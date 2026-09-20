Megtörte a csendet Ed Sheeran: színpadon kért bocsánatot a rajongóitól

Ed Sheeran elérzékenyült, amikor szombati, philadelphiai koncertjén beszélt Macklemore viharos kirúgásáról. Elmondta a rajongóknak, hogy személy szerint elborzasztja az izraeli-palesztin konfliktus.

Egyedül lépett színpadra Ed Sheeran. Fotó: VALERY HACHE / AFP

Egyedül lépett színpadra Ed Sheeran

A zenész közölte a közönséggel, hogy "tiszta szívből sajnálja, amiért hibákat követett el". Azt is elárulta, miért éppen most döntött úgy, hogy megtöri a csendet.

Nem akarok csalódást okozni a rajongóimnak. Soha nem akartam aktivista zenész lenni, de ez az ügy most egy olyan indulatos és szenvedélyes vita közepébe sodort, ami a szólásszabadságról és a világ legbonyolultabb politikai kérdéséről szól. A koncertjeim mindig is a biztonság szigetét jelentették mindenki számára, és ez rendkívül fontos nekem. A rajongóim felé vállalt kötelezettségem szintén alapvető része annak, aki vagyok – ezért állok itt ma este egyedül, és ezért folytatom a turnét

- idézte a zenész szavait a TMZ.

Beszédében az Izrael elleni október 7-i támadást "katasztrofálisnak" nevezte, Izrael katonai válaszát "igazolhatatlannak és aránytalannak" minősítette.

Ez az első koncert azóta, hogy Macklemore-t kitették a turnéról a Palesztina melletti kiállása miatt kirobbant botrány után. Mint arról korábban beszámoltunk, a többi előzenekar szolidaritásból szintén visszalépett, így Ed teljesen magára maradt a színpadon.

Macklemore állítása szerint Robert Kraft-nak - a koncertnek helyszínt adó stadion tulajdonosának - nem tetszett Palesztina melletti kiállása, ezért nyomást gyakorolt Edre, hogy szabaduljon meg tőle. Ed ugyanakkor azt állítja, hogy nem ő mondta ki a végső szót Macklemore ügyében, Kraft viszont egyértelművé tette, hogy a rapper fellépése az ő stadionjában átlépne egy határt.

A ma esti show előtt egy jelentős Palesztina mellett kiálló csoport, a Philly Palestine Coalition bejelentette, hogy kivonulnak tüntetni a helyszínre. A philadelphiai rendőrség szóvivője megerősítette, hogy a koncert előtt megtették a megfelelő intézkedéseket mindenki biztonságának garantálása érdekében. Néhány jegytulajdonos emiatt inkább visszakérte volna a pénzét, de kiderült, hogy a visszatérítés szinte lehetetlen - és a jegyek továbbértékesítése sem ment sokkal könnyebben.