Emmy-díjat kapott egy látványos akciójelenetért a magyar kaszkadőr

Tóth Gyula magyar kaszkadőr 2026. szeptember 6-án átvehette a Creative Arts Emmy-díjat Los Angelesben. A 37 éves szakember az HBO nagy sikerű fantasy sorozata, az A Hét Királyság lovagja (A Knight of the Seven Kingdoms) egyik látványos akciójelenetéért kapta meg a televíziós szakma legrangosabb elismerését.

Zach Roberts (bal oldalt) és Tóth Gyula (jobb oldalt) az Emmy-díjátadón. Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Emmy-díjat kapott a látványos akciójelenetért a magyar kaszkadőr

A kitüntetést a Kiemelkedő kaszkadőrmutatvány (Outstanding Stunt Performance) kategóriában ítélték oda az idei gálán. Tóth Gyula nem egyedül nyert:

az Emmyt amerikai kollégáival - Zach Roberts, Chris Cox és Jake Cox kaszkadőrökkel - közösen érdemelte ki.

Az elismerést az In the Name of the Mother című epizódért kapták, amely egy rendkívül összetett és látványos, hét a hét elleni harci jelenetet mutat be. A mindössze néhány perces összecsapás megtervezése és kivitelezése komoly előkészületeket igényelt: a stábtagok hetekig próbálták a mozdulatokat, magát a jelenetet pedig közel tíz napig forgatták.

A Trónok harcától a Dűnéig

A magyar kaszkadőr neve már régóta ismert Hollywoodban. Az elmúlt években olyan nemzetközi kasszasikerekben dolgozott, mint: Trónok harca, Bosszúállók: Ultron kora, Star Wars: Az ébredő Erő és a Dűne: Második rész.

Karrierje során nemcsak kaszkadőrként, hanem színészként és kaszkadőr-koordinátor asszisztensként is bizonyított. Az IMDb adatbázisa szerint már több mint negyven nemzetközi produkcióban működött közre.

Hollywoodi sztárok dublőre

A 193 centiméter magas szakember kiváló fizikai adottságai miatt keresett dublőr. Korábban olyan világsztárokat helyettesített a veszélyes jelenetekben, mint Adam Driver.

Bár munkáját régóta elismerik a szakmában, ez az Emmy-díj az eddigi legnagyobb szakmai sikere, de nem az első. Idén tavasszal már történelmet írt, amikor a Balerina című akciófilm kaszkadőrcsapatának tagjaként elnyerte a kaszkadőrök Oscarjaként emlegetett Taurus World Stunt Awards-ot. Akkor Seregi András, Orsányi Iván és Kovalik Róbert oldalán ünnepelhetett - írta a Story.