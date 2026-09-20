Nehéz hónapokon van túl Ember Márk felesége – őszinte vallomást tett

Egy hónapja jelentette be Ember Márk és felesége, hogy első gyermeküket várják. Havasi Virág most Instagram-bejegyzésében osztotta meg követőivel, hogyan élte meg várandóssága első trimeszterét, amely számos testi és lelki változást hozott számára.
Ember Márk felesége szerint időbe telt, mire elfogadta, hogy ebben az időszakban nem tud mindent irányítani. A nehezebb napokon az segített neki, hogy tudatosította magában: a kellemetlen tünetek csak átmenetiek.
A kismama rosszullétekkel és étvágytalansággal is küzdött, miközben az étkezési szokásai is megváltoztak. A hormonális változásokat különösen intenzív tapasztalatként élte meg.
A hormonokra szerintem nem lehet felkészülni. Kívül-belül próbára tesznek és hajlamosak elhitetni, hogy nem is ismerem azt, akivé pár nap alatt váltam. Pedig ez is én vagyok, vagyis most épp inkább »mi vagyunk«
– írta bejegyzésében.
A rosszullétek is megviselték Ember Márk feleségét
Havasi Virág arról is beszámolt, hogy az első trimeszter fizikailag sem volt könnyű számára. Megváltozott a szaglása, és heteken keresztül rossz közérzettel küzdött.
Hetekig úgy éreztem magam, mintha masszívan másnapos lennék.
– fogalmazott Instagram-bejegyzésében.
A nehezebb időszak után ezért különösen örült annak, amikor egyik reggel ismét megkívánt egy parizeres kiflit. Beszámolója szerint a várandósság közben a tervezésben és a napi rutinok követésében is sokat fejlődött.
Havasi Virág úgy fogalmazott, hogy bár az első trimeszterben kívülről még kevésbé látványosak a változások, ő nap mint nap érzékeli, hogyan alakul át a teste. A várandósság nehézségei mellett ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy közös gyermekük érkezésének öröme számára mindent felülír.