Merész szettekben vonultak a hírességek a divatbemutató vörös szőnyegén – képek

Áttetsző fekete estélyiben érkezett Emma Corrin az Alexander McQueen londoni divatbemutatójára. A 30 éves színész mellett Emilia Clarke, Jade Thirlwall és Lila Moss is helyet foglalt az első sorban.
Emma Corrin magas nyakú, félvállas és földig érő ruhát viselt a divathét vasárnapi eseményén, amelyen a divatház 2027-es tavaszi–nyári kollekcióját mutatták be.
Feketébe borult a vörös szőnyeg, Emma Corrin merte a legtöbbet
A Little Mix egykori énekese, Jade Thirlwall szintén fekete ruhát választott, míg Kate Moss lánya, Lila Moss egy combot szabadon hagyó darabban érkezett. Emilia Clarke szürke tweedkabátot és hozzá illő szoknyát viselt.
A bemutatón Florence Welch, Alexa Chung, Georgia May Jagger, Salma Hayek és Rebecca Ferguson is megjelent. Emma Corrin legközelebb a Netflix új, hatrészes Büszkeség és balítélet-feldolgozásában alakítja Elizabeth Bennetet.
Emma Corrin villantása itt nézhető meg!
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