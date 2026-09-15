Mariska Hargitay nem félt kitenni, amije van: vérvörös szettjétől izzott a levegő az Emmy-gálán – galéria

Kedd reggel arra ébredhetett a magyar filmkedvelő közönség, hogy az éjjel folyamán kiosztották idén is az úgynevezett „tévés Oscar-díjakat”. Az immár 78. alkalommal megrendezett Emmy-gála csak úgy dúskált az ikonikus pillanatokban: Rhea Seehorn végre megnyerte élete első díját, illetve a Widow’s Bay, valamint A bennem lakozó fenevad sztárja, Matthew Rhys két külön kategóriában is felért a csúcsra, amivel történelmet írt. Azonban, ahogy azt már megszokhattuk, a díjátadó nemcsak a díjakról és a históriás könyvekbe illő pillanatokról, hanem a fényűzésről és a csillogásról is szólt. Hollywood legfényesebben tündöklő sztárjai közül pedig egy magyar kötődésű szépségnek sikerült tegnap éjjel kitűnnie.
Mariska Hargitay estéje is volt a 2026-os Emmy-gála
15 éve nem volt példa arra, amit Mariska Hargitay véghez vitt az Emmy 2026-os gáláján. Magyar származásának hamisságáról a leplet még tavaly lerántó színésznő volt ugyanis 2011 óta első női házigazdája az Emmy-díjátadónak. Ha pedig már hostként színpadra léphetett, kicsit oda is szúrt, a közönség tagjainak, köztük például a Lioness című sorozatával nagyot robbantó Nicole Kidmannek is, akit egy korábbi reklámja miatt figurázott ki Hargitay, mire az ausztrál kolléganője nem volt rest rögtön válaszolni
Mariska! Elég legyen, ezt nem csinálhatod! Ez az én szövegem!
– harsant fel a közönség soraiból Kidman.
Mariska Hargitay egyébként nem csak ezen az estén volt érdekelt az idei Emmy-gálán. Még a múlt hét előtti hétvégén, a kreatív díjak győzteseinek kihirdetése során ugyanis kétszer is szólították, miután My Mom Jayne című, édesanyjáról készített dokumentumfilmjét két kategóriában is a legjobbnak vélték az ítészek.
Hargitay kisasszony tehát alaposan elcsente a reflektorfényt, méghozzá olyan nevek elől mint Zendaya vagy Selena Gomez, akik mind-mind végigvonultak szexi szettjeikben az Emmy-gála vörös szőnyegén. Galériánkban Hollywood szépségei mutatják, mitől is döglik az a bizonyos légy: