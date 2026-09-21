Merész szettekben vonultak a hírességek a divatbemutató vörös szőnyegén – képek

Emma Corrin magas nyakú, félvállas és földig érő ruhát viselt a divathét vasárnapi eseményén, amelyen a divatház 2027-es tavaszi–nyári kollekcióját mutatták be.

Emma Corrin. Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Feketébe borult a vörös szőnyeg, Emma Corrin merte a legtöbbet

A Little Mix egykori énekese, Jade Thirlwall szintén fekete ruhát választott, míg Kate Moss lánya, Lila Moss egy combot szabadon hagyó darabban érkezett. Emilia Clarke szürke tweedkabátot és hozzá illő szoknyát viselt.

Alexa Chung Fotó: Northfoto /

A bemutatón Florence Welch, Alexa Chung, Georgia May Jagger, Salma Hayek és Rebecca Ferguson is megjelent. Emma Corrin legközelebb a Netflix új, hatrészes Büszkeség és balítélet-feldolgozásában alakítja Elizabeth Bennetet.

Lila Moss. Fotó: Northfoto /

Emma Corrin villantása itt nézhető meg!