Négy éve helyezték végső nyugalomra Európa egyik legfontosabb uralkodóját: így nézett ki II. Erzsébet királynő élete

1926. április 21-én, a londoni Bruton Street 17-es szám alatt született meg az akkor még csak hercegnőként törzskönyvezett Erzsébet, akiről ekkor még senki sem sejtette, hogy hetven éven át ül majd a trónon. II. Erzsébet királynőt pontosan négy éve, ezen a napon helyezték örök nyugalomra, neve azonban máig ismerősen cseng az egész világon.
Az uralkodó Elizabeth Alexandra Mary Windsor néven látta meg a napvilágot. Édesapja Albert yorki herceg (a későbbi VI. György király), édesanyja pedig Lady Elizabeth Bowes-Lyon (a későbbi Erzsébet anyakirályné) volt - olvasható királyi család oldalán.
Erzsébet a harmadik helyen állt a trónöröklési sorban, így születésekor még senki sem számított arra, hogy egyszer királynő lesz.
Nagyapja, V. György uralkodása alatt a trónöröklési rendben nagybátyja, Eduárd herceg, valamint édesapja is megelőzte őt.
Hogyan telt Erzsébet királynő gyermekkora?
1930-ban megszületett a húga, Margit hercegnő, így a két testvér együtt nőtt fel. Gyermekkoruk viszonylag nyugodt és védett volt; a család kezdetben Londonban, majd később Windsorban is élt. Erzsébetet otthon tanították, többek között történelemre, alkotmányjogra, vallásra és francia nyelvre. Már fiatalon elkezdték felkészíteni arra, hogy egy napon fontos közéleti szerepet töltsön be.
Hogyan került a harmadik helyről az elsőre?
1936-ban meghalt V. György király, és a fia, VIII. Eduárd került a trónra. Eduárd azonban még ugyanabban az évben lemondott a trónról, mert feleségül akarta venni az elvált, amerikai Wallis Simpsont. A trónt ezért Erzsébet apja, Albert herceg örökölte, aki VI. György néven lépett trónra.
Erzsébet így mindössze tízévesen a brit trón első számú várományosává vált.
Ezzel az egész élete megváltozott, ugyanis innentől kezdve már célirányosan az uralkodói feladatokra készítették fel.
Erzsébet királynő a második világháborúban
A leendő uralkodó személyesen élte át a világháború borzalmait: húgával együtt a windsori kastélyban tartózkodott, hogy biztonságban legyen a London elleni bombázásoktól. A testvérek a háborús évek alatt is folytatták tanulmányaikat, és a maguk módján kivették a részüket a terhekből.
Erzsébet mindössze tizennégy éves volt, amikor 1940-ben rádióbeszédet mondott a BBC-ben azoknak a gyermekeknek, akiket a háború miatt elszakítottak a családjuktól. Később, tizennyolc évesen belépett a Kisegítő Területi Szolgálat (ATS) nevű női katonai szervezetbe.
Autószerelői és gépjárművezetői kiképzést kapott, amivel ő lett a brit királyi család első olyan női tagja, aki aktív katonai szolgálatot teljesített.
A nagy esküvő
Erzsébet még fiatalkorában ismerte meg Fülöp görög és dán herceget. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult: 1947-ben bejelentették eljegyzésüket, majd még ugyanazon év november 20-án összeházasodtak a londoni Westminster-apátságban. Erzsébet ekkor huszonegy éves volt.
Frigyükből négy gyermek született: 1948-ban a jelenlegi brit uralkodó, III. Károly király, 1950-ben Anna hercegnő, 1960-ban András herceg, majd 1964-ben Eduárd herceg.
Házasságuk több mint hetvenhárom évig tartott, egészen Fülöp herceg 2021-ben bekövetkezett haláláig.
Hogyan került a trónra Erzsébet királynő?
Váratlanul és meglehetősen fiatalon csöppent a királynői szerepbe Erzsébet. VI. György király egészsége az 1950-es évek elején súlyosan megromlott. Erzsébet 1952 januárjában a férjével együtt hivatalos körútra indult, amelynek egyik állomása Kenya volt.
Végül február 6-án, Kenyában tartózkodva kapta meg a hírt, hogy édesapja elhunyt.
Mivel a brit uralkodó halálának pillanatában a trónörökös automatikusan az új uralkodóvá válik, Erzsébet azon a napon, mindössze huszonöt évesen II. Erzsébet néven királynő lett. A körutat azonnal megszakította, és hazatért Nagy-Britanniába.
Koronázási szertartására 1953. június 2-án került sor a Westminster-apátságban. Ez volt az első olyan koronázás, amelyet a televízió is közvetített.
A brit királyi család adatai szerint körülbelül huszonhétmillió ember nézte élőben a közvetítést Nagy-Britanniában, ami akkoriban egyedülálló történelmi eseménynek számított
Hetven év a trónon
II. Erzsébet hetven évig és kétszáztizennégy napig volt az Egyesült Királyság uralkodója - ezzel ő lett a brit történelem leghosszabb ideig trónon lévő monarchája, megelőzve ükanyját, Viktória királynőt.
Uralkodása alatt tizenöt brit miniszterelnök szolgált, élükön Winston Chuchillel, és az utolsóként kinevezett Liz Truss-szal. Erzsébet hivatali ideje alatt a világ hatalmas változásokon ment keresztül: tanúja volt a Brit Birodalom átalakulásának, a Nemzetközösség fejlődésének, a hidegháborúnak, az európai integrációnak, valamint az internet és a modern technológia térnyerésének.
Uralkodásának egyik legfontosabb szívügye a Nemzetközösség (Commonwealth) volt. Államfőként rengeteget utazott: a királyi család hivatalos történeti összefoglalója szerint valamennyi brit régióba és az akkori Nemzetközösség minden tagállamába ellátogatott. Munkája jelentős részét a diplomáciai és reprezentációs feladatok tették ki: rendszeresen egyeztetett a brit miniszterelnökökkel, valamint külföldi állam- és kormányfőkkel.
Hosszú uralkodása alatt több nagy jubileumot is megünnepeltek
- 1977: Ezüstjubileum (25 év a trónon),
- 2002: Aranyjubileum (50 év a trónon),
- 2012: Gyémántjubileum (60 év a trónon),
- 2022: Platinajubileum (70 év a trónon) - amellyel ő lett az első brit uralkodó, aki elérte ezt a mérföldkövet.
Fülöp herceg halála, majd a királynő búcsúja
Erzsébet és Fülöp házassága több mint hét évtizeden át tartott. A herceg 2021. április 9-én, kilencvenkilenc éves korában hunyt el a windsori kastélyban, ami mélyen megrendítette az akkor kilencvennégy éves királynőt.
A tragédiát bő egy évvel később követte magának Erzsébet királynőnek a halála is. Az uralkodó 2022. szeptember 8-án a skóciai Balmoral kastélyban, kilencvenhat éves korában távozott az élők sorából. Ezzel a trónt legidősebb fia örökölte, aki III. Károly néven lépett trónra.
Erzsébet királynőt 2022. szeptember 19-én helyezték örök nyugalomra a windsori Szent György-kápolnában, férje, Fülöp herceg, valamint szülei és húga mellett.
Az alábbi képre kattintva te is megnézheted II. Erzsébet királynő életének legfontosabb mozzanatait.