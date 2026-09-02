"Nyugodj békében, testvér" - váratlanul elhunyt a közkedvelt tévésztár

Saját ruházati márkája, az FTW Revolution egy közleményben tudatta, hogy elhunyt Matt Dee, a Bondie Rescue című ausztrál reality korábbi vízimentője és mentálhigiénés szószóló, aki 2008 és 2017 között szerepelt a nagy sikerű műsorban. A FTW Revolution - melynek célja a fiatalok mentális egészségének támogatása és az öngyilkosság megelőzése -, ekkor hangsúlyozta, mennyire nehéz szívvel osztják meg ezt a tragikus hírt.
Elhunyt a közkedvelt reality műsor sztárja
Matt sokak életére volt hatással, fantasztikus munkát végzett. Nagyon fog hiányozni, és örökké emlékezni fognak rá azok, akik ismerték és szerették őt
- olvasható a közleményben, ezt követően pedig sorra érkeztek a tisztelgések Matt Dee emléke előtt, annak kollégáitól barátaitól.
Nyugodj békében, testvér
- írta a Bondi Rescue másik sztárja, Trent Maxwell.
Azt, hogy mi okozta a reality sztár halálát, nem hozták nyilvánosságra.
Matt életében nem egyszer szembesült borzasztó tragédiákkal: 2009-ben mindkét testvérét, a 30 éves Rachelt és a 34 éves Jonathont is elvesztette, akik súlyos mentális egészségügyi problémákkal küzdöttek, korábban pedig a nagymamája követett el öngyilkosságot, amikor Matt még csak 15 éves volt. Ezeknek a veszteségeknek a hatására lett a Suicide Prevention Australia, az ausztrál öngyilkosság-megelőzési szervezet nagykövete volt, az FTW ruházati márkáján keresztül pedig nagyjából 500 ezer dollárt (körülbelül 159.575.000 forint) gyűjtött a szervezet támogatására - írja a Daily Star.
Van segítség!
Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
A Bondi Rescue-ban egyébként a nézőközönség valódi egyéniségek és életmentők szemén keresztül láthatja a parton zajló akciókat: a cápaveszélytől a tömeges mentésekig, újraélesztésekig, elveszett gyerekekig, tolvajokig és perverzekig. Életmentő képességeik és vagány humoruk révén ezek a srácok mind a strandolók, mind a nézők szívébe belopják magukat. A fejkamerák, a szörfdeszkákra szerelt modern, kisméretű kamerák, a víz alatti felvételek és a vízhatlan hangtechnika garantálják, hogy a nézők minden akciót és drámai mentést testközelből nézhessenek végig – akár a szörfről készített szuperközelieken keresztül. A nézőközönség így bámulatosan közelről élheti át az akciót, miközben beletemetkezhet a pánik, az elfúló lélegzet, valamint a vízimentő és az áldozat közötti kapcsolatteremtés legmegkapóbb pillanataiba.