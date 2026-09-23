Vetélése után újra várandós Eke Angéla: így jelentette be az örömhírt

Újra kisbabát vár Eke Angéla. A színésznő az Instagramon jelentette be az örömhírt, és fotókon is megmutatta gömbölyödő pocakját. A bejelentés különösen megható annak fényében, mivel korábban őszintén beszélt arról, hogy elveszítette első babáját. Most azonban új fejezet kezdődött az életében: ismét anyai örömök elé néz.

Eke Angéla terhes: közösségi oldalán jelentette be az örömhírt (Fotó: Nagy Zoltán)

Így jelentette be várandósságát Eke Angéla

Angéla a közösségi oldalán, egy rövid, játékos üzenettel tudatta követőivel, hogy hamarosan édesanya lesz.

Épp vissza akartam térni… és egyből egy főszereppel kezdhetek

– írta párját, Budavári Balázst is megjelölve a bejegyzésben.