„15 év után jutottunk el eddig a döntésig” – Erős Antónia nagy lépésre szánta el magát

Erős Antónia és családja 15 év után szánta rá magát arra, hogy felújítsa a nappalit és a konyhát, ám a munka nem egészen úgy alakult, ahogy eredetileg tervezték. A híradós most megmutatta, milyen lett az otthonuk, és azt sem titkolta, hogy a munkálatok alatt bizony náluk is elszakadt néhányszor a cérna.

Erős Antónia bemutatta új otthonukat (Fotó: Kovács Dávid)

Így vágott bele Erős Antónia a felújításba

A híradós műsorvezető közösségi oldalára töltött fel egy videót, ahol bemutatja a felújítás előtti és utáni pillanatokat.

Néhány hét alatt kicsit felújítjuk a nappalit és a konyhát! Ez volt a jelszó. 15 év után jutottunk el eddig a döntésig. A lakásfelújítás talán az egyik legnehezebb műfaj. Végül megugrottuk. És csak néhányszor vesztünk össze!

– írta bejegyzéséhez Erős Antónia.