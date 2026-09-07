Így néztek ki a legendás magyar énekesek, mielőtt az egész ország megismerte őket! – 3.rész

A sorozatunk 3. részéhez érkeztünk, de a magyar könnyűzene aranykora annyira kimeríthetetlen, hogy még mindig nem mutattunk meg számtalan ikonikus művészt! Bár ma már mindannyian kívülről fújjuk a legnagyobb slágereiket, volt idő, amikor ezek a legendák is gyanútlanul sétáltak az utcán, és még csak álmodoztak a hatalmas. Most előkerültek a rég nem látott pillanatok és az archívumok legmélyéről azok a ritkán látott fotók, amelyeken a legnagyobb hazai énekesek még a karrierjük legelején, szinte teljesen felismerhetetlenül pózolnak.
Halhatatlan énekesek, emlékezetes hangok
A hatvanas évek végének legcsinosabb énekesnője, Mary Zsuzsi még hamvas fiatal lányként lépett a Táncdalfesztiválok színpadára, és pillanatok alatt az egész ország kedvencévé vált. Ezzel párhuzamosan a korszak fülbemászó slágereinek mestere, Dobos Attila még fehér köpenyben, fiatal fogorvosként dolgozott a rendelőjében, mielőtt zeneszerzőként meghódította volna a slágerlistákat.
Kevesen tudják, de a védjegyévé vált rekedtes hangjáról ismert Horváth Charlie a beatkorszak hajnalán még jóval ártatlanabb arcú, fiatal zenészként próbálgatta a szárnyait a legkülönfélébb formációkban. A hölgyrajongók szívét azonnal elrabló Szécsi Pál a pályafutása legelején készült, ikonikus felvételeken még csak sejtetni engedte azt a rendkívüli sármot és eleganciát, amellyel később az ország első számú szívtiprójává vált.
Frenreisz Károly napszemüveg nélkül?
A dögös rockzene hazai úttörője, Frenreisz Károly ezen a korai képen még a Metro, az LGT és a Skorpió sikerei előtt állt, csupán egy fiatal, lelkes zenészként. A színpadi elegancia királynője, Harangozó Teri csodálatos mosolyával és finom kisugárzásával már a legelső felvételein elvarázsolta a közönséget, míg a rendkívül tehetséges Dékány Sarolta a korszak egyik legígéretesebb ifjú csillagaként robbant be a köztudatba.
No, de lássuk a galériát, és nosztalgiázzunk együtt!