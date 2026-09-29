Álomszép menyasszonyi ruhákban álltak az oltár elé – így házasodtak a világsztárok 2026-ban

2026 a világsztárok számára az esküvő éve volt – eddig mindenképp. Cristiano Ronaldo, Dua Lipa és számos más híresség is kimondta a boldogító igent.

Nem akármilyen Ferrarit villantottak Charles Leclerc esküvőjén.

Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Esküvő: Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez tíz évvel a megismerkedésük után, augusztus 11-én házasodott össze.

A világsztár futballista és párja azonban nem monumentális stadionesküvőt választott.

Portugáliai otthonukban, szűk családi körben tartották meg polgári szertartásukat,

így az év egyik legismertebb sztárpárja meglepően intim módon ünnepelte a nagy napot.

Georgina Rodríguez menyasszonyi megjelenése az eleganciára épült, összhangban a nagyszabású show helyett választott meghitt ceremóniával.