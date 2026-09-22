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Dudás Miki

Szigligeti Ivett megtudta, hogyan halhatott meg Dudás Miki: megrázó részletekről szerzett tudomást

1 órája
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Szomorú információkat kapott Szigligeti Ivett. Dudás Miki özvegyének megrázó pillanatokat kellett átélnie a forgatáson.
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Dudás Mikigyászhalál okaSzigligeti Ivett

A Szeánsz legújabb adásában Szigligeti Ivett azért ült le Kiss Kató halottlátóval, mert férje, Dudás Miki tragikus halála óta számtalan kérdés maradt benne. A műsorban a halottlátó arról beszélt, szerinte mikor történhetett a sportoló halála, majd azt is elmondta, milyen körülményeket érzékel vele kapcsolatban.

Ivett mai napig nem tudta feldolgozni szerelme, Dudás Miki tragikus halálát.
Dudás Miki halála mai napig kérdéseket vet fel özvegyében (Fotó: Szabolcs László)

Így történhetett Dudás Miki halála

Ivett korábban már beszélt arról, hogy a haláleset körülményei nem hagyják nyugodni. A rendőrségi vizsgálat májusban arra jutott, hogy Dudás Miklós egy balesetben szerzett sérülés következtében halt meg, ám a fiatal anyukában továbbra is maradtak megválaszolatlan kérdések. A Blikk beszámolója szerint Hajdú Péter műsorában Kiss Kató Dudás Miki halála időpontjáról így mesélt.

Azt mondja, a legfontosabb, hogy tudjad, hogy mikor történt. Nagy valószínűséggel az ő eltávozásának az időpontja 2 óra és 2 óra 15 perc között volt. (...) Amit ő mond, hogy szombat hajnali órákban volt az ő eltávozása

– mondta a halottlátó. Ez különösen megérintette Ivettet, aki felidézte, hogy kislánya éppen abban az időszakban ébredt fel.

Szigligeti Ivett sírva fakadt a hallottak után.
Ivett könnyek között hallgatta a halottlátó mondatait (Fotó: Frizbi TV)

Nem tudom behatárolni, de valamikor 2 és 3 óra között, és nagyon sírt, és nagyon visított. Hasonló volt, mint egy rémálom, amit akkor ugye nyilván annak tudtam be. Annyira félt, konkrétan a félelmet és a riadalmat láttam rajta, annyira, hogy bepisilt. Hatéves, tehát nyilván nem küzdöttünk akkor ilyen gondokkal, de nagyon nehezen tudtam megnyugtatni

 – emlékezett vissza Ivett. Az édesanya később arra gondolt, talán a kislánya megérezhetett valamit abból, ami az éjszaka folyamán történt. A műsorban ezt követően arról beszéltek, hogy egy esés is észlelhető, amit Kiss Kató említett meg.

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Egy lépcsőt érzékelek egyébként, ahol elesik, és onnan számítva egy ilyen 12 órán belül van az, hogy ő eltávozik a földi létből. Lépcsőt mutat, tehát lépcsőn esett el, és többször esett el.

A halottlátó szerint Dudás Miklós üzenetet is szeretett volna átadni Ivettnek: „Szégyelli magát egyébként előtted, több mindenért is. Szeretne tőled bocsánatot kérni. Borzasztóan hálás azért, hogy te kiálltál mindig mellette.” A beszélgetés során Ivett könnyek között hallgatta végig a hallottakat. A tragédia óta két gyermekével próbálja újrakezdeni az életét, miközben a benne maradt sok kérdésre keresi a választ.

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