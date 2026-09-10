Dolly Parton nővére elárulta, hogy az énekesnő családja nagy része előtt is titokban tartotta rákbetegségét, mert nem akarta, hogy aggódjanak érte. Mint ismert, a countryzene ikonja augusztus 25-én, 80 éves korában hunyt el, miután daganatos kórral küzdött. Halálhíre sok rajongóját sokkolta. Erre jött a hír, hogy szeptember elején Dolly Hollywood Walk of Fame-en található csillagát is megrongálták, mindössze néhány nappal az énekesnő halála után. Most azonban a zenész 77 éves nővére, Stella Parton arról beszélt, miért tartotta Dolly nagyrészt titokban betegségét.

Ezért tartotta titokban betegségét Dolly Parton. Fotó: Getty Images via AFP /

Kiderült: ezért tartotta titokban betegségét Dolly Parton

Nem akarta, hogy bárki elmondja. Dolly nem bírta elviselni a negatív dolgokat, és nem akarta, hogy a rajongói aggódjanak miatta. Azt sem akarta, hogy a család aggódjon érte. Néhányan tudtunk róla, azok közül, akik közelebb álltak hozzá. De nem minden rokona. Nem akarta, hogy az emberek szomorúak legyenek, és azt sem, hogy aggódjanak. Nagyon boldog és örömteli lett volna attól, hogy az emberek ennyi szeretetet mutattak iránta, mert tudta, hogy ez nekünk, a családjának is segít majd jobban érezni magunkat

- közölte Stella azok után, hogy korábban Instagram-oldaldalán élesen kritizálta azokat, Dolly halálával kapcsolatban az interneten terjedő mesterséges intelligenciával generált tartalmakat és álhíreket terjesztettek:

Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ebben a nehéz időszakban őszinte támogatásról és szeretetről tettek tanúbizonyságot családunk gyászával kapcsolatban. Sajnos az életünk nyilvánosság előtt zajló része miatt nincs más választásunk, mint elviselni az idegenek részéről érkező hihetetlen nyomást és érzéketlenséget

- idézte őt a Metro.