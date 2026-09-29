Álomszép menyasszonyi ruhákban álltak az oltár elé – így házasodtak a világsztárok 2026-ban

A meghitt polgári szertartásoktól az ezerfős luxuslakodalmakig mindenre akadt példa 2026 legnagyobb sztáresküvőin. Világsztárok sora mondta ki idén a boldogító igent, és természetesen a menyasszonyi ruhákból sem volt hiány: klasszikus fehér kreációk, halvány rózsaszín álomruha és merész kiegészítők is feltűntek. Mutatjuk az év legemlékezetesebb esküvőit és ruháit.
2026 a világsztárok számára az esküvő éve volt – eddig mindenképp. Cristiano Ronaldo, Dua Lipa és számos más híresség is kimondta a boldogító igent.
Esküvő: Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez tíz évvel a megismerkedésük után, augusztus 11-én házasodott össze.
A világsztár futballista és párja azonban nem monumentális stadionesküvőt választott.
Portugáliai otthonukban, szűk családi körben tartották meg polgári szertartásukat,
így az év egyik legismertebb sztárpárja meglepően intim módon ünnepelte a nagy napot.
Georgina Rodríguez menyasszonyi megjelenése az eleganciára épült, összhangban a nagyszabású show helyett választott meghitt ceremóniával.
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