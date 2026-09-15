Zendayát Tom Holland orra előtt hívták randira: itt az Emmy-gála legkellemetlenebb pillanata

Magyar idő szerint kedd hajnalban rendezték meg a 2026-os Emmy-díjátadót. Noha Los Angelesben ekkor még fiatal volt az este, az izgalom mégis a tetőfokára hágott. Rengeteg érdekfeszítő momentummal szolgált ugyanis a 78. Emmy-gála, melyen számos rekordot döntöttek meg Matthew Rhys, Jean Smart és társaik. A győzelmi mámor okozta percek mellett viszont volt egy-két kellemetlenebb momentuma is az eseménynek, melyek közül abszolút kiemelkedik Zendaya, Tom Holland és egy túlbuzgó komikus szerelmi háromszögének rögtönzött létrejötte.
Emmy-gála 2026: Zendayát vacsorázni hívták, Tom Holland csak lesett
Az Emmy 2026-os estéjének abszolút győztese a Widow’s Bay című horrorszéria volt, mely nem kevesebb mint 14 díjat zsebelhetett be a gála folyamán. Az Apple TV szériájának egyik győzelme előtt azonban mindenki alig várta, hogy felpattanhasson tapsolni a székéből, mert abban ugyancsak kényelmetlenül ültek már.
Ez pedig Marcello Hernándeznek, a Netflix-filmek idei talán legrosszabb darabjának számító 72 óra című komédia színészének köszönhető, aki a legjobb vígjáték-rendezőnek járó díjat készült átadni, ám előtte a közönséghez szólt. Ebben pedig nem igazán volt köszönete senkinek, főleg Tom Hollandnak, hiszen Hernández Pókember szeme láttára és füle hallatára akarta elcsábítani feleségét, Zendayát egy igen kellemetlen, viccesnek szánt monológgal:
Szeretnék köszönni Zendayának! Nagyon menő vagy és fantasztikus vagy. Megláttalak, és próbáltam lazán kezelni a helyzetet, de rájöttem, hogy egyszerűen képtelen vagyok rá. Szóval szeretnélek meghívni téged egy vacsorára hozzám
– hangzott el a kellemetlen monológ a komikustól, aki hozzátette, Pókembert, azaz Tom Hollandot is szívesen látja magánál.
Hoppon maradt az Eufória sztárja
Zendaya egyébként nem távozhatott kitörő örömmel az idei Emmy-ről, és ez nem csak ennek a kínos invitálásnak köszönhető. Az Eufória színésznője ugyanis jelölve lett a legjobb női főszereplő egy drámasorozatban kategóriában, azonban ezt a győzelmet a Pluribus főhősnője, Rhea Seehorn halászta el előle.
Talán majd a jövő évi Oscar-díjátadón tud vigasztalódni, tekintve, hogy idén több sikerfilmmel, A kész drámával, a Pókember: Vadonatúj nappal és az Odüsszeiával is jelentkezett, illetve még hátravan a Dűne: Harmadik rész, mely decemberben fog mozikba kerülni.