Bocsánatot kért Diana hercegné öccse a könyvében tett megjegyzésekért

Diana hercegné öccse, Charles Spencer nemrég egy sokkoló könyvet adott ki, amely eddig még nem hallott információkat árult el az egykori walesi hercegné és a mostani brit uralkodó kapcsolatáról. Ezek között szerepelt az is, hogy Károly király állítólag örült Diana tragikus halálának. Nos, Spencer gróf most bocsánatot kért néhány állításáért, de még így is perelik.

Megdöbbentő könyvet adott ki Diana hercegné öccse a néhai hercegnéről Fotó: AMER GHAZZAL / NurPhoto

Bocsánatot kért Diana hercegné öccse, de még így is perelik

Spencer bocsánatot kért Piers Morgan újságírótól Swan Song: Diana, My Sister című könyvének téves kijelentései miatt. Diana öccse azt írta, feltételezése szerint Morgan azért reagált durván a hercegné temetésére való meghívó visszavonására, mert korábban Mirror főszerkesztőjeként tolakodó fotókat közölt Dianáról. De a képek, amelyeken a hercegnét trikóban látni egy edzőteremben, 1993-ban jelentek meg a Sunday Mirrorban, amikor Morgan még a Sunnál dolgozott - csak 1995-ben csatlakozott a Mirrorhoz szerkesztőként.

Az újságíró a Piers Morgan Uncensored című műsorában "kitalált pontatlanságoknak és gátlástalan hazugságoknak" nevezte az állításokat.

Ez az egész ostobaság, és ezt a hazugságot nagyon-nagyon könnyen be tudom bizonyítani... Hallani fogsz az ügyvédeimről, és a kiadód is

- jelentette ki.

Bár Spencer elismerte az évszámbeli tévedést, szóvivője leszögezte, hogy Morgan reakciójának leírása valós.

Earl Spencer beszámolója a Piers Morgannel folytatott beszélgetéséről pontos. Morgan durva és bosszús volt, amikor Spencer személyesen felhívta, hogy közölje vele, nem látják szívesen a nővére temetésén.

Végezetül Diana öccse bocsánatot kért az újságírótól a hibáért. Azonban mindezek ellenére Morgan fenntartja a jogi lépéseket, és a közösségi médiában azzal vádolta a grófot, hogy - Harry hercegékhez hasonlóan - "a saját igazságát a valódi igazság elé helyezi". Emellett utalt a könyv többi vitatott állítására is, például Károly király állítólagos érzéketlen megjegyzéseire -, amelyekről kijelentette, hogy számos királyi kommentátor és szakértő sorakozott fel, hogy kijelentse: ezek a dolgok egyszerűen nem hangzanak hitelesen - írta a Daily Mail.