Négy éve búcsúztatták II. Erzsébetet: milliók nézték a királynő utolsó útját

Négy év telt el azóta, hogy a világ leghosszabb ideig uralkodó királynőjét végső útjára kísérték. II. Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án, 96 éves korában hunyt el skóciai rezidenciáján, a Balmoral kastélyban, halálával pedig lezárult a brit történelem egyik leghosszabb korszaka.

Négy éve kísérték utolsó útjára II. Erzsébet királynőt (Fotó: Getty Images)

II. Erzsébet királynő temetésére az egész világ kíváncsi volt

A királynő 70 éven át ült a brit trónon, és halála előtt még néhány nappal is ellátta uralkodói feladatait: szeptember 6-án ő nevezte ki Liz Trusst az Egyesült Királyság miniszterelnökévé. Két nappal később a Buckingham-palota bejelentette, hogy Erzsébet békésen elhunyt Balmoralban. A gyászszertartásra tizenegy nappal később, 2022. szeptember 19-én került sor. A koporsót délelőtt a Westminster Hallból vitték a Westminster-apátságba, ahol 11 órakor kezdődött az állami temetés. A szertartáson mintegy 2000 vendég vett részt, köztük állam- és kormányfők, külföldi uralkodóházak tagjai, valamint a brit közélet képviselői.

Rengetegen vettek részt a szertartáson (Fotó: Getty Images)

II. Erzsébet királynő családja mellett fekszik

A ceremónia után a királynő koporsóját ünnepélyes menetben vitték végig Londonon, majd a Wellington Archnál áthelyezték az állami halottaskocsira, amely Windsorba szállította. Délután 4 órakor a Szent György-kápolnában tartották a búcsúztatót, ezt követően pedig már szűk körben helyezték végső nyugalomra II. Erzsébetet. A királynőt végül a VI. György király emlékkápolnájában temették el férje, Fülöp herceg mellé. Ugyanitt nyugszanak szülei, VI. György király és Erzsébet anyakirályné is.

A történelmi eseményt emberek milliói követték világszerte. Az Egyesült Királyságban a Westminster-apátságban tartott temetési szertartás átlagos televíziós nézettsége 26,2 millió fő volt az összes csatornát együtt számolva. II. Erzsébet utolsó útja így nemcsak a brit királyi család számára jelentett történelmi pillanatot: a világ számos pontján emberek milliói ültek a képernyők elé, hogy végső búcsút vegyenek attól az uralkodótól, akinek hét évtizedes uralma alatt generációk nőttek fel.

Galériánkban megmutatjuk, milyen volt négy évvel ezelőtt a királynő temetése.