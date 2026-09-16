Mély dekoltázsok és merész ruhák: ezek a sztárok villantottak az Emmy-gálán - galéria

Nem panaszkodhattak azok, akik látványos vörös szőnyeges pillanatokra vártak az idei Emmy-gálán. A televíziózás legnagyobb sztárjai közül többen is olyan ruhában érkeztek a Los Angeles-i eseményre, amelyből alig maradt valami a képzeletnek. A mély dekoltázsok, áttetsző anyagok és melltartó nélküli megoldások mellett a különleges szabásvonalak is gondoskodtak arról, hogy a színésznők megjelenése még órákkal a gála után is téma legyen.
A 78. Emmy-díjátadót szeptember 14-én rendezték meg Los Angelesben, a Peacock Theaterben, a házigazda pedig a Law & Order: SVU sztárja, Mariska Hargitay volt. A kék szőnyegen – amely idén a megszokott vörös helyett az NBC századik évfordulója miatt kapott különleges színt – egymást követték a látványosabbnál látványosabb ruhák.
Zendaya alig takaró ruhája mindent vitt az Emmy-gálán
Az egyik legfeltűnőbb megjelenést kétségkívül Zendaya produkálta. A színésznő egy egyedi Prada ruhában érkezett, amelyet kristályok borítottak, miközben az áttetsző anyag és a mély, V alakú dekoltázs még merészebbé tette az összeállítást.
A ruha szinte ékszerként csillogott a vörös szőnyegen, a mély kivágás pedig elöl és hátul is hangsúlyos volt. Zendaya új, rövid pixie frizurája csak tovább erősítette a feltűnő megjelenést.
Nem véletlen, hogy több amerikai lap is a gála egyik legnagyobb divatpillanataként emelte ki az összeállítást.
Shailene Woodley sem bízta a véletlenre
Shailene Woodley egészen más módon hívta fel magára a figyelmet. A színésznő egy rendkívül mélyen kivágott kék felsőben jelent meg, amelyből gyakorlatilag teljesen hiányzott a klasszikus melltartós megoldás.
A merész felsőhöz hangsúlyos ékszert választott, így a tekintet szinte azonnal a dekoltázsra szegeződött. Woodley ráadásul az este folyamán egy másik összeállításban is feltűnt, vagyis nemcsak egyetlen vörös szőnyeges pillanattal került a divatrovatok címlapjára.
Elle Fanning ruhája is mélyre szabott
Elle Fanning egy halványzöld, Ralph Lauren által készített estélyiben érkezett. A ruha elegáns és légies volt, ugyanakkor a felsőrész mély kivágása gondoskodott arról, hogy ne legyen hétköznapi megjelenés.
A színésznő egy áttetsző hatású felsőrésszel és hozzá illő köpenyszerű részlettel kombinálta a ruhát. A kifinomult szabás és a merész dekoltázs különös kontrasztot adott az összeállításnak.
Sarah Pidgeon a kilencvenes éveket idézte
Sarah Pidgeon egy egyedi Chanel ruhát választott. A lila estélyi a kilencvenes évek minimalista slip dress-eit idézte, ám a klasszikus szabást egy meglehetősen mély kivágással és gyöngyös díszítéssel tették látványosabbá.
A színésznő a ruhához Chanel High Jewelry ékszereket viselt, így a merész dekoltázs mellett a csillogó részletek is fontos szerepet kaptak.
A legmerészebb ruhákat és a legmélyebb dekoltázsokat galériánkban is megmutatjuk.