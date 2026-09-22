Újabb részletek derültek ki Dolly Parton betegségéről: titokban kísérleti rákkezelést kapott halála előtt

Dolly Parton titokban Németországba utazott egy kísérleti rákkezelésre körülbelül egy évvel a halála előtt - tudta meg a TMZ. A néhai énekesnőhöz közel álló források elmondták, hogy az élete utolsó évében magánúton küzdött a rákkal, és külföldön keresett kezelést.

Újabb részletek derültek ki Dolly Parton betegségéről. Fotó: Getty Images via AFP /

Újabb részletek derültek ki Dolly Parton betegségéről

Az énekesnő állítólag magángéppel repült Frankfurtba, hogy átessen a kezelésen. Majd körülbelül egy hétig Németországban maradt, mielőtt hazatért. Úgy tudni, Dolly azt gondolta, hogy a kezelés segített visszanyerni az erejét, és úgy érezte, hogy hatékony volt.

Dolly augusztus 25-én halt meg a rákkal vívott titkos küzdelme után. Mint arról beszámoltunk halála sokként érte az egész világot, de még a hozzá közel állókat is, annak ellenére, hogy tudták, hogy beteg. Családja zártkörű szertartás keretében, a nashville-i Woodlawn Emlékparkban és Mauzóleumban helyezte örök nyugalomra.

A rák pontos típusa, amellyel Dolly küzdött, és a kísérleti kezelés jellege továbbra sem tisztázott.