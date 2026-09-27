61 évesen bikinire vetkőzött Elizabeth Hurley – rajongói egyszerűen nem hisznek a szemüknek – fotó

Elizabeth Hurley alaposan meglepte rajongóit, amikor bikiniben mutatta meg elképesztő alakját. A színésznő ezután romantikus fotókat is megosztott countryzenész párjával, Billy Ray Cyrusszal.

61 évesen bikiniben mutatta meg alakját Elizabeth Hurley – fotó Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elizabeth Hurley bikiniben élvezte a Los Angeles-i napsütést.

A 61 éves színésznő saját fürdőruhamárkájának egyik darabját viselte.

Hurley romantikus fotót is megosztott párjával, Billy Ray Cyrusszal.

A szerelmesek egy látványos kaliforniai naplementében csókolóztak.

A rajongók mellett Heidi Klum is elragadtatva kommentálta a páros közös fotóját.

61 évesen bikiniben mutatta meg alakját Elizabeth Hurley – fotó

Az Austin Powers sztárja 3,2 millió Instagram-követőjének árulta el, hogy jelenleg a napsütötte Los Angelesben tartózkodik, ahol természetesen ki is használta a kellemes időjárást egy kis napozásra. Los Angelesben most napközben átlagosan 28 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet, így a szürke, egyre hűvösebb brit időjáráshoz képest különösen csábító lehet a kaliforniai napsütés.

A 61 éves Liz a fotón egy rózsaszín, pánt nélküli bikinifelsőt viselt, amelyet középen egy feltűnő masni díszített. Ehhez színben hozzáillő bikini alsót és egy nyitva hagyott, barackszínű inget választott. A fürdőruha vélhetően a színésznő saját márkája, az Elizabeth Hurley Beach Monique Bikini nevű darabja. Hurley 2005-ben indította útjára fürdőruhamárkáját. A színésznő túlméretezett, aranykeretes napszemüveggel egészítette ki laza, nyárias összeállítását, hosszú haját pedig kiengedve hagyta a vállára omlani. A felvételen egy napozóágyon fekve, kezeit a feje mögött tartva nézett a kamerába.

A második fotón Liz már fehér felsőt viselt, és egy narancssárgán izzó naplemente előtt csókolta meg párját, az amerikai énekes-dalszerző Billy Ray Cyrust, aki szintén fehér felsőben volt. Hurley a haját oldalt copfba fonta, és az előző képhez hasonló, aranykeretes napszemüveget viselt, míg Billy Ray Cyrus hosszú haját kiengedve hagyta.

Elizabeth az Instagramon osztotta meg a felvételeket, amelyek mellé ezt írta:

Fiatal éveim egy részét Los Angelesben töltöttem, és imádok újra itt lenni. #CaliforniaDreamin #TheBurbs

A rajongók ezrei árasztották el hozzászólásokkal a bejegyzést, és rengetegen dicsérték Lizt, valamint a szerelmespárt. A hozzászólók között Heidi Klum is feltűnt, aki így reagált: „Hű, milyen gyönyörű kép rólatok!”