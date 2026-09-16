Mély dekoltázsok és merész ruhák: ezek a sztárok villantottak az Emmy-gálán - galéria

Nem panaszkodhattak azok, akik látványos vörös szőnyeges pillanatokra vártak az idei Emmy-gálán. A televíziózás legnagyobb sztárjai közül többen is olyan ruhában érkeztek a Los Angeles-i eseményre, amelyből alig maradt valami a képzeletnek. A mély dekoltázsok, áttetsző anyagok és melltartó nélküli megoldások mellett a különleges szabásvonalak is gondoskodtak arról, hogy a színésznők megjelenése még órákkal a gála után is téma legyen.

Mély dekoltázsok és merész ruhák az Emmy-gálán - galéria - Fotó: AFP

A 78. Emmy-díjátadót szeptember 14-én rendezték meg Los Angelesben, a Peacock Theaterben, a házigazda pedig a Law & Order: SVU sztárja, Mariska Hargitay volt. A kék szőnyegen – amely idén a megszokott vörös helyett az NBC századik évfordulója miatt kapott különleges színt – egymást követték a látványosabbnál látványosabb ruhák.

Zendaya alig takaró ruhája mindent vitt az Emmy-gálán

Az egyik legfeltűnőbb megjelenést kétségkívül Zendaya produkálta. A színésznő egy egyedi Prada ruhában érkezett, amelyet kristályok borítottak, miközben az áttetsző anyag és a mély, V alakú dekoltázs még merészebbé tette az összeállítást.

A ruha szinte ékszerként csillogott a vörös szőnyegen, a mély kivágás pedig elöl és hátul is hangsúlyos volt. Zendaya új, rövid pixie frizurája csak tovább erősítette a feltűnő megjelenést.

Nem véletlen, hogy több amerikai lap is a gála egyik legnagyobb divatpillanataként emelte ki az összeállítást.

Shailene Woodley sem bízta a véletlenre

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Shailene Woodley egészen más módon hívta fel magára a figyelmet. A színésznő egy rendkívül mélyen kivágott kék felsőben jelent meg, amelyből gyakorlatilag teljesen hiányzott a klasszikus melltartós megoldás.

A merész felsőhöz hangsúlyos ékszert választott, így a tekintet szinte azonnal a dekoltázsra szegeződött. Woodley ráadásul az este folyamán egy másik összeállításban is feltűnt, vagyis nemcsak egyetlen vörös szőnyeges pillanattal került a divatrovatok címlapjára.

Elle Fanning ruhája is mélyre szabott

Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Elle Fanning egy halványzöld, Ralph Lauren által készített estélyiben érkezett. A ruha elegáns és légies volt, ugyanakkor a felsőrész mély kivágása gondoskodott arról, hogy ne legyen hétköznapi megjelenés.