Diana hercegné haláláról vallott az öccse: megdöbbentő dolgokat állít III. Károly királyról

Diana hercegné öccse, Charles Spencer gróf megrázó részleteket osztott meg hamarosan megjelenő emlékiratában testvére 1997-es haláláról. A férfi állítása szerint az akkori walesi herceg, Károly felhívta őt a tragédia után, ám a hangja egészen meglepő volt.

Diana hercegné 1997-ben hunyt el (Fotó: AFP)

III. Károly király valójában örült Diana hercegné halálának?

Charles Spencer szerint miközben a legtöbben, akik felkeresték, sokkos állapotban voltak és alig tudtak megszólalni a gyásztól, Károly egészen másképp reagált – derül ki a BBC cikkéből.

A többi hívómmal ellentétben, akik sokkos állapotban voltak, és alig tudták megfogalmazni részvétüket és felajánlani a segítségüket, ő szinte ujjongva beszélt és boldognak hangzott. Akkor azt gondoltam, olyan, mintha megnyerte volna a lottót

– írta Spencer.

A Buckingham-palota azonban határozottan vitatta a könyvben megjelent állítások hitelességét. A palota szóvivője közölte:

„Bár alapelvként nem kommentálunk könyveket, Őfelsége tisztában van azzal, hogy a testvére elvesztése miatti fájdalom elhomályosíthatja az ítélőképességet, befolyásolhatja a döntéseket és olyan módon színezheti az emlékeket, amelyet mások – még sok évvel a veszteség után is – nem feltétlenül ismernek fel.”

Spencer könyve, a Swan Song: Diana, My Sister jövő héten jelenik meg. A BBC News egyelőre nem látta a teljes kötetet, így az abban szereplő állítások kizárólag Spencer saját visszaemlékezésein alapulnak.

III. Károly király és a palota cáfolja az állításokat (Fotó: JEFF SPICER / POOL)

Diana hercegné házassága sem volt olyan, mint amilyennek láttuk?

A gróf más részleteket is felidézett húga életéből. Azt állítja, hogy Diana egyik barátnője szerint Károly az 1981-es esküvőjük előtti estén meglehetősen furcsa dolgot mondott.

Nagyon örülök, hogy feleségül veszlek, de valójában nem vagyok szerelmes beléd.

Spencer szerint a házasságuk már a kezdetektől nehéz volt. A gróf arról is ír, hogy utólag úgy gondolja, testvérénél ADHD állhatott fenn, és ennek részeként elutasításérzékeny diszfóriát is átélhetett, ami azt jelenti, hogy intenzív érzelmi fájdalmat él meg mások elutasítása vagy kritikája esetén. Állítása szerint Diana élete későbbi szakaszában többször is fontolgatta, hogy véget vet az életének, ám fiai iránt érzett szeretete visszatartotta.