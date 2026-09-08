„15 év után jutottunk el eddig a döntésig” – Erős Antónia nagy lépésre szánta el magát

Erős Antónia és családja 15 év után szánta rá magát arra, hogy felújítsa a nappalit és a konyhát, ám a munka nem egészen úgy alakult, ahogy eredetileg tervezték. A híradós most megmutatta, milyen lett az otthonuk, és azt sem titkolta, hogy a munkálatok alatt bizony náluk is elszakadt néhányszor a cérna.
Így vágott bele Erős Antónia a felújításba
A híradós műsorvezető közösségi oldalára töltött fel egy videót, ahol bemutatja a felújítás előtti és utáni pillanatokat.
Néhány hét alatt kicsit felújítjuk a nappalit és a konyhát! Ez volt a jelszó. 15 év után jutottunk el eddig a döntésig. A lakásfelújítás talán az egyik legnehezebb műfaj. Végül megugrottuk. És csak néhányszor vesztünk össze!
– írta bejegyzéséhez Erős Antónia.
A felvételen látható, hogy a nappali és a konyha mellett több részlet is megújult: új kanapék érkeztek, kialakítottak egy iroda-sarkot, szőnyeg került a nappaliba, és még egy kényelmes fotelt is beszereztek a férjének, amit az RTL híradósa szerint a gyerekek is rögtön megkedveltek, így már azon is megy a versengés, ki üljön bele. A végeredményért azonban úgy tűnik, megérte a felfordulás. Antónia szerint nagy szerencséjük volt a szakemberekkel is, akik segítettek abban, hogy a kezdeti „néhány hetes” tervből végül egy teljesen megújult, otthonos nappali és konyha születhessen. És úgy az új otthonnak a családi vita is megérte az árát.