Újabb botrány P. Diddy körül, ezt már az ügyvédei sem bírták

Sean Combs, művésznevén P. Diddy ügyvédei benyújtották a felmondásukat: a jogi csapat azért folyamodott indítványért a bírósághoz, mert a rapper hónapok óta nem fizeti a munkadíjukat, és a kommunikáció is megszakadt köztük.
A Sher Tremonte LLP ügyvédi iroda abban a 100 millió dolláros rágalmazási perben képviselte Combst, amelyet Courtney Burgess, Ariel Mitchell ügyvéd és a NewsNation csatornát üzemeltető Nexstar Media Inc. ellen indított. A Page Six által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Michael Tremonte ügyvéd, az iroda egyik partnere azt állította, hogy Combs nem fizette ki az ügyvédi díjak, költségek és kiadások jelentős részét.
Tremonte a dokumentumokban azt állította, hogy az 56 éves rapper több mint hat hónapja jelentős hátralékban van jogi díjainak kifizetésével.
Hónapok óta, miközben Sher Tremonte jogi szolgáltatásokat nyújtott, Mr. Combs nem fizette ki a Sher Tremonte által ebben az ügyben képviselt ügyvédi díjak, költségek és kiadások jelentős részét
- állította a beadványban.
Tremonte továbbá a dokumentumokban kijelentette, hogy munkájuk elképesztően nehéz lett Combs együttműködésének és kommunikációjának hiánya miatt, ami az ügyvéd-ügyfél kapcsolat megszakadásához vezetett.
Mr. Combs több mint négy hónapja nem hajlandó időben, érdemi és közvetlen kommunikációra rendelkezésre állni az ügyeivel kapcsolatban
- állította Tremonte.
Az ügyvéd a tisztségéről való azonnali felmentését kérte a bíróságtól.
Miért indított rágalmazási pert P. Diddy?
2025 januárjában a hétgyermekes apa 50 millió dolláros rágalmazási pert indított a zenei menedzserként dolgozó Burgess, annak ügyvédje, Mitchell, valamint a Nexstar Media Inc. ellen.
A bírósági dokumentumok szerint Burgess olyan vádakat talált ki Combsról, amelyeket Mitchell írt alá, és amelyeket később a NewsNation csatorna sugárzott.
2024 őszén - miután tanúvallomást tett a vádemelő esküdtszék előtt - Burgess megjelent a NewsNation műsorában, hogy megerősítse állítását, miszerint közel egy tucat olyan pendrive van a birtokában, amelyeken Combs szexfelvételei láthatók. Azt állította, hogy a videókon ismert férfi és női hírességek, valamint kiskorúak is szerepelnek.
Combs keresete szerint Burgess hamisan állította, hogy olyan videói vannak, amelyeken a rapper hírességeket és kiskorúakat zaklat szexuálisan. Burgess ezt a hazugságot rengetegszer megismételte a nyilvánosság előtt, beleértve a nagyobb hírügynökségek riportereit is - különösen a NewsNationt, amely gondatlanul vette át és terjesztette a rágalmakat.
A kereset azt is kimondta, hogy Mitchell tudta, hogy ügyfele állításai hamisak, vagy legalábbis súlyos gondatlanságot elkövetve teljesen figyelmen kívül hagyta azok valóságtartalmát.
Combs később módosította a keresetet, így már további 50 millió dolláros kártérítést követel.
Miért került rácsok mögé a rapper?
A zenei mogult 2024 szeptemberében tartóztatták le New Yorkban. A vádiratok szerint Combs éveken keresztül egy kiterjedt bűnszervezetet irányított, amelyben nőket és másokat kényszerített, drogozott be, valamint bántalmazott, miközben áldozatait zsarolással és erőszakkal hallgattatta el.
Egy hosszas jogi csata után, tavaly júliusban Combst felmentették a két legsúlyosabb vádpont - az erőszakkal, csalással vagy kényszerítéssel elkövetett szexuális kereskedelem, valamint a zsarolási összeesküvés - alól. Azonban kétrendbeli, prostitúció céljából történő szállítás vádjában elítélték.
A rappert 50 hónap börtönbüntetésre ítélték, és a New York állambeli Brooklynban található Metropolitan Fogvatartási Központból a New Jersey-i Fort Dixbe szállították. Várhatóan 2028. február 5-én szabadul a börtönből.
A rácsok mögött töltött ideje azonban nem telik zökkenőmentesen. Mint arról korábban beszámoltunk, Diddy állítólag összeverekedett egy rabbal, és egy időre magánzárkába került.