Szigligeti Ivett megtudta, hogyan halhatott meg Dudás Miki: megrázó részletekről szerzett tudomást

A Szeánsz legújabb adásában Szigligeti Ivett azért ült le Kiss Kató halottlátóval, mert férje, Dudás Miki tragikus halála óta számtalan kérdés maradt benne. A műsorban a halottlátó arról beszélt, szerinte mikor történhetett a sportoló halála, majd azt is elmondta, milyen körülményeket érzékel vele kapcsolatban.

Dudás Miki halála mai napig kérdéseket vet fel özvegyében (Fotó: Szabolcs László)

Így történhetett Dudás Miki halála

Ivett korábban már beszélt arról, hogy a haláleset körülményei nem hagyják nyugodni. A rendőrségi vizsgálat májusban arra jutott, hogy Dudás Miklós egy balesetben szerzett sérülés következtében halt meg, ám a fiatal anyukában továbbra is maradtak megválaszolatlan kérdések. A Blikk beszámolója szerint Hajdú Péter műsorában Kiss Kató Dudás Miki halála időpontjáról így mesélt.

Azt mondja, a legfontosabb, hogy tudjad, hogy mikor történt. Nagy valószínűséggel az ő eltávozásának az időpontja 2 óra és 2 óra 15 perc között volt. (...) Amit ő mond, hogy szombat hajnali órákban volt az ő eltávozása

– mondta a halottlátó. Ez különösen megérintette Ivettet, aki felidézte, hogy kislánya éppen abban az időszakban ébredt fel.

Ivett könnyek között hallgatta a halottlátó mondatait (Fotó: Frizbi TV)

Nem tudom behatárolni, de valamikor 2 és 3 óra között, és nagyon sírt, és nagyon visított. Hasonló volt, mint egy rémálom, amit akkor ugye nyilván annak tudtam be. Annyira félt, konkrétan a félelmet és a riadalmat láttam rajta, annyira, hogy bepisilt. Hatéves, tehát nyilván nem küzdöttünk akkor ilyen gondokkal, de nagyon nehezen tudtam megnyugtatni

– emlékezett vissza Ivett. Az édesanya később arra gondolt, talán a kislánya megérezhetett valamit abból, ami az éjszaka folyamán történt. A műsorban ezt követően arról beszéltek, hogy egy esés is észlelhető, amit Kiss Kató említett meg.