmondása szerint a beavatkozás után ő már szívesen hazavezetett volna, ám az altatás miatt 24 óráig bent tartották az orvosok. Amikor kiderült, hogy műteni kell a színésznőt, akkor nagyon megijedt, végül viszont átesett rajta és a mai napig extázisban táncol a színpadokon.

Détár Enikő hangjával a mai napig képes leénekelni a csillagokat (Fotó: Mediaworks)

Détár Enikő hangszálai is megsérültek

Az ortopédiai probléma előtt azonban a hangja is veszélyben volt a színésznőnek, mivel akkor egy cisztát találtak a hangszálain.

Aláírtam egy papírt és az aneszteziológusnak nem volt jó napja. Ilyen van. Egy ideg megsérült és volt pár hónap, amikor beszélni is nehezen tudtam. Tehát meg kellett tanulnom újra beszélni. Akkor azért roppant negatív gondolatok is megfogalmazódtak magamban

– jegyezte meg Détár Enikő.

A szakmája miatt nem lett volna egyszerű az újrakezdés, azonban a színésznő egy mester segítségével visszanyerte hangját. „Nem értek máshoz, ezt szeretem. Akkor is már 44-45 éves lehettem, szóval nehéz, hogy mégis hogyan tudom újrakezdeni. Én egy feladatot kaptam, aminek az okát mindig próbálom megkeresni. Korábban szerettem hibáztatni másokat, de manapság inkább a személyes felelősséget próbálom megtalálni” – mondta Megyeri Jonatánnak a híres színész- és énekesnő.