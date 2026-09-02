Alig egy hete halt meg Dolly Parton, máris megrongálták az emlékét

A countryzene ikonikus alakjának rajongói az elmúlt héten ellepték a Hollywood Boulevardot, és virágokkal, üzenetekkel búcsúztak kedvencüktől, miután Dolly Parton 80 éves korában elhunyt.

Dolly Parton. Fotó: Getty Images via AFP /

Vandálok tették tönkre Dolly Parton csillagát

Hétfőn azonban a megemlékezés helyszínére érkező látogatókat szomorú látvány fogadta: a csillagra helyezett virágokat ellopták, Parton nevét pedig mély karcolásokkal rongálták meg a sárgaréz berakáson.

A Hollywoodi Kereskedelmi Kamara megerősítette, hogy munkásokat küldtek a csillag helyreállítására. A szervezet szóvivője, Ana Martinez szerint a csillagon már korábban is voltak repedések, ezért a javítást eredetileg is keddre tervezték. Elmondása szerint a virágokat egy rajongó vitte el, aki egyúttal a csillagot is összekarcolta.

A helyszínen készült felvételeken látható, hogy a javítás idejére eltávolították a csillagot, a munkások pedig már dolgoztak a pótlásán.

Dolly Parton 1984-ben kapta meg első csillagát a Hollywood Walk of Fame-en. Később másodikkal is kitüntették, amellyel azon kevés előadók közé került, akik több csillaggal is rendelkeznek a híres hollywoodi sétányon.

Parton 2018-ban tréfásan így reagált a második csillagra: „Szeretem párban csinálni a dolgokat, ha értik, mire gondolok.”

A világsztár halálhírét unokaöccse és egyben hosszú éveken át dolgozó biztonsági vezetője, Bryan Seaver jelentette be egy Instagram-videóban.

Dolly Parton 1946-ban született egy vidéki, 12 gyermekes családba, ahol még vezetékes víz sem volt. Tehetsége már egészen fiatalon megmutatkozott. Első dalát ötéves korában írta, tízévesen már a helyi rádióban szerepelt, 13 évesen pedig a Grand Ole Opry színpadán is fellépett.

Az 1967-es „Dumb Blonde” és „Something Fishy” című dalokkal 21 évesen áttört, az 1970-es évek elején pedig olyan slágerekkel vált a countryzene egyik legnagyobb sztárjává, mint a „Coat of Many Colors”.