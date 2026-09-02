"Nyugodj békében, testvér" - váratlanul elhunyt a közkedvelt tévésztár

Saját ruházati márkája, az FTW Revolution egy közleményben tudatta, hogy elhunyt Matt Dee, a Bondie Rescue című ausztrál reality korábbi vízimentője és mentálhigiénés szószóló, aki 2008 és 2017 között szerepelt a nagy sikerű műsorban. A FTW Revolution - melynek célja a fiatalok mentális egészségének támogatása és az öngyilkosság megelőzése -, ekkor hangsúlyozta, mennyire nehéz szívvel osztják meg ezt a tragikus hírt.

Elhunyt a közkedvelt reality műsor sztárja / Fotó: Marc Ignacio/Unsplash

Elhunyt a közkedvelt reality műsor sztárja

Matt sokak életére volt hatással, fantasztikus munkát végzett. Nagyon fog hiányozni, és örökké emlékezni fognak rá azok, akik ismerték és szerették őt

- olvasható a közleményben, ezt követően pedig sorra érkeztek a tisztelgések Matt Dee emléke előtt, annak kollégáitól barátaitól.

Nyugodj békében, testvér

- írta a Bondi Rescue másik sztárja, Trent Maxwell.

Azt, hogy mi okozta a reality sztár halálát, nem hozták nyilvánosságra.

Matt életében nem egyszer szembesült borzasztó tragédiákkal: 2009-ben mindkét testvérét, a 30 éves Rachelt és a 34 éves Jonathont is elvesztette, akik súlyos mentális egészségügyi problémákkal küzdöttek, korábban pedig a nagymamája követett el öngyilkosságot, amikor Matt még csak 15 éves volt. Ezeknek a veszteségeknek a hatására lett a Suicide Prevention Australia, az ausztrál öngyilkosság-megelőzési szervezet nagykövete volt, az FTW ruházati márkáján keresztül pedig nagyjából 500 ezer dollárt (körülbelül 159.575.000 forint) gyűjtött a szervezet támogatására - írja a Daily Star.



