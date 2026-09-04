Elhunyt a Kleopátra és a Csodálatos élet sztárja

Családja erősítette meg a hírt, hogy 82 éves korában elhunyt Richard O'Sullivan. A színész leginkább Robin Tripp megformálásáról vált híressé a Man about the House és a Robin's Nest című szituációs komédiákból, de emellett szerepelt a Dick Turpin nagy kalandja című sorozatban, a Kleopátrában és a Csodálatos életben is.

82 éves korában elhunyt Richard O'Sullivan / Fotó: Unsplash

82 éves korában elhunyt Richard O'Sullivan

A sztár a hírek szerint a nyugat-londoni Royal Variety Charity idősek otthonában hunyt el, ahol 23 éven át élt. Halála után a családja és a Royal Variety Charity egyaránt megható nyilatkozatban emlékeztek meg róla - írja a Daily Star.

Apám a való életben is ugyanolyan vicces és elbűvölő volt, mint amilyennek az évek során a nézők a tévéképernyőn keresztül megismerhették. Mindig kedves volt, jó humorú, odaadó nagyapa és csodálatos apa – nagyon fog hiányozni

- jelentette ki a színész fia, James O'Sullivan egy közleményben, mialatt a rajongók is sorra lerótták kegyeletüket az emléke előtt a közösségi médiában.

Álmodj szépeket, Richard, köszönöm a csodálatos gyermekkori emlékeket!

- írta az egyikük.

Nyugodj békében, Richard O'Sullivan. Számos tévéműsor sztárja volt a korai éveimből. Külön köszönet Dick Turpinért

- tette hozzá egy másik.