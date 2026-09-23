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Eke Angéla

Vetélése után újra várandós Eke Angéla: így jelentette be az örömhírt

1 órája
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Óriási örömhírt jelentett be a színésznő. Eke Angéla kisbabát vár, aki a korábbi vetéléséről is őszintén mesélt.
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Eke Angélababavárásterhesség

Újra kisbabát vár Eke Angéla. A színésznő az Instagramon jelentette be az örömhírt, és fotókon is megmutatta gömbölyödő pocakját. A bejelentés különösen megható annak fényében, mivel korábban őszintén beszélt arról, hogy elveszítette első babáját. Most azonban új fejezet kezdődött az életében: ismét anyai örömök elé néz.

Eke Angéla megmutatta gömbölyödő pocakját.
Eke Angéla terhes: közösségi oldalán jelentette be az örömhírt (Fotó: Nagy Zoltán)

Így jelentette be várandósságát Eke Angéla

Angéla a közösségi oldalán, egy rövid, játékos üzenettel tudatta követőivel, hogy hamarosan édesanya lesz.

Épp vissza akartam térni… és egyből egy főszereppel kezdhetek

 – írta párját, Budavári Balázst is megjelölve a bejegyzésben.

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Korábban szívszorító őszinteséggel mesélt a tragédiáról

A mostani örömhír előtt Eke Angéla élete egyik legfájdalmasabb időszakáról is megnyílt. Borbély Alexandrával közös podcast beszélgetésben idézte fel, hogy várandós volt, ám elveszítette a kisbabáját.

Néhány hónappal ezelőtt, pontosan két és fél hónappal ezelőtt bennem volt egy élet, ami aztán nem lett... Pár hónappal ezelőtt elvetéltem

– vallotta meg akkor a színésznő. Azt is elmesélte, hogy a vetélés a költözésük idején történt, és kezdetben fel sem fogta, mi történik vele.

Eke Angéla néhány hónappal ezelőtt veszítette el első babáját.
Eke Angéla őszintén megynyílt élete egyik legnehezebb időszakáról is (Fotó: Szabolcs László)

Bár erős görcsei és vérzése volt, még egy előre megbeszélt videós interjúra is elment. Később azonban annyira rosszul lett, hogy párját kellett hívnia, majd kórházba került.

Aztán eljött egy pont, amikor összeestem, és hívtam Balázst, hogy gáz van, és be kellene menni a kórházba

– idézte fel a történteket. Most azonban a fájdalmas veszteség után, Eke Angéla ismét babát vár. A színésznő az örömhírt már boldogan osztotta meg követőivel, így a korábbi nehéz időszak után egy új, boldogsággal teli fejezet kezdődhet az életében.

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