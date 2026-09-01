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énekesnő

Súlyos alkohol- és kokainproblémáiról vallott a „démoninak” tartott énekesnő

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Megindító őszinteséggel beszélt korábbi függőségéről a világhírű amerikai énekesnő és rapper. Doja Cat elárulta, hogy a kokainnal és az alkohollal is meggyűlt a baja, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tartja magát alkoholistának.
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énekesnődoja catrapperalkohol

A 30 éves Doja Cat több TikTok-videóban beszélt arról, milyen nehézségekkel küzdött korábban. Az amerikai rapper bevallotta, hogy félt nyilvánosan megszólalni a drog- és alkoholproblémáiról, de úgy érzi, a gyógyulás része, hogy őszintén szembenézzen ezekkel.

PRETORIA, SOUTH AFRICA - MARCH 20: Doja Cat performs during Global Citizen's Move Afrika: Pretoria on March 20, 2026 in Pretoria, South Africa. Jemal Countess/Getty Images for Global Citizen/AFP (Photo by Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Doja Cat Fotó: JEMAL COUNTESS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doja Cat alkohol- és kokainproblémáiról vallott

Az énekesnő arról is beszélt, hogy az interneten sokan „démoninak” vagy „gonosznak” tartják. Szerinte ezek a vádak összekapcsolódtak azokkal a negatív gondolatokkal, amelyekkel korábban küzdött.

Doja Cat úgy fogalmazott, hogy saját tapasztalatai alapján az internetes visszajelzések könnyen megerősíthetik az ember negatív gondolatait, nála pedig ezt az alkoholfogyasztás tovább súlyosbította. A rapper ugyanakkor egyértelművé tette, hogy bár küzdött a kokainnal és az ivással, nem tekinti magát alkoholistának – írta meg a The Sun.

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