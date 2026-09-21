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emma corrin

Merész szettekben vonultak a hírességek a divatbemutató vörös szőnyegén – képek

30 perce
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Áttetsző fekete estélyiben érkezett Emma Corrin az Alexander McQueen londoni divatbemutatójára. A 30 éves színész mellett Emilia Clarke, Jade Thirlwall és Lila Moss is helyet foglalt az első sorban.
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emma corrinemilia clarkeKate Moss

Emma Corrin magas nyakú, félvállas és földig érő ruhát viselt a divathét vasárnapi eseményén, amelyen a divatház 2027-es tavaszi–nyári kollekcióját mutatták be.

emma corrin
Emma Corrin. Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Feketébe borult a vörös szőnyeg, Emma Corrin merte a legtöbbet

A Little Mix egykori énekese, Jade Thirlwall szintén fekete ruhát választott, míg Kate Moss lánya, Lila Moss egy combot szabadon hagyó darabban érkezett. Emilia Clarke szürke tweedkabátot és hozzá illő szoknyát viselt.

Alexa Chung au défilé de mode Alexander McQueen collection printemps/été 2027 lors de la fashion week de Londres (LFW) le 20 septembre 2026. © Gedeon Taieb / Bestimage Alexa Chung at the Alexander McQueen spring/summer 2027 fashion show during London Fashion Week (LFW) on September 20, 2026.
Alexa Chung Fotó: Northfoto /  

A bemutatón Florence Welch, Alexa Chung, Georgia May Jagger, Salma Hayek és Rebecca Ferguson is megjelent. Emma Corrin legközelebb a Netflix új, hatrészes Büszkeség és balítélet-feldolgozásában alakítja Elizabeth Bennetet.

Lila Moss au défilé de mode Alexander McQueen collection printemps/été 2027 lors de la fashion week de Londres (LFW) le 20 septembre 2026. © Gedeon Taieb / Bestimage Lila Moss at the Alexander McQueen spring/summer 2027 fashion show during London Fashion Week (LFW) on September 20, 2026.
Lila Moss. Fotó: Northfoto /  

Emma Corrin villantása itt nézhető meg!

 

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