Nehéz hónapokon van túl Ember Márk felesége – őszinte vallomást tett

Egy hónapja jelentette be Ember Márk és felesége, hogy első gyermeküket várják. Havasi Virág most Instagram-bejegyzésében osztotta meg követőivel, hogyan élte meg várandóssága első trimeszterét, amely számos testi és lelki változást hozott számára.

Ember Márk felesége a babavárás testi és lelki nehézségeiről is beszámolt követőinek

Fotó: Instagram/Ember Márk

Ember Márk felesége szerint időbe telt, mire elfogadta, hogy ebben az időszakban nem tud mindent irányítani. A nehezebb napokon az segített neki, hogy tudatosította magában: a kellemetlen tünetek csak átmenetiek.

A kismama rosszullétekkel és étvágytalansággal is küzdött, miközben az étkezési szokásai is megváltoztak. A hormonális változásokat különösen intenzív tapasztalatként élte meg.

A hormonokra szerintem nem lehet felkészülni. Kívül-belül próbára tesznek és hajlamosak elhitetni, hogy nem is ismerem azt, akivé pár nap alatt váltam. Pedig ez is én vagyok, vagyis most épp inkább »mi vagyunk«

– írta bejegyzésében.

A rosszullétek is megviselték Ember Márk feleségét

Havasi Virág arról is beszámolt, hogy az első trimeszter fizikailag sem volt könnyű számára. Megváltozott a szaglása, és heteken keresztül rossz közérzettel küzdött.

Hetekig úgy éreztem magam, mintha masszívan másnapos lennék.

– fogalmazott Instagram-bejegyzésében.

A nehezebb időszak után ezért különösen örült annak, amikor egyik reggel ismét megkívánt egy parizeres kiflit. Beszámolója szerint a várandósság közben a tervezésben és a napi rutinok követésében is sokat fejlődött.

Havasi Virág úgy fogalmazott, hogy bár az első trimeszterben kívülről még kevésbé látványosak a változások, ő nap mint nap érzékeli, hogyan alakul át a teste. A várandósság nehézségei mellett ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy közös gyermekük érkezésének öröme számára mindent felülír.