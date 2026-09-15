Dudás Miki édesanyja nem bocsájt meg férje halála miatt: "A mai napig előttem van, minden éjszaka ezzel álmodom!"

A Fővárosi Törvényszék tárgyalótermében fojtogató volt ma a csend, amikor is folytatódott a tárgyalássorozat Dudás István tragikus halálának ügyében. A teremben a legfontosabb ember már nem lehetett jelen: a világbajnok kajakos, Dudás Miki 2026 januárjában váratlanul elhunyt, így ő már nem érhette meg azt a napot, amelyért hónapokig kétségbeesetten küzdött...
Dudás Miki halálával a koronatanú is odaveszett
A családi tragédiák sora egy látszólag banális incidenssel kezdődött. Dudás István, aki a pesterzsébeti piacon virágot árult, nézeteltérésbe keveredett egy ott dolgozó nővel. A nő védelmében fellépő hatfős társaság – köztük profi bokszolók – nem hagyták annyiban a dolgot, követni kezdték a férfit, majd egy XVIII. kerületi benzinkúton kíméletlenül lecsaptak rá. A helyszínre siető fia, Dudás Miki tehetetlenül nézte végig édesapja megveretését:
Odarohantam hozzá, engem is ütöttek. Hallottam, ahogy apukám feje a betonba csapódva széttörik... Amikor odaértem, apu már mozdulatlanul feküdt, és szó szerint ömlött a vér a fejéből az aszfaltra
– nyilatkozta akkor a Borsnak az olimpikon. A súlyos koponyasérülést szenvedett férfi életéért 5 hónapon át küzdöttek az orvosok, miközben a család nap mint nap végignézte a makkegészséges ember leépülését. Miki nyers őszinteséggel számolt be erről az időszakról: „Apunak olyan a feje, mint egy kisbabának, nincs rajta csont, le kellett bontaniuk... Tegnap már csak 35 kiló volt. Fél évig szenvedett, rohamai voltak, nem kapott levegőt. Egy 130 kilós, makkegészséges embert tettek teljesen emberi ronccsá.” Dudás István szervezete végül 2025 februárjában adta fel a harcot.
A düh, a tehetetlenség és a második csapás
Az édesapa elhunyta után a gyász és az igazságkeresés váltotta fel a reményt. Dudás Miki éjszakáit a tehetetlen düh és a tragédia emléke kísértette, miközben a vádlottak szabadlábon védekezhettek:
Forr bennem a düh, tönkretették egy egész család életét lelkileg és minden szempontból! Álmodom a támadók arcával, tudom mind a hat nevét, még ha az éjszaka közepén keltenek is fel. De bízom benne, hogy az igazság győz és a bűnösök elnyerik büntetésüket, nem lehet másképpen. Persze, ez nem adja vissza apát, de mégis a lelkünk egy kis nyugalomra lelne!
– bizakodott az azóta elhunyt olimpikon. A sors azonban újabb felfoghatatlan csapást mért a családra, alig egy évvel édesapja halála után, 2026 januárjában Miki is váratlanul meghalt, hátrahagyva kisgyermekeit és megtört édesanyját.
Friss fejlemények: Megbánás a vádlottak padján
A Fővárosi Főügyészség hat férfi ellen nyújtott be vádiratot, a főkolompossal és egy társával szemben végrehajtandó börtönbüntetést indítványozva. A bírósági tárgyaláson az elsőrendű vádlott, T. Z. S. felolvasta vallomását, amelyben sajnálatát fejezte ki, és megpróbálta felmenteni magát a történtek alól: „Tiszta szívemből elnézést kérek, bánjuk mindannyian azt, ami történt. Ha visszamehetnénk az időben, nem mennénk oda a kútra. Szívemből sajnálom a Dudás családot... Szívből megbántuk, ami történt.”
A vádlott elmondta, hogy a történtek óta poszttraumás stresszben szenved, és rendszeresen altatókat, illetve szorongásgátlókat szed. Bár kijelentette, hogy kész lenne anyagi támogatást nyújtani, a család által követelt 25 millió forintos sérelemdíjat nem fogadta el.
Magára maradt Dudás István neje és Szigligeti Ivett a gyásszal
Férje és fia elvesztése után az édesanyára, Dudásné Magyar Klárira maradt a feladat, hogy képviselje a családot a bíróságon, írta meg a Blikk. Az asszony, a bíróságon könnyek között elevenítette fel azt a tragikus napot, mikor férjét bántalmazták: „Otthon vita volt köztünk a férjemmel, mert az a pletyka terjedt a piacon, hogy megcsal engem. Az egyik piacon dolgozó nő terjesztette, őt az egész piac nem szerette, mert pletykás volt” – kezdte vallomásában az özvegy majd ekképp folytatta: „Azon a napon én éppen a konyhában főztem, amikor csörgött a telefon. A fiam hívott, hogy őt megkeresték ennek a nőnek az ismerősei. Majd utána egyszer csak azt láttam, hogy a férjem elsuhan előttem. Kérdeztem, hogy hová megy, de annyit mondott, sehova. Felhívtam a fiamat, hogy elment az apja, de nem tudom hova, majd végül megtudtam, hogy a kútra, és végül én is odamentem. Azért is akartam ott lenni, hogy én is elmondjam, hogy állítsák le ezt a nőt” – mondta Dudásné.
Ekkor azonban a benzinkúton történtekre került a sor, melyet Dudásné nem bírt könnyek nélkül. A gyászoló asszony könnyekben tört ki, miközben felidézte, hogy a tárgyalóteremben lévő vádlottak hogyan rontottak rá férjére:
Ott álltunk a kúton, amikor egyszer csak megjelentek az autók. A mai napig előttem van, minden éjszaka ezzel álmodom, nem tudom elfelejteni… Ott áll a férjem, feltett kezekkel, abban a pólóban, amit tőlem kapott… És akkor azt mondta a férjem: Hát ennyien? A mai napig látom magam előtt a férjemet, még a földön is, a füléből is folyt a vér… Miki is odaszaladt, hogy mi történik, aztán ennyi volt, beültek a kocsiba és el is mentek. Kapott egyet, és úgy esett össze, mint a filmekben. Összecsuklott, mint egy rongybaba. Amikor a földön volt, akkor is kapott egyet, sőt egy rúgást is, pedig a férjem nem ütött. A mai napig nem tudom, hogy honnan tudták, kit kell ütni? Soha nem találkoztunk velük
– mondta az özvegy, aki korábban a rendőrségi vallomásában csak egy ütésről számolt be. „Ez egy mészárlás volt! Így meghalni… Mindegyiket halálra ítélni! Hiába kérnek bocsánatot, ezt nem lehet megbocsátani” – mondta sírva Dudásné a vallomástétel végén.