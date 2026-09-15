Íme az Emmy-gála legfurább és legkínosabb szettjei: volt, aki pizsamában, más egy sima pólóban jelent meg – galéria

Van, aki hatalmasat villantott, más teljesen értelmezhetetlen ruhát húzott magára. Olyan is akadt az Emmy afterpartiján, aki annyira sem öltözött ki, mintha a sarki közértbe ugrana le.
78. alkalommal tartották meg a legjobb tévés produkciókat díjazó Emmy-díjátadót: a tévés Oscarként is emlegetett Emmy-gála ezúttal is tartogatott nagy meglepetéseket és előre elkönyvelt győzelmeket, voltak az estének nagy nyertesei és vesztesei egyaránt.
Korábban már bemutattuk, milyen szettekben jelentek meg a gálán a legnagyobb nevek, most pedig azokat a ruhákat gyűjtöttük össze, amit látva garantáltan többen felvonták a szemöldöküket. Noha az Emmy alapvetően jóval konzervatívabb, mint mondjuk az Oscar- vagy a MET-gála, azért akadt egy-két különlegesebb szett itt is.
A 2026-os Emmy-gála legfurcsább vörös szőnyeges fotói
Galériánk a legkülöncebb ruhadarabokról és megjelenésekről az alábbi fotóra kattitnva lapozható végig:
Galéria: Póló, skótszoknya és pizsama: mutatjuk az Emmy-gála legfurcsább szettjeit
Fotó: AFP
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A 2026-os Emmy-gálán is akadt pár igencsak fura ruhaválasztás
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