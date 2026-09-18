Gyászolnak a rajongók: elhunyt a legendás rapper és a Nagykutya sztárja

A MOBO (Music of Black Origin) zenei díjátadón jelentették be, hogy 44 éves korában elhunyt Sway DaSafo rapper és színész. A sztár 2005-ben elnyerte a legjobb hiphop előadónak járó díjat a MOBO-n, 2011-ben pedig szerepelt a Nagykutya (Top Boy) című sorozat első két epizódjában.
44 éves korában elhunyt a legendás rapper
Sway - születési nevén Derek Andrew Safo -, ghánai származású brit rapper és producer volt, akinek a 2006-os This Is My Demo című albumát Mercury-díjra jelölték. Legnagyobb slágerei közé tartozik a Little Derek, a SIlver & Gold és az F Ur X.
A rapper 2016-ban nyíltan beszélt a Hodgkin-limfómából, egy nyirokrendszeri eredetű vérrákból való felépüléséről, amely miatt kemoterápián esett át.
Valaki nemrég megkérdezte tőlem, mit éreztem, amikor 2010-ben limfómát diagnosztizáltak nálam. Azt feleltem neki, hogy olyan érzés volt, mintha mentőmellény, csónak – és mindenfajta segítségnyújtási felszerelés –, nélkül hajítottak volna ki a tenger közepére. Nem volt időm azon gondolkodni, hogyan jutok át a túloldalra, egyszerűen csak meg kellett birkóznom vele. Tudtam, hogy a „Miért én?” gondolkodás nem fog segíteni: erősnek kellett maradnom és magamra kellett koncentrálnom ahhoz, hogy átjussak a másik oldalra
- fogalmazott korábban Sway, aki egy közeli barátja elmondása szerint ghánai otthonában hunyt el, a halála okát azonban nem hozták nyilvánosságra - írja a Daily Star.
A tragédia bejelentését követően özönleni kezdtek a tisztelgések a közösségi médiában.
Nyugodj békében, legenda
- írta a Nagykutya sztárja, Kadeem Ramsay, míg egy rajongó úgy fogalmazott:
Szó szerint könnyeket hullattam! Nyugodjék békében!
A rapper feleségével, Helennel 2013-ban házasodott össze, és négy közös gyermekük született: Jalil, AJ, Inaya és Imara. Egy nemrégiben megjelent közösségi média bejegyzésben azonban Sway egyedülálló apaként hivatkozott magára.