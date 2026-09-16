Újabb botrány P. Diddy körül, ezt már az ügyvédei sem bírták

Sean Combs, művésznevén P. Diddy ügyvédei benyújtották a felmondásukat: a jogi csapat azért folyamodott indítványért a bírósághoz, mert a rapper hónapok óta nem fizeti a munkadíjukat, és a kommunikáció is megszakadt köztük.

Benyújtotta felmondását P. Diddy ügyvéd csapata. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A Sher Tremonte LLP ügyvédi iroda abban a 100 millió dolláros rágalmazási perben képviselte Combst, amelyet Courtney Burgess, Ariel Mitchell ügyvéd és a NewsNation csatornát üzemeltető Nexstar Media Inc. ellen indított. A Page Six által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Michael Tremonte ügyvéd, az iroda egyik partnere azt állította, hogy Combs nem fizette ki az ügyvédi díjak, költségek és kiadások jelentős részét.

Tremonte a dokumentumokban azt állította, hogy az 56 éves rapper több mint hat hónapja jelentős hátralékban van jogi díjainak kifizetésével.

Hónapok óta, miközben Sher Tremonte jogi szolgáltatásokat nyújtott, Mr. Combs nem fizette ki a Sher Tremonte által ebben az ügyben képviselt ügyvédi díjak, költségek és kiadások jelentős részét

- állította a beadványban.

Tremonte továbbá a dokumentumokban kijelentette, hogy munkájuk elképesztően nehéz lett Combs együttműködésének és kommunikációjának hiánya miatt, ami az ügyvéd-ügyfél kapcsolat megszakadásához vezetett.

Mr. Combs több mint négy hónapja nem hajlandó időben, érdemi és közvetlen kommunikációra rendelkezésre állni az ügyeivel kapcsolatban

- állította Tremonte.

Az ügyvéd a tisztségéről való azonnali felmentését kérte a bíróságtól.

Miért indított rágalmazási pert P. Diddy?

2025 januárjában a hétgyermekes apa 50 millió dolláros rágalmazási pert indított a zenei menedzserként dolgozó Burgess, annak ügyvédje, Mitchell, valamint a Nexstar Media Inc. ellen.

A bírósági dokumentumok szerint Burgess olyan vádakat talált ki Combsról, amelyeket Mitchell írt alá, és amelyeket később a NewsNation csatorna sugárzott.

2024 őszén - miután tanúvallomást tett a vádemelő esküdtszék előtt - Burgess megjelent a NewsNation műsorában, hogy megerősítse állítását, miszerint közel egy tucat olyan pendrive van a birtokában, amelyeken Combs szexfelvételei láthatók. Azt állította, hogy a videókon ismert férfi és női hírességek, valamint kiskorúak is szerepelnek.