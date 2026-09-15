Dudás Miki édesanyja nem bocsájt meg férje halála miatt: "A mai napig előttem van, minden éjszaka ezzel álmodom!"

A Fővárosi Törvényszék tárgyalótermében fojtogató volt ma a csend, amikor is folytatódott a tárgyalássorozat Dudás István tragikus halálának ügyében. A teremben a legfontosabb ember már nem lehetett jelen: a világbajnok kajakos, Dudás Miki 2026 januárjában váratlanul elhunyt, így ő már nem érhette meg azt a napot, amelyért hónapokig kétségbeesetten küzdött...

Dudás Miki édesapjának a halála megrázta az országot (Fotó: MediaWorks)

Dudás Miki halálával a koronatanú is odaveszett

A családi tragédiák sora egy látszólag banális incidenssel kezdődött. Dudás István, aki a pesterzsébeti piacon virágot árult, nézeteltérésbe keveredett egy ott dolgozó nővel. A nő védelmében fellépő hatfős társaság – köztük profi bokszolók – nem hagyták annyiban a dolgot, követni kezdték a férfit, majd egy XVIII. kerületi benzinkúton kíméletlenül lecsaptak rá. A helyszínre siető fia, Dudás Miki tehetetlenül nézte végig édesapja megveretését:

Odarohantam hozzá, engem is ütöttek. Hallottam, ahogy apukám feje a betonba csapódva széttörik... Amikor odaértem, apu már mozdulatlanul feküdt, és szó szerint ömlött a vér a fejéből az aszfaltra

– nyilatkozta akkor a Borsnak az olimpikon. A súlyos koponyasérülést szenvedett férfi életéért 5 hónapon át küzdöttek az orvosok, miközben a család nap mint nap végignézte a makkegészséges ember leépülését. Miki nyers őszinteséggel számolt be erről az időszakról: „Apunak olyan a feje, mint egy kisbabának, nincs rajta csont, le kellett bontaniuk... Tegnap már csak 35 kiló volt. Fél évig szenvedett, rohamai voltak, nem kapott levegőt. Egy 130 kilós, makkegészséges embert tettek teljesen emberi ronccsá.” Dudás István szervezete végül 2025 februárjában adta fel a harcot.