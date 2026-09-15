Mariska Hargitay nem félt kitenni, amije van: vérvörös szettjétől izzott a levegő az Emmy-gálán – galéria

15 éve nem volt példa arra, amit Mariska Hargitay véghez vitt az Emmy 2026-os gáláján. Magyar származásának hamisságáról a leplet még tavaly lerántó színésznő volt ugyanis 2011 óta első női házigazdája az Emmy-díjátadónak. Ha pedig már hostként színpadra léphetett, kicsit oda is szúrt, a közönség tagjainak, köztük például a Lioness című sorozatával nagyot robbantó Nicole Kidmannek is, akit egy korábbi reklámja miatt figurázott ki Hargitay, mire az ausztrál kolléganője nem volt rest rögtön válaszolni

Mariska! Elég legyen, ezt nem csinálhatod! Ez az én szövegem!

– harsant fel a közönség soraiból Kidman.

Mariska Hargitay egyébként nem csak ezen az estén volt érdekelt az idei Emmy-gálán. Még a múlt hét előtti hétvégén, a kreatív díjak győzteseinek kihirdetése során ugyanis kétszer is szólították, miután My Mom Jayne című, édesanyjáról készített dokumentumfilmjét két kategóriában is a legjobbnak vélték az ítészek.