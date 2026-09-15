Zendayát Tom Holland orra előtt hívták randira: itt az Emmy-gála legkellemetlenebb pillanata

Magyar idő szerint kedd hajnalban rendezték meg a 2026-os Emmy-díjátadót. Noha Los Angelesben ekkor még fiatal volt az este, az izgalom mégis a tetőfokára hágott. Rengeteg érdekfeszítő momentummal szolgált ugyanis a 78. Emmy-gála, melyen számos rekordot döntöttek meg Matthew Rhys, Jean Smart és társaik. A győzelmi mámor okozta percek mellett viszont volt egy-két kellemetlenebb momentuma is az eseménynek, melyek közül abszolút kiemelkedik Zendaya, Tom Holland és egy túlbuzgó komikus szerelmi háromszögének rögtönzött létrejötte.

Tom Holland és Zendaya szerelmi háromszögbe került: ez volt az Emmy-gála legkínosabb momentuma (Fotó: KGC-522 / 216599-5)

Emmy-gála 2026: Zendayát vacsorázni hívták, Tom Holland csak lesett

Az Emmy 2026-os estéjének abszolút győztese a Widow’s Bay című horrorszéria volt, mely nem kevesebb mint 14 díjat zsebelhetett be a gála folyamán. Az Apple TV szériájának egyik győzelme előtt azonban mindenki alig várta, hogy felpattanhasson tapsolni a székéből, mert abban ugyancsak kényelmetlenül ültek már.