Fordulat Dudás Miki édesapjának ügyében: megszólalt az elsőrendű vádlott

Újra tárgyalóterembe került Dudás Miki édesapjának tragikus ügye. A Blikk beszámolója szerint a keddi tárgyaláson az elsőrendű vádlott olvasta fel vallomását, amelyben felidézte a 2024 augusztusában történt végzetes összecsapást.

Újra bíróság előtt Dudás Miki (képünkön) édesapjának tragédiája

Fotó: MediaWorks

Végzetes találkozó a benzinkúton: vallott Dudás Miki apjának támadója

A pesterzsébeti piacon virágot áruló Dudás család kálváriája egy szóváltással kezdődött. Dudás István konfliktusba került a szomszédos pékség egyik dolgozójával, majd az asszony védelmében több férfi is megjelent egy XVIII. kerületi benzinkútnál. Az egykori sportolót olyan súlyosan bántalmazták, hogy koponyaműtéten esett át, majd hat hónap kóma után, 2025 februárjában meghalt.

A támadásnál Dudás Miki is jelen volt, így az ügy koronatanúja lehetett volna. A világbajnok kajakos azonban idén januárban váratlanul elhunyt, ezért a bíróság már csak a korábban tett rendőrségi vallomásait használhatja fel.

Az elsőrendű vádlott a bíróságon bocsánatot kért a családtól, és kijelentette: mindannyian megbánták a történteket. Elmondása szerint az eset óta poszttraumás stresszel küzd, rendszeresen szorongáscsökkentőt és altatót szed.

A férfi azt állította, eredetileg csak rendezni akarta a nővére és Dudás István közötti konfliktust. Vallomása szerint azért érkezett öt társával a benzinkúthoz, mert úgy tudta, hogy a másik fél száz emberrel jelenik majd meg. A vádlott anyagi támogatást is felajánlott a családnak, a hozzátartozók által kért 25 millió forintot azonban nem vállalta.

A Fővárosi Főügyészség hat férfi ellen emelt vádat. Egyiküket halált okozó testi sértéssel, öt társát pedig csoportos garázdasággal vádolják. Az ügyészség két vádlottal szemben végrehajtandó, a többiekkel szemben felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott.