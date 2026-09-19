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II. Erzsébet királynő

Négy éve búcsúztatták II. Erzsébetet: milliók nézték a királynő utolsó útját

1 órája
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2022. szeptember 19-én helyezték végső nyugalomra a királynőt. II. Erzsébet királynő szeptember 8-án hunyt el, a temetését pedig több millióan követték végig.
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II. Erzsébet királynőII. Erzsébet temetéseévforduló

Négy év telt el azóta, hogy a világ leghosszabb ideig uralkodó királynőjét végső útjára kísérték. II. Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án, 96 éves korában hunyt el skóciai rezidenciáján, a Balmoral kastélyban, halálával pedig lezárult a brit történelem egyik leghosszabb korszaka.

Négy éve kísérték utolsó útjára II. Erzsébet királynőt
Négy éve kísérték utolsó útjára II. Erzsébet királynőt (Fotó: Getty Images)

II. Erzsébet királynő temetésére az egész világ kíváncsi volt

A királynő 70 éven át ült a brit trónon, és halála előtt még néhány nappal is ellátta uralkodói feladatait: szeptember 6-án ő nevezte ki Liz Trusst az Egyesült Királyság miniszterelnökévé. Két nappal később a Buckingham-palota bejelentette, hogy Erzsébet békésen elhunyt Balmoralban. A gyászszertartásra tizenegy nappal később, 2022. szeptember 19-én került sor. A koporsót délelőtt a Westminster Hallból vitték a Westminster-apátságba, ahol 11 órakor kezdődött az állami temetés. A szertartáson mintegy 2000 vendég vett részt, köztük állam- és kormányfők, külföldi uralkodóházak tagjai, valamint a brit közélet képviselői.

Rengetegen vettek részt a szertartáson
Rengetegen vettek részt a szertartáson (Fotó: Getty Images)

II. Erzsébet királynő családja mellett fekszik

A ceremónia után a királynő koporsóját ünnepélyes menetben vitték végig Londonon, majd a Wellington Archnál áthelyezték az állami halottaskocsira, amely Windsorba szállította. Délután 4 órakor a Szent György-kápolnában tartották a búcsúztatót, ezt követően pedig már szűk körben helyezték végső nyugalomra II. Erzsébetet. A királynőt végül a VI. György király emlékkápolnájában temették el férje, Fülöp herceg mellé. Ugyanitt nyugszanak szülei, VI. György király és Erzsébet anyakirályné is.

A történelmi eseményt emberek milliói követték világszerte. Az Egyesült Királyságban a Westminster-apátságban tartott temetési szertartás átlagos televíziós nézettsége 26,2 millió fő volt az összes csatornát együtt számolva. II. Erzsébet utolsó útja így nemcsak a brit királyi család számára jelentett történelmi pillanatot: a világ számos pontján emberek milliói ültek a képernyők elé, hogy végső búcsút vegyenek attól az uralkodótól, akinek hét évtizedes uralma alatt generációk nőttek fel.

Galériánkban megmutatjuk, milyen volt négy évvel ezelőtt a királynő temetése.

II. Erzsébet brit királynő temetése, Erzsébetkirálynőtemetés
II. Erzsébet brit királynő temetése, Erzsébetkirálynőtemetés
II. Erzsébet brit királynő temetése, Erzsébetkirálynőtemetés
II. Erzsébet brit királynő temetése, Erzsébetkirálynőtemetés
II. Erzsébet brit királynő temetése, Erzsébetkirálynőtemetés
II. Erzsébet brit királynő temetése, Erzsébetkirálynőtemetés
II. Erzsébet brit királynő temetése, Erzsébetkirálynőtemetés
II. Erzsébet brit királynő temetése, Erzsébetkirálynőtemetés
II. Erzsébet brit királynő temetése, Erzsébetkirálynőtemetés
II. Erzsébet brit királynő temetése, Erzsébetkirálynőtemetés
Galéria: Négy éve volt II. Erzsébet királynő temetése
Fotó: Getty Images
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A gyászszertartásra 2022. szeptember 19-én került sor

 

 

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