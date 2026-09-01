Súlyos alkohol- és kokainproblémáiról vallott a „démoninak” tartott énekesnő

A 30 éves Doja Cat több TikTok-videóban beszélt arról, milyen nehézségekkel küzdött korábban. Az amerikai rapper bevallotta, hogy félt nyilvánosan megszólalni a drog- és alkoholproblémáiról, de úgy érzi, a gyógyulás része, hogy őszintén szembenézzen ezekkel.

Doja Cat Fotó: JEMAL COUNTESS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doja Cat alkohol- és kokainproblémáiról vallott

Az énekesnő arról is beszélt, hogy az interneten sokan „démoninak” vagy „gonosznak” tartják. Szerinte ezek a vádak összekapcsolódtak azokkal a negatív gondolatokkal, amelyekkel korábban küzdött.

Doja Cat úgy fogalmazott, hogy saját tapasztalatai alapján az internetes visszajelzések könnyen megerősíthetik az ember negatív gondolatait, nála pedig ezt az alkoholfogyasztás tovább súlyosbította. A rapper ugyanakkor egyértelművé tette, hogy bár küzdött a kokainnal és az ivással, nem tekinti magát alkoholistának – írta meg a The Sun.

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