Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor Hankó Balázs kapcsán

Fontos

Itt vannak a részletek: ezzel gyanúsítja az ügyészség Hankó Balázst

charles leclerc

Álomszép menyasszonyi ruhákban álltak az oltár elé – így házasodtak a világsztárok 2026-ban

38 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A meghitt polgári szertartásoktól az ezerfős luxuslakodalmakig mindenre akadt példa 2026 legnagyobb sztáresküvőin. Világsztárok sora mondta ki idén a boldogító igent, és természetesen a menyasszonyi ruhákból sem volt hiány: klasszikus fehér kreációk, halvány rózsaszín álomruha és merész kiegészítők is feltűntek. Mutatjuk az év legemlékezetesebb esküvőit és ruháit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
charles leclercesküvőDua Liparuha

2026 a világsztárok számára az esküvő éve volt – eddig mindenképp. Cristiano Ronaldo, Dua Lipa és számos más híresség is kimondta a boldogító igent.

esküvő
Nem akármilyen Ferrarit villantottak Charles Leclerc esküvőjén.
Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Esküvő: Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez tíz évvel a megismerkedésük után, augusztus 11-én házasodott össze.

A világsztár futballista és párja azonban nem monumentális stadionesküvőt választott. 

Portugáliai otthonukban, szűk családi körben tartották meg polgári szertartásukat, 

így az év egyik legismertebb sztárpárja meglepően intim módon ünnepelte a nagy napot.

Georgina Rodríguez menyasszonyi megjelenése az eleganciára épült, összhangban a nagyszabású show helyett választott meghitt ceremóniával.

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!