Gyászolnak a rajongók: elhunyt a legendás rapper és a Nagykutya sztárja

A MOBO (Music of Black Origin) zenei díjátadón jelentették be, hogy 44 éves korában elhunyt Sway DaSafo rapper és színész. A sztár 2005-ben elnyerte a legjobb hiphop előadónak járó díjat a MOBO-n, 2011-ben pedig szerepelt a Nagykutya (Top Boy) című sorozat első két epizódjában.

44 éves korában elhunyt a legendás rapper / Fotó: Shutterstock

44 éves korában elhunyt a legendás rapper

Sway - születési nevén Derek Andrew Safo -, ghánai származású brit rapper és producer volt, akinek a 2006-os This Is My Demo című albumát Mercury-díjra jelölték. Legnagyobb slágerei közé tartozik a Little Derek, a SIlver & Gold és az F Ur X.

A rapper 2016-ban nyíltan beszélt a Hodgkin-limfómából, egy nyirokrendszeri eredetű vérrákból való felépüléséről, amely miatt kemoterápián esett át.

Valaki nemrég megkérdezte tőlem, mit éreztem, amikor 2010-ben limfómát diagnosztizáltak nálam. Azt feleltem neki, hogy olyan érzés volt, mintha mentőmellény, csónak – és mindenfajta segítségnyújtási felszerelés –, nélkül hajítottak volna ki a tenger közepére. Nem volt időm azon gondolkodni, hogyan jutok át a túloldalra, egyszerűen csak meg kellett birkóznom vele. Tudtam, hogy a „Miért én?” gondolkodás nem fog segíteni: erősnek kellett maradnom és magamra kellett koncentrálnom ahhoz, hogy átjussak a másik oldalra

- fogalmazott korábban Sway, aki egy közeli barátja elmondása szerint ghánai otthonában hunyt el, a halála okát azonban nem hozták nyilvánosságra - írja a Daily Star.

We are saddened to hear of the passing of British rapper Sway Dasafo. 🙏🏽



The British-Ghanaian rapper, producer and music executive was born and raised in North London by Ghanaian parents.



Sway became one of the defining rap artists of his generation. He made history as the… pic.twitter.com/QwkMJKi8YC — The Voice Newspaper (@TheVoiceNews) September 17, 2026

A tragédia bejelentését követően özönleni kezdtek a tisztelgések a közösségi médiában.

Nyugodj békében, legenda

- írta a Nagykutya sztárja, Kadeem Ramsay, míg egy rajongó úgy fogalmazott:

Szó szerint könnyeket hullattam! Nyugodjék békében!

A rapper feleségével, Helennel 2013-ban házasodott össze, és négy közös gyermekük született: Jalil, AJ, Inaya és Imara. Egy nemrégiben megjelent közösségi média bejegyzésben azonban Sway egyedülálló apaként hivatkozott magára.