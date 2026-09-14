Másodszor is férjhez ment az Exatlon sztárja: ritkán látott férjét is megmutatta - fotó

Az Exatlon Hungary idei évadának egyik közönségkedvence volt Ekler Luca, aki a Bajnokok csapatát erősítette. A kétszeres paralimpiai bajnok paraatléta nem ismert lehetetlent, és bár sokáig úgy tűnt, ő lesz az Exatlon női győztese, a döntőben végül Szabó Réka bizonyult jobbnak - mindenesetre, a második helyre is igazán büszke lehet. Luca a műsorra való felkészülés közben tartotta meg szűk körben az esküvőjét szerelmével, Leventével, tavaly év végén. A menyegzőről a nyilvánosság a legjobb barátnője szavaiból értesülhetett, aki azt is elárulta, a feszített tempó és a forgatások miatt a nagyobb lakodalom megszervezése későbbre maradt - írta meg a Blikk.

Ismét oltár elé állt Ekler Luca / Fotó: MW archív

Ismét oltár elé állt Ekler Luca

A hírek szerint időközben sikerült megtartani a második esküvőt, amelyre idén augusztus 22-én került sor. Luca a közösségi oldalán néhány idilli fotót osztott meg a nagy napról, melyeken ritkán látott férjét is megmutatta: az ifjú pár csak úgy sugárzik a felvételeken, és az is tisztán látszik, mennyire odáig vannak egymásért.

Mutatjuk is az esküvői képeket!

Megszületett az Exatlon Hungary sztárpárjának közös gyermeke

Örömhírrel jelentkezett a közelmúltban a közösségi médiában Kővári Viktor és Halász Vivien. Az Exatlon Hungary ismert párosa még júniusban osztotta meg, hogy kisfiút várnak, nemrég pedig azt közölték, hogy világra jött a kicsi, akinek a Kristóf nevet adták.

2026. augusztus 19-én egy pillanat alatt megváltozott minden, mert megszületett a kisfiunk, akire annyira vágytunk. Bár néhány héttel korábban érkezett, de végül gond nélkül, egészségesen jött a világra, amiért minden pillanatban hálásak vagyunk. Most már hárman fogjuk egymás kezét, és ennél többet nem is kívánhatnánk. Drága kisfiam, máris mindennél jobban szeretünk!

- írta az Instagram-oldalán Viktor, egy fotó társaságában, amelyen hármuk keze látható.



