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zendaya

Mély dekoltázsok és merész ruhák: ezek a sztárok villantottak az Emmy-gálán - galéria

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A mély dekoltázsok, a melltartó nélküli megoldások és a különleges szabásvonalak uralták a kék szőnyeget. Nem lehetett panasz az Emmy-gálán a merész ruhákra.
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zendayaelle fanningEmmy-gáladekoltázs

Nem panaszkodhattak azok, akik látványos vörös szőnyeges pillanatokra vártak az idei Emmy-gálán. A televíziózás legnagyobb sztárjai közül többen is olyan ruhában érkeztek a Los Angeles-i eseményre, amelyből alig maradt valami a képzeletnek. A mély dekoltázsok, áttetsző anyagok és melltartó nélküli megoldások mellett a különleges szabásvonalak is gondoskodtak arról, hogy a színésznők megjelenése még órákkal a gála után is téma legyen.

Mély dekoltázsok és merész ruhák az Emmy-gálán - galéria
Mély dekoltázsok és merész ruhák az Emmy-gálán - galéria - Fotó: AFP

A 78. Emmy-díjátadót szeptember 14-én rendezték meg Los Angelesben, a Peacock Theaterben, a házigazda pedig a Law & Order: SVU sztárja, Mariska Hargitay volt. A kék szőnyegen – amely idén a megszokott vörös helyett az NBC századik évfordulója miatt kapott különleges színt – egymást követték a látványosabbnál látványosabb ruhák.

Zendaya alig takaró ruhája mindent vitt az Emmy-gálán

Az egyik legfeltűnőbb megjelenést kétségkívül Zendaya produkálta. A színésznő egy egyedi Prada ruhában érkezett, amelyet kristályok borítottak, miközben az áttetsző anyag és a mély, V alakú dekoltázs még merészebbé tette az összeállítást.

A ruha szinte ékszerként csillogott a vörös szőnyegen, a mély kivágás pedig elöl és hátul is hangsúlyos volt. Zendaya új, rövid pixie frizurája csak tovább erősítette a feltűnő megjelenést.

Nem véletlen, hogy több amerikai lap is a gála egyik legnagyobb divatpillanataként emelte ki az összeállítást.

Shailene Woodley sem bízta a véletlenre

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Shailene Woodley attends the 78th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2026 in Los Angeles, California. Monica Schipper/Getty Images/AFP (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: AFP

Shailene Woodley egészen más módon hívta fel magára a figyelmet. A színésznő egy rendkívül mélyen kivágott kék felsőben jelent meg, amelyből gyakorlatilag teljesen hiányzott a klasszikus melltartós megoldás.

A merész felsőhöz hangsúlyos ékszert választott, így a tekintet szinte azonnal a dekoltázsra szegeződött. Woodley ráadásul az este folyamán egy másik összeállításban is feltűnt, vagyis nemcsak egyetlen vörös szőnyeges pillanattal került a divatrovatok címlapjára.

Elle Fanning ruhája is mélyre szabott

US actress Elle Fanning arrives for the 78th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2026. (Photo by LISA O'CONNOR / AFP)
Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Elle Fanning egy halványzöld, Ralph Lauren által készített estélyiben érkezett. A ruha elegáns és légies volt, ugyanakkor a felsőrész mély kivágása gondoskodott arról, hogy ne legyen hétköznapi megjelenés.

A színésznő egy áttetsző hatású felsőrésszel és hozzá illő köpenyszerű részlettel kombinálta a ruhát. A kifinomult szabás és a merész dekoltázs különös kontrasztot adott az összeállításnak.

Sarah Pidgeon a kilencvenes éveket idézte

US actress Sarah Pidgeon arrives for the 78th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2026. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Sarah Pidgeon egy egyedi Chanel ruhát választott. A lila estélyi a kilencvenes évek minimalista slip dress-eit idézte, ám a klasszikus szabást egy meglehetősen mély kivágással és gyöngyös díszítéssel tették látványosabbá.

A színésznő a ruhához Chanel High Jewelry ékszereket viselt, így a merész dekoltázs mellett a csillogó részletek is fontos szerepet kaptak.

A legmerészebb ruhákat és a legmélyebb dekoltázsokat galériánkban is megmutatjuk.

2026-os Emmy-gála, 78. Emmy-díj, 2026Emmy-díj
2026-os Emmy-gála, 78. Emmy-díj, 2026Emmy-díj
2026-os Emmy-gála, 78. Emmy-díj, 2026Emmy-díj
2026-os Emmy-gála, 78. Emmy-díj, 2026Emmy-díj
2026-os Emmy-gála, 78. Emmy-díj, 2026Emmy-díj
2026-os Emmy-gála, 78. Emmy-díj, 2026Emmy-díj
2026-os Emmy-gála, 78. Emmy-díj, 2026Emmy-díj
2026-os Emmy-gála, 78. Emmy-díj, 2026Emmy-díj
2026-os Emmy-gála, 78. Emmy-díj, 2026Emmy-díj
Galéria: Megdöbbentő dekoltázsok az Emmy-gálán: melltartó nélkül, szinte a köldökükig kivágott ruhákban érkeztek a sztárok
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Megdöbbentő dekoltázsok az Emmy-gálán: melltartó nélkül, szinte a köldökükig kivágott ruhákban érkeztek a sztárok

 

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